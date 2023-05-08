«Российский мини-футбол остаётся на слуху». Наш нападающий стал героем в Лиге чемпионов

Несмотря на отстранение россиян от подавляющего большинства международных соревнований, некоторые из наших спортсменов всё-таки продолжают выступать на главных мировых турнирах, представляя в том числе ведущие европейские клубы. Более того, россияне помогают своим командам выигрывать главные трофеи сезона. Например, в мини-футболе.

Российский футболист Иван Чишкала принёс победу своей команде в матче за третье место Лиги чемпионов по мини-футболу. Лиссабонская «Бенфика», за которую выступает Иван, обыграла бельгийский «Андерлехт» со счётом 4:3 в решающем матче главного клубного турнира УЕФА. Российский нападающий стал главным героем встречи, забив два гола.

«Наши игроки влияют на исходы важнейших матчей»

Матч за третье место прошёл в Пальма-де-Майорке. Российский нападающий Иван Чишкала на шестой минуте забил первый гол в матче, но ещё до перерыва футболисты «Андерлехта» сравняли счёт. Во втором тайме «Бенфика» отметилась ещё тремя голами, один из которых на 24-й минуте забил россиянин. Соперники ответили ещё двумя забитыми мячами в ворота «Бенфики», но для того, чтобы бороться за победу, этого не хватило.

Россиянин вместе с португальским клубом стал бронзовым призёром Лиги чемпионов уже во второй раз подряд: в сезоне-2021/2022 команда также заняла третье место. Помимо успешного выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023, «Бенфика» с Чишкалой завоевала Кубок Португалии.

«Приятно отметить, что российский мини-футбол продолжает оставаться на слуху даже в период отстранения наших команд от международных соревнований, а наши игроки оказывают непосредственное влияние на исходы важнейших матчей и турниров», – поздравлял Ивана Чишкалу с Кубком Португалии президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Стоит напомнить, что Чишкала перешёл в португальский клуб ещё в 2020 году, а летом 2022-го «Бенфика» продлила соглашение с футболистом до 2025 года.

Иван Чишкала Фото: из личного архива

Кстати, Чишкала не единственный российский призёр Лиги чемпионов по мини-футболу в сезоне-2022/2023. Серебро турнира выиграл ещё один россиянин – Антон Соколов, который представляет португальский «Спортинг». В финале его команда уступила испанскому клубу «Пальма» в серии пенальти.