Олимпийский чемпион доехал этап «Тур де Франс» со сломанным коленом. Вот это сила духа!

К сожалению, Ричард Карапас всё же не сможет продолжить гонку.

1 июля стартовала самая известная и престижная мировая велогонка «Тур де Франс». Уже первый этап в Бильбао стал по-настоящему драматичным. Фавориты едва попали на подиум, за победу боролись братья-близнецы Йейтсы, а после аварии с Гран-тура снялись два гонщика, в том числе олимпийский чемпион Ричард Карапас.

Какой-то невероятный старт «Большой петли»!

Первые жертвы

Первый этап в Бильбао был тяжёлым испытанием для велогонщиков. Спортсменам предстояло преодолеть 182 км по холмистой трассе. К сожалению, смогли это сделать не все. За 23 км до финиша на спуске Альто-дель-Виверо два гонщика попали в аварию. Жертвами трассы стали титулованные спортсмены: серебряный призёр «Вуэльты Испании – 2018» Энрик Мас (Movistar) и олимпийский чемпион Ричард Карапас (EF Education — EasyPost).

Мас снялся сразу же. Как выяснилось позже – он сломал правое плечо.

«Мы не видели падения, – заявил один из спортивных директоров Movistar Себастьян Унсуэ. – Мы увидели Энрика уже на земле. Зная его, могу сказать: если он сразу не сел на велосипед, то только потому, что не смог. Тяжёлый день для нас. Мы должны перевернуть страницу и смотреть вперёд. У нас есть команда, и мы будем бороться дальше».

Карапас же минут пять сидел на земле и ждал, пока ему привезут новый велосипед, а потом вернулся на трассу. Было видно, что эквадорец испытывал сильную боль, и неудивительно – у спортсмена были содраны колени, и из них постоянно сочилась кровь. Карапас по ходу гонки отстал от лидеров более чем на десять минут. На финише его отставание составило 15 минут 25 секунд.

После окончания гонки Ричарду провели углублённое медицинское обследование, в ходе которого выяснилось, что он сломал коленную чашечку. Олимпийскому чемпиону пришлось сняться с гонки.

«МРТ показала небольшой перелом левой коленной чашечки. Ричарду наложили три шва, чтобы закрыть порезы на том же колене. К сожалению, он возвращается домой, чтобы начать лечение», – сообщила команда.

«Брат чуть не уронил меня»

Ещё одна драма развернулась уже на заключительных километрах дистанции. На одном из последних подъёмов Саймон Йейтс (Team Jayco Alula) попытался оторваться от пелотона лидеров. Ускорение поддержал только брат-близнец Саймона Адам (UAE Team Emirates). В острой борьбе Адаму удалось опередить своего брата на четыре секунды и впервые выиграть этап «Тур де Франс».

«Мы поравнялись с братом и пошли вместе, – рассказал Адам после гонки. – Сначала я не знал, стоит ли мне работать с ним, поэтому я спросил свою команду по радио, и они сказали: «Да, дерзай». Мы очень близки, и мне было приятно разделить этот момент с Саймоном. Правда, в какой-то момент он чуть не уронил меня, но я просто суперсчастлив. Это честь и привилегия надеть жёлтую майку. Но мы здесь из-за нашего лидера Тадея (Тадей Погачар, лидер команды UAE Team Emirates. – Прим. «Чемпионата»). Он лучший в мире».

Сам Тадей занял третье место, финишировав первым в группе преследователей. Это просто отличный результат для велогонщика, который буквально два месяца назад сломал запястье. Лидеру Погачар уступил 12 секунд.

«Как будто я сам выиграл этап! Но на самом деле это даже лучше. Моя мечта — видеть, как команда развивается и выигрывает гонки», – заявил Погачар.

Генеральная квалификация «Тур де Франс» — 2023 после первого этапа

1. Адам Йейтс (UAE Team Emirates) – 4 часа 22 минуты 39 секунд;

2. Саймон Йейтс (Team Jayco Alula) +8 секунд;

3.

4. Тибо Пино (Groupama-FDJ) +22 секунды;

5. Майкл Вудс (Israel-Premier Tech) +22 секунды;

6. Виктор Лафей (Cofidis) +22 секунды;

7. Джей Хиндли (Bora-Hansgrohe) +22 секунды;

8. Маттиас Скельмосе Йенсен (Lidl-Trek) +22 секунды;

9.

10. Давид Гауду (Groupama-FDJ) +22 секунды. 1. Адам Йейтс (UAE Team Emirates) – 4 часа 22 минуты 39 секунд;2. Саймон Йейтс (Team Jayco Alula) +8 секунд;3. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) + 18 секунд;4. Тибо Пино (Groupama-FDJ) +22 секунды;5. Майкл Вудс (Israel-Premier Tech) +22 секунды;6. Виктор Лафей (Cofidis) +22 секунды;7. Джей Хиндли (Bora-Hansgrohe) +22 секунды;8. Маттиас Скельмосе Йенсен (Lidl-Trek) +22 секунды;9. Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) +22 секунды;10. Давид Гауду (Groupama-FDJ) +22 секунды.

Другой фаворит действующий победитель «Большой петли» Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) на первом этапе многодневки стал лишь девятым. Он финишировал за спиной Погачара в плотной группе преследователей.

2 июля на втором этапе «Тур де Франс» – 2023 велогонщикам нужно будет преодолеть 209 км от Витория-Гастейс до Сан-Себастьяна.