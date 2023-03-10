Талантливая шахматистка отказала США, чтобы жить в России. Кто такая Ольга Баделько?

В начале весны 2023 года в женской сборной России по шахматам произошла громкая замена. Прославленная экс-чемпионка мира Александра Костенюк перешла под швейцарский флаг, а её место в сборной займёт 20-летняя белорусская шахматистка Ольга Баделько, которая уже в ближайшее время должна получить российское гражданство. В руководстве ФШР и сборной уверены, что замена будет равноценной, поскольку Баделько фантастически талантливая, целеустремлённая и стремительно прогрессирует.

Давайте разберёмся, почему на Ольгу возлагают такие надежды.

Секс-символ шахмат

Ольга Сергеевна Баделько родилась 8 июля 2002 года в белорусском городе Могилёв. Будущая гроссмейстер в мир шахмат попала совершенно случайно: завуч младших классов гимназии сказал её родителям, что Оля пришла в школу очень подготовленным ребенком, на уроках ей скучно, поэтому к обучению стоит добавить секцию с интеллектуальным уклоном – по шахматам или шашкам. Так девочка с мамой и пришла в могилёвскую спортшколу.

Поначалу параллельно Ольга профессионально занималась плаванием и даже участвовала в чемпионатах Беларуси, но в итоге сделала выбор в пользу шахмат, где у неё уже в детском возрасте были большие успехи на первенствах мира и Европы. Впрочем, занятия плаванием не прошли бесследно: благодаря своей спортивной фигуре Ольга всегда считалась не только звездой, но и настоящим секс-символом белорусских шахмат.

Ольга Баделько Фото: Из личного архива шахматистки

«Я хочу жить в России!»

Ещё несколько лет назад в шахматной жизни Беларуси наблюдался заметный подъём: в Минске прошёл чемпионат Европы, планировалось проведение Олимпиады и Кубка мира. Однако после выборов и политических волнений в 2020 году страну покинула Светлана Сорокина – главный организатор больших шахматных событий, и золотые годы шахмат у белорусов закончились.

Ольгу пытались переманить в США. Один из крупнейших американских вузов предлагал ей огромную стипендию, исключительные условия и даже был согласен, что Ольга станет обучаться онлайн. Однако девушка предпочла обучение… в Свердловском горном университете. Со скромной стипендией и возможностью выехать на студенческое первенство РФ. На недоумëнные вопросы коллег она ответила: «Я хочу жить в России!»

Не взяли в команду? Создала свою!

Баделько – не только блестящая шахматистка, но и очень независимая девушка, что объясняет отказ от предлагаемых финансовых благ. Самый поразительный случай произошел с Ольгой на командном чемпионате России.

Ольга Баделько Фото: Из личного архива шахматистки

Юная шахматистка всегда мечтала сыграть в самой престижной и сильной женской командной лиге, но никак не попадала в составы сильнейших клубов. Суперклуб из Москвы состоял исключительно из столичных шахматисток, да и сильные команды из других городов обходились местными резервами.

Тогда Ольга сама создала команду, в которой выступала на первой доске, и оплатила все расходы на её участие в турнире. Сумма вышла весьма и весьма приличная, но расходы себя оправдали. Талантливую шахматистку заметили, и в следующих сезонах она становились чемпионкой страны в составе «Югры» из Ханты-Мансийска и «Южного Урала» из Челябинска. И в составе женской южноуральской команды Баделько быстро стала ярким лидером.

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Поклонница творчества Есенина

В пандемию, когда садиться за доску было практически негде, Ольга зарекомендовала себя интересным и разносторонним шахматным комментатором. Вместе с гроссмейстером Александром Шимановым на одном из популярных российских YouTube-каналов Баделько не только рассказывала о крупнейших шахматных состязаниях, но и поражала аудиторию своими знаниями классической русской литературы, демонстрируя феноменальную память и наизусть зачитывая длинные стихотворения. Не секрет, что Ольга больше всего любит произведения Сергея Есенина. А ещё она не скрывает, что ей зачастую неинтересно общаться с ровесниками в мире шахмат, у которых совсем другие интересы и которые почти не знают классики.

Самая известная партия Ольги Баделько – это армагеддон с шахматным лидером Испании Аной Матнадзе. Видео битвы двух шахматисток собрало сотни тысяч просмотров – на часах Баделько и Матнадзе оставались считаные секунды, а девушки что есть силы молотили кулаками по часам, не обращая внимания на упавшие фигуры. Сказалась не только блестящая шахматная, но и физическая подготовка Ольги – она первой «сбила» флаг сопернице и победила.

Российского паспорта пока нет

О том, что Ольга Баделько собирается переходить под российский флаг, стало известно ещё в конце 2021 года. Но, несмотря на все старания ФШР, получение гражданства затянулось, и одна из ведущих шахматисток мира не смогла сыграть в личном чемпионате России – 2022 (без паспорта – нельзя). Однако, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – уехала Костенюк, и о проблеме Баделько заговорили. Возможно, теперь процесс пойдёт побыстрее.

Ольга Баделько Фото: Из личного архива шахматистки

А в начале марта 2023-го Ольга Баделько блестяще выступает на чемпионате Европы среди мужчин – последнем для наших шахматистов перед переходом в Азию. Под её ударами пали несколько известных представителей сильного пола. Многие предрекают ей в будущем звание чемпионки мира. Но как личность она уже одна из самых ярких шахматисток современности.