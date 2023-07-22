Кенийская бегунья щёлкает мировые рекорды, как семечки. Установила аж три за два месяца!

В Монако завершился один из самых престижных этапов Бриллиантовой лиги.

Турнир получился сумасшедшим. Признанные лидеры Дюплантис и Могучих потерпели поражение, Вархольм выдал лучший результат сезона в мире, а Кипьегон установила третий (!) мировой рекорд за два месяца!

Ошибки лидеров

Начался этап Бриллиантовой лиги в Монако с интересных поворотов в прыжковых дисциплинах. Сперва крупная неудача настигла звездного Армана Дюплантиса. Мондо выиграл 12 турниров подряд, а в Монако стал лишь четвёртым! Шведу покорились лишь 5,72 м, а победитель Кристофер Нильсен из США взял 5,92 м. В тройку призёров также вошли Эрнест Джон Обьена (Филиппины) и Кертис Маршалл (Австралия) с результатом 5,82 м.

«У меня просто были небольшие судороги в задней части бедра. Это происходит уже не в первый раз. Я должен быть осторожен и следить за своим телом перед чемпионатом мира. У меня есть время, но я не хочу наделать глупостей и испортить сезон», – объяснил причину своего поражения Дюплантис.

Следом за шведом проиграла и Ярослава Могучих. Украинка стала лишь третьей с результатом 1,96 м. Лучшая прыгунья последних лет невзрачно проводит уже второй этап Бриллиантовой лиги. Ещё в Лозанне Ярослава прервала свою серию из 14 побед подряд. Как и в Швейцарии, Могучих обошли соотечественница Ирина Геращенко (1,96) и австралийка Никола Олислагерс (1,99).

Лучшие из лучших

Продолжился вечер более приятно: тремя лучшими результатами сезона в мире. Стать самым-самым удалось кенийцу Уайклиффу Киньямалу, который пробежал 800 м за 1.43,22 минуты. Серебряного призёра Слимане Моула (Алжир) он опередил на 18 секунд. Топ-3 замкнул канадец Марко Ароп (1.43,51).

Лучшей в сезоне стала и Ниа Али, преодолевшая 100 м с барьерами за 12,30 секунды. Для американки такой результат – персональный рекорд. Кроме того, чемпионка мира установила рекорд соревнований. Второе место на 100 м с барьерами заняла ещё одна американка Кендра Харрисон (12,31). Третье место в острой борьбе вырвала ещё одна представительница США Алайша Джонсон, которая опередила соотечественницу Тию Джонсон на 0,001 секунды.

В списке лучших результатов сезона не обошлось и без Карстена Вархольма. 400 метров с барьерами норвежец пробежал за 46,51 секунды. Это не только рекорд соревнований, но и рекорд всей Бриллиантовой лиги. В тройку призёров вошли бразилец Алисон Дос Сантос (47,66) и американец Сиджей Аллен (47,84).

«Моя цель всегда состоит в том, чтобы выиграть», – заявил Вархольм.

Космический рекорд

Но главным событием этапа стал мировой рекорд Фаит Кипьегон. Кенийка уже два месяца показывает какие-то космические, совершенно запредельные результаты. Во Флоренции 2 июня Фаит установила уникальное достижение на 1500 м, став первой женщиной в истории, выбежавшей из 3.30. Спустя неделю в Париже Кипьегон побила мировой рекорд на 5000 м (14.05,20).

И вот теперь 29-летней спортсменке покорилась миля. Кенийка не бегала её с 2016 года, но до старта забега никто не сомневался, что Фаит с лёгкостью может стать лучшей в истории. Так и получилось. Кипьегон преодолела дистанцию за 4 минуты 7,64 секунды, побив предыдущий рекорд Сифан Хассан на 4,69 секунды.

На финише кенийка «привезла» Сиаре Магин из Ирландии какие-то космические 6,94 секунды. Топ-3 замкнула эфиопка Фревейни Хайлу (4.14,79).

«Мне очень понравился забег. Я приехала ради этого, я хотела установить мировой рекорд, и, слава богу, всё сложилось потрясающе. Когда я начинала этот сезон, моей целью было просто побить мировой рекорд на 1500 м. Но я благодарю бога, за то, что мне удалось это ещё и на миле и 5000 м.

Это благословение выступать и добиваться такого с моими соперницами. Я вижу, как они все рады за меня, и это так эмоционально. Это благословение. Такое происходит не каждый раз, когда вы соревнуетесь. Я должна сказать спасибо богу за это», – заявила Кипьегон Associated Press.

Фаит Кипьегон Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Для Кипьегон этот мировой рекорд стал третьим за два месяца. Это просто невероятно! Но забег в целом получился каким-то фантастическим. Без учёта достижения Фаит установлено три континентальных и три национальных рекорда! А 12 из 13 участниц забега выдали лучший результат в карьере.

Следующий этап Бриллиантовой лиги стартует в Лондоне уже завтра, 23 июля.