«Нам удалось поднять флаг». Российский клуб завоевал бронзу Кубка мира, игнорируя санкции

Мини-футбольная «Норманочка» выступала с флагом и гимном. Как же мы по этому скучали!

В Бразилии на прошлой неделе завершился женский клубный Кубок мира (в оригинале на португальском – Copa Mundo). Четвёртое место на турнире заняла российская команда «Норманочка», проигравшая в матче за бронзу со счётом 1:11. Несмотря на разгромное поражение, этот старт для волжанок стал особенным, ведь наши спортсменки выступали с флагом и гимном!

Как это вообще стало возможно в текущих условиях?

«Это очень почётно и достойно»

В этом году, помимо представительниц России, в Copa Mundo участвовали 11 команд из Бразилии, Аргентины, Уругвая, Колумбии, Австралии и США. «Норманочка» вышла в плей-офф с первого места в группе A. Волжанки обыграли бразильский «Рио Бранко» (7:0) и аргентинский «Сан-Лоренцо» (7:0), а также сыграли вничью с бразильским «Лондрина Футзал» (2:2).

Матч «Норманочки» Фото: vk.com/normanochka

В четвертьфинале «Норманочка» вырвала победу у той же «Лондрины» (1:0). А вот в полуфинале россиянки уступили будущим чемпионкам из бразильского «Стеин Каскавела» (1:3). Увы, но в матче за третье место волжанок разгромил бразильский «Табоан-де-Серра» (1:11). Несмотря на поражение, «Норманочка» наряду с «Табоан-де-Серра» была признана бронзовым призёром.

«Второй год подряд мы занимаем четвёртое место, получаем бронзовые медали и пропускаем вперёд то же самое трио – «Каскавел», «Шапико» и «Табоан-де-Серра». Но это Кубок мира, и в любом случае нужно понимать, что мы в топ-4, – заявил президент «Норманочки» Николай Ходов. – Это очень почётно, очень достойно, но в этом году мы уже этим не удовлетворились. Мы хотели большего – сделать шаг в финал. Достойно сыграли с действующим чемпионом, буквально проиграли концовку. Что-то недоработали, чего-то не хватило, но мы чувствовали поддержку всей страны, поддержку наших традиционных болельщиков и тех, кто первый раз посмотрел наши игры. Мы должны извиниться за этот счёт 1:11, который у нас был в заключительной игре, но мы абсолютно точно гордимся тем результатом, которого достигли».

«Мы смогли поднять флаг нашей страны»

Учитывая, в какой изоляции находится наш спорт, выступление российской команды на международном турнире – это само по себе чудо. На Copa Mundo «Норманочку» пригласили, несмотря на недовольство других участников, которые в итоге снялись с турнира. Так получилось, что волжанки были единственными представительницами Европы на клубном Кубке мира. Кстати, в прошлом году была такая же ситуация. Тогда из-за приезда россиянок от участия в соревнованиях отказались ведущие команды из Испании и Португалии.

Но важнее другое. На турнире россиянки выступали не в нейтральном статусе. «Норманочка» спокойно разворачивала российские флаги перед матчами и использовала национальную символику. Непривычная уже история!

Почему же вообще это стало возможно? Дело в том, что Copa Mundo проводит не Международная федерация футбола (ФИФА), а Бразильская конфедерация футзала. Поэтому бразильцы спокойно могли установить свои правила, не ориентируясь на действующие санкции. В итоге «Норманочка» могла радовать своих болельщиков российским флагом и гимном перед матчами.

Матч «Норманочки» Фото: vk.com/normanochka

«В сложной ситуации, когда флаг страны наши спортсмены мало где могут поднять, нам удалось это сделать здесь, – подчеркнул Ходов. – Малый кубок, который мы увозим в Россию, в любом случае говорит о том, что мы прошли большую подготовку и провели турнир достойно. Здесь участвуют самые топы, сильнейшее противостояние между бразильскими клубами, каждый из которых достоин финала и победы. Такие турниры нужно проходить, и чем раньше это начнётся, тем лучше. Сейчас организаторы этого кубка проводят аналогичный турнир среди юношей, назревает первый Кубок мира среди девушек U20. Думаю, чем чаще российские девчонки будут играть на таких турнирах и чем в более раннем возрасте начнут бороться на таком уровне, тем быстрее мы шагнём на вершину мирового футзала. Уверен, что это возможно».

Участие российских спортсменов в таких соревнованиях крайне важно. Борьба под своим флагом с сильнейшими – это то, по чему скучают и сами атлеты, и болельщики. Жаль, что пока такие турниры можно пересчитать по пальцам.