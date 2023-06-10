В Париже спортсмены показали запредельные возможности. Может быть, потому что именно здесь через год пройдёт Олимпиада?

Это какая-то фантастика! В лёгкой атлетике побили три мировых рекорда за один вечер

9 июня в столице Франции, чуть более чем за год до Олимпийских игр – 2024 в Париже, состоялся четвёртый этап престижной серии Бриллиантовая лига. И этот день вошёл в историю лёгкой атлетики. За один вечер спортсмены установили сразу три мировых рекорда! Это просто фантастика!

«Нет ничего невозможного»

На стадионе в день проведения турнира в Париже собрались почти 18 000 зрителей, которые и стали свидетелями этого уникального этапа.

Открыл череду рекордов норвежец Якоб Ингебригтсен, олимпийский чемпион Игр в Токио, специализирующийся на средних и длинных дистанциях. 22-летний спортсмен ещё до начала старта планировал побить рекорд в беге на две английские мили (3218 метров), который был установлен целых 26 лет назад. Тогда в 1997 году кенийцу Даниэлю Комену удалось пробежать дистанцию за 7.58,61 сек. И у него получилось! Норвежец пробежал две мили за 7.54,10, побив рекорд конца прошлого столетия. Вместе с тем он опередил ближайшего преследователя на 15 секунд, вызвав ликование заполненного стадиона.

«Возможность побить этот рекорд – это потрясающе. Это моё первое высшее мировое достижение на открытом воздухе. Очевидно, что нет ничего невозможного. Но всему своё время. Сейчас это были две английские мили, и теперь мне больше никогда не придётся бегать по этой дистанции. Теперь я могу смотреть только вперёд. Я собираюсь установить 10 мировых рекордов и сейчас установил один из них. Теперь с нетерпением буду готовиться к девяти другим», – рассказал о своих дальнейших планах Ингебригтсен.

Помимо этого, Якобу удалось обновить рекорд Европы в беге на 3000 м, его время – 7.24,00. Это третий результат в истории лёгкой атлетики.

Ламеха Гирма Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Результат абсолютной решимости»

Менее чем через час после триумфа норвежца кенийка Фаит Чепнгетич Кипьегон установила новый мировой рекорд на дистанции 5000 метров. 29-летняя спортсменка показала время 14.05,20. Больше всех этому результату удивилась сама Фаит. Дело в том, что она впервые за восемь лет вышла на подобную дистанцию и ранее ей никогда не удавалось пробежать её быстрее, чем за 14.31,95.

А ведь буквально неделю тому назад на этапе Бриллиантовой лиги в Италии миниатюрная кенийка ростом 1,57 побила рекорд на дистанции 1500 метров. То есть на счету Кипьегон два мировых рекорда за восемь дней.

«Это какой-то сон. Я не знаю, как это сказать, я так счастлива. Честно говоря, я не ожидала, что сегодня буду так быстра, это невероятно», – призналась Кипьегон.

А ещё через час после триумфа уникальной кенийки 22-летний эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма победил в забеге на 3000 м с препятствиями и заодно установил новый мировой рекорд с результатом 7.52,11.

«Я так счастлив. Я очень рад и очень горд. Во время забега было ощущение, что я очень быстр, присутствовала уверенность. Мировой рекорд не стал сюрпризом. Я планировал побить его этим вечером в Париже. Это результат моей абсолютной решимости», – заявил Ламеха Гирма.

Таким образом, эфиопскому легкоатлету удалось побить мировой рекорд, установленный в 2004 году катарцем Саифом Саидом Шахином, который пробежал 3000 м за 7.53,63.