«Мне просто немножко больше повезло». Обзор судьбоносной партии матча за шахматную корону

Главное, чем женские шахматы выгодно отличаются от мужских – своей бескомпромиссностью! Сколько раз в мужских матчах за мировую корону заключительная схватка при равном счёте заканчивалась бескровной, совершенно неинтересной для зрителей ничьей. Оба партнёра гарантировали себе почётный равный счёт, и хладнокровно переводили матч на тай-брейк.

Не исключением стал даже величайший игрок в истории шахмат, экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В поединке против россиянина Сергея Карякина в 2016 году он белыми просто не стал играть последнюю партию, гарантировав себе 6:6 и игру в быстрые шахматы, в которой добился победы 3:1. А когда спустя два года американец Фабиано Каруана вышел белыми бороться с ним на эту самую последнюю партию при равном счёте, то Магнус сначала переиграл соперника, а потом, к шоку своих тренеров, согласился на ничью: считал, что на тай-брейке выиграет гарантированно, а в классике всегда есть риск ошибиться. И оказался прав – 3:0 в дополнительных встречах!

Женщины-шахматистки – это самые принципиальные противницы ничьих во всех их проявлениях. И, конечно, в ночь перед последней партией матча на первенство мира между чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой Лэй Тинцзе (обе из Китая) при равном счёте соперницы меньше всего думали о возможной ничьей и тай-брейке. И на следующей день сошлись в битве, где мировая представлялась наименее возможным результатом. Да, женщины играют слабее, но и мужчинам есть чему у них поучиться!



Матч за звание чемпионки мира – 2023. 12-я партия Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Лэй Тинцзе (Китай)Матч за звание чемпионки мира – 2023. 12-я партия

Что перевесит – проходные белых на фланге или пешечный кулак чёрных в центре? Чемпионка мира, несмотря на её огромный опыт и репутацию королевы финиша, в этот момент показала, что тоже не железная и напрасно польстилась на выигрыш материала.

18.С:f6?

Белые забирают две фигуры за ладью, но теряют свою гордость – проходные. Следовало предпочесть спокойное 18.Лa2, и у белых было бы лучше.

18… К:a1 19.С:a1 Ф:a5 20.Фc3 Ф:c3 21.С:c3 Лcb8 22.Кd4

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Лэй Тинцзе (Китай)

22…e5?

Нервы сдают и у претендентки. На кону корона, и чёрные должны были не торопясь окучить и забрать пешку b5: 22… Сc5 23.К2f3 Лa3 24.Лc1 Лb6 25.Крf1 f6, после чего у них получались ладья и две сильные пешки против двух белых фигур с явным перевесом!

Лэй форсирует события, но теперь из её цепочки пешек выпадает ценное звено, и в будущем чемпионка сможет забрать пешки с4 и d5, оставшиеся без опоры.

23.Кf5 Сf8

Нет 23… Сc7 24.Кe7+.

24.С:e5 Л:b5 25.g4! g6 26.Кd4 Лb2 27.Кb1

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Лэй Тинцзе (Китай)

27…Сg7?

Упорнее 27… Лa1 28.Кc3 Л:f1+ 29.Кр:f1 Сg7 30.С:g7 Кр:g7 31.К:d5 Лb1+ 32.Крg2 Лd1 – после размена одной пары ладей коням не так просто забрать последнюю надежду чёрных – проходную с4. Но претендентка «поплыла», и дальнейшее оказывается для неё совершенно проиграно – Цзюй Вэньцзюнь не торопясь централизует короля, забирает пешку d5, а потом бросает вперёд собственную проходную, поддержанную парой юрких коней.

28.С:g7 Кр:g7 29.Кc3 Лa5 30.Лd1 Лb6 31.Кde2 Лb3 32.Крg2

Чёрным давало шансы 32.К:d5 Лd3 или 32.Л:d5 Л:d5 33.К:d5 Лd3, но белые действуют как удав – не торопятся, поглощая жертву.

32...h6 33.Крf3 f6 34.Лc1 Крf7 35.Кf4 d4

При 35...g5 36.Кf:d5 Крe6 37.Лd1 у чёрных уже совсем нет шансов, Лэй ищет возможность для контригры.

36.e:d4 g5 37.Кfe2 f5 38.g:f5 Л:f5+ 39.Крe3 g4 40.Кf4

Не попадаясь контрольным ходом в ловушку 40.d5? Л:d5. Теперь чемпионка технично доводит партию до победного – её кони во всей красе!

40… Лb8 41.d5 Лf6

Ничего не даёт 41… Лe8+ 42.Кe4

42.Лc2 Лa8 43.Кb5 Лb6

Не помогает 43… Лe8+ 44.Кe6.

44.Кd4 Лa3+ 45.Крe4 c3 46.Кfe2 Лb2 47.Крd3 Лb1 48.К:c3 чёрным впору сдаваться, но расстроенная претендентка боролась, пока белые не провели пешку в ферзи. Победа в 12-й партии и во всём матче.

«Каждый раз, когда я выигрываю чемпионский матч, это нечто особенное, я чувствую себя отлично. Качество игр было хорошим, на этот раз мы обе играли солидно, и я чувствую, что мне просто немного больше повезло», – прокомментировала свою очередную победу Вэньцзюнь.

Цзюй Вэньцзюнь удержала титул: она явно старается стать величайшей в ряду китайских чемпионок мира. Но совсем скоро уже стартует новый отборочный цикл, где за право сразиться с ней сойдутся восемь выдающихся спортсменок, среди которых будет и Лэй Тинцзе, и россиянки Горячкина и Лагно.