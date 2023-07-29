Ян попал в одну и ту же половину сетки с Магнусом Карлсеном. Нас ждёт мощнейшее сражение принципиальных соперников?

Непомнящий и другие россияне бьются за Кубок мира по шахматам. Всё самое главное о турнире

В первой половине 2023 года в шахматном мире отгремели битвы за корону. И у мужчин, и у женщин титул забрали представители Китая. Ну а российским болельщикам пока остаётся сокрушаться, что Ян Непомнящий проиграл второй титульный бой подряд, а девушки даже не пробились в решающий поединок.

Впрочем, горевать долго не приходится. Уже 30 июля в Азербайджане стартует ключевой турнир нового чемпионского цикла – Кубок мира. Здесь будут разыграны огромные деньги и сразу три путёвки в претендентский, поэтому практически все ведущие гроссмейстеры мира съехались в Баку.

Разбираем самые интересные факты о предстоящем турнире.

Кто будет играть на Кубке мира?

Практически все звёзды современных мировых шахмат. Отдых во время такого турнира может позволить себе разве что новоявленный чемпион мира Дин Лижэнь. Все остальные в строю: и Магнус Карлсен, и Хикару Накамура, и Ян Непомнящий, а также Каруана, Абдусатторов, Гукеш, Гири, Со, Раджабов, действующий победитель турнира Дуда и многие-многие другие.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Россиян на турнире будет непривычно мало, всего девять человек. Помимо Непомнящего, это: Александр Грищук, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Давид Паравян, Михаил Антипов и Арсений Нестеров. Получил приглашение на Кубок мира и Сергей Карякин, но 11-й номер мирового рейтинга наотрез отказался играть без флага и гимна.

Магнус Карлсен выиграет Кубок мира – 2023?

Магнус Карлсен, пожалуй, является главным фаворитом любого турнира, в котором принимает участие. Поэтому, разумеется, ставки на норвежского гроссмейстера принимаются с наименьшим коэффициентом.

С другой стороны, Магнус в последнее время как-то охладел к классике, да и место в турнире претендентов ему, кажется, не очень-то и нужно. А формат турнира на выбывание повышает вероятность ошибки лидера.

Но нельзя не отметить, что Кубок мира – единственный крупный международный турнир, который Магнус не выигрывал. В 2007 и 2021 годах норвежец проигрывал в полуфиналах и до решающего матча никогда не доходил. Может быть, в этом Карлсен будет черпать мотивацию?

Сыграет ли Ян Непомнящий с Магнусом Карлсеном?

Безусловно, на Кубке мира каждый может сыграть с каждым. Вопрос лишь в том, на какой стадии турнира это случится. Карлсен на турнире посеян под первым номером, а Непомнящий – под четвёртым. Это значит, что встретиться они могут в полуфинале, если, конечно, оба дойдут до этой стадии.

Второй потенциальный полуфинал, если опираться только на рейтинги, – американское противостояние Накамуры и Каруаны. Впрочем, стоит вновь сказать, что в турнире на вылет неожиданности обязательно случатся.

Кто отберётся в турнир претендентов по шахматам?

Кубок мира – важнейший турнир нового чемпионского цикла, поскольку по его итогам будут разыграны сразу три путёвки в претендентский. Всё предельно просто: занимаешь место с первого по третье – едешь в Торонто.

Среди всех участников мужского Кубка мира на Турнир претендентов – 2024 отобрался лишь Ян Непомнящий. И важно заметить, что, если он займёт одно из трёх первых мест, квота не достанется автоматически тому, кто станет четвёртым. Что делать со свободной путёвкой, будет решать ФИДЕ.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Какой формат Кубка мира по шахматам?

Кубок мира – чуть ли не единственный крупный международный турнир, который проводится по олимпийской системе – на вылет. Шахматисты начинают участие с 1/128 финала (сеяные – с 1/64 финала) и постепенно пробираются к финальному противостоянию или матчу за третье место.

Каждая встреча состоит из двух классических партий. Если будет ничья, то сыграют ещё две партии в формате 25+10. Если опять ничья – ещё две партии с контролем 10+10. Потом, при необходимости, две партии с контролем 5+3. А потом – 3+2, меняя цвет, пока кто-нибудь наконец уже не выиграет.

А россияне уже выигрывали Кубок мира?

Кубок мира проводится с 2005 года, и россияне выиграли три из девяти турниров, причём забавно, что во всех трёх финалах они обыграли своих соотечественников. В 2011-м Пётр Свидлер одолел Александра Грищука. В 2013-м Владимир Крамник сломил сопротивление Дмитрия Андрейкина, а в 2015-м Сергей Карякин оставил Свидлера без второго титула.

Карякин добирался до финала дважды: в 2021-м он в решающем противостоянии уступил поляку Ян-Кшиштофу Дуде. Второе место позволило ему отобраться в турнир претендентов, но что было дальше, мы знаем.

Возможны ли конфликты россиян и украинцев?

Отношения россиян и украинцев, которые в последнее время всё чаще выступают на одних и тех же турнирах, несколько обострились. К сожалению, стоит признать, что инциденты во время очных противостояний возможны.

Федерация шахмат Украины перед стартом Кубка мира даже выпустила специальное заявление, в котором призвала украинских шахматистов избегать любых контактов с россиянами и белорусами, помимо тех, что предусмотрены правилами шахмат. Может быть, оно и к лучшему, потому что во время Кубка мира хочется рассуждать только о спорте, а не о политике.

К счастью, жеребьёвка не свела представителей России и Украины на первых стадиях турнира. У мужчин лишь в 1/32 финала могут сойтись Дубов и Волокитин, а в 1/16 – Есипенко и Кузубов или Витюгов и Пономарёв.

В женской сетке пересечения представителей России и Украины до четвертьфинала невозможны. Но шахматистки двух стран входят в число мировых лидеров, так что могут столкнуться и на решающих стадиях.

Призовой фонд Кубка мира — 2023

В этом году участники поделят между собой больше денег, чем когда бы то ни было прежде – $ 2,5 млн на всех. Победитель турнира получит $ 110 тыс. (примерно 10 млн рублей по текущему курсу) – неплохая добавка к титулу и путёвке в претендентский. Впрочем, даже те, кто проиграют в первом раунде, получат приятный бонус в размере $ 3 тыс. (примерно 270 тысяч рублей).

А что будет в женском турнире Кубка мира?

Всё перечисленное выше относится не только к мужскому, но и к женскому турниру, где также будет кипеть борьба за три путёвки в претендентский и солидные призовые. Женский турнир будет отличаться от мужского тем, что там сыграет действующая чемпионка мира Цзюнь Вэньцзюнь. А вот лучшая по рейтингу – китаянка Хоу Ифань – очередной крупный турнир пропустит.

Россию в женском турнире будут представлять: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Ольга Баделько и Алина Бивол. Болельщики вправе ожидать от такого состава высоких результатов.

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