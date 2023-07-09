«Сегодня всё кончено». Весь «Тур де Франс» переживает драму легендарного велогонщика

Марк Кавендиш гнался за рекордом. Но снялся с «Большой петли» из-за травмы. А шанса выиграть снова больше не будет.

Представьте себе, как тяжело лишиться своей мечты, находясь в шаге от неё.

Знаменитому велогонщику Марку Кавендишу даже представлять не надо. Легенда велоспорта должен был установить рекорд по числу побед на этапах «Тур де Франс» в свой последний сезон в большом спорте. Однако на восьмом этапе Гранд-тура Кавендиш попал в аварию и получил серьёзную травму, из-за которой ему пришлось сняться с многодневки.

Осторожно, это слишком грустная история…

«2023 год станет моим последним сезоном»

Буквально в конце мая на «Джиро д’Италия» Марк Кавендиш объявил, что по окончании сезона уйдёт из спорта.

«До сих пор мне очень нравилось проезжать каждый километр этой гонки, поэтому я чувствую, что это идеальное время, чтобы сказать, что это моя последняя многодневка «Джиро д’Италия», а 2023 год станет моим последним сезоном в качестве профессионального велосипедиста», – заявил на пресс-конференции 38-летний спортсмен.

К «Тур де Франс» Кавендиш готовился по-особому. Дело в том, что Марк – рекордсмен по числу побед на этапах гонки. Вот только этот рекорд британец делит с бельгийцем Эдди Мерксом. У обоих велосипедистов по 34 победы на этапах многодневки.

Все ждали, что в свой последний «Тур де Франс» Кавендиш всё-таки сможет установить уникальное достижение и стать единоличным лидером по числу побед на этапах Гран-тура. Да и сам британец гнался за рекордом. Вера в это усилилась уже на самой многодневке, где Марк выглядел потрясающе. На равнинном седьмом этапе «Мон-де – Марсан – Бордо» британец устроил настоящую «зарубу» на последних метрах дистанции с бельгийцем Йеспером Филипсеном (Alpecin-Deceuninck). К несчастью для Кавендиша, к финишу он пришёл вторым, хотя и не проиграл ни секунды.

«Грустно всему «Тур де Франс»»

После второго места казалось, что рекорд Марку уж точно покорится. Однако всё пошло не так. На восьмом этапе за 61 км до финиша британец попал в аварию. В пелотоне он коснулся колеса другого велосипеда и упал вместе с другими гонщиками. После падения Кавендиша пытались поднять партнёры по команде, но он лишь лежал на земле, держась за плечо. К Марку сразу подбежали врачи, после осмотра его на скорой увезли в больницу.

Команда Astana Qazaqstan объявила, что велосипедист вынужден сняться с гонки и всего «Тур де Франс». Позднее стало известно, что Кавендиш сломал ключицу. Кроме того, из-за перелома у него раскрутился винт, установленный в суставе после аварии на «Тур де Франс» – 2017.

Утром 9 июля британца выписали из больницы. Он приехал в отель и попрощался с командой, после чего отравится домой.

«Это эмоциональный день, – сказал директор «Тур де Франс» Кристиан Прюдом. – Марку было так грустно сразу после падения. Он лучший спринтер в истории «Тур де Франс».Он хотел попытаться выиграть 35-й этап. Вчера он был вторым. Вчера мы в течение двух-трёх секунд думали, что он добьётся своей цели, а сегодня всё кончено. Так что ему грустно, нам грустно, грустно всему «Тур де Франс». Марк заслуживает уважения тура. Ему всегда будут рады как с велосипедом, так и без него».

«Мы хотим дать ему шанс»

Марк действительно был в шаге от своей мечты и рекордной победы, но падение и последовавшая травма перечеркнули всё. Грустно становится от того, что для Кавендиша это был последний шанс установить уникальное достижение.

История велогонщика оказалась настолько грустной, что генеральный менеджер Astana Qazaqstan Александр Винокуров предложил британцу новый контракт, если он останется в спорте ещё на сезон.

«Мы готовы дать ему этот шанс. Но решать ему, – сказал Винокуров L’Équipe. — Мы хотим, чтобы Марк продолжил гоняться в 2024 году и проехал свой 15-й «Тур де Франс», чтобы выиграть свой 35-й этап. Я сам сломал бедро в Туре в 2011 году, и это был мой последний год. Но я не хотел просто так останавливаться. Я остался и упорно боролся за то, чтобы в следующем году стать олимпийским чемпионом в Лондоне. У Марка такие же мышление и решимость достичь своей конечной цели. Мы готовы дать ему этот шанс».

Действительно, лучшим вариантом для Кавендиша было бы задержаться в спорте ещё на сезон, чтобы всё-таки установить уникальное достижение на «Тур де Франс». Но решится ли на это Марк и хватит ли ему сил – уже другой вопрос. Пока же британец уходит в статусе победителя 34 этапов «Большой петли», 16 этапов «Джиро д'Италия» и трёх этапов «Вуэльты».