Станет ли Магнус Карлсен суперчемпионом? Дин Лижэнь сказал, что будет биться с норвежцем

Действующий чемпион мира по классическим шахматам китаец Дин Лижэнь в конце года может сыграть матч со своим предшественником и действующим чемпионом мира по рапиду и блицу норвежцем Магнусом Карлсеном.

Об этом китайский гроссмейстер сообщил в интервью журналу New in Chess. Всё, что известно о предстоящем матче – то, что он будет сыгран в необычном формате. Гроссмейстерам предстоят партии в шахматы Фишера и быстрые шахматы. А ещё известно, что матч планируется провести в Аргентине.

Формат вполне объясним. Карлсен не будет играть матч в классические шахматы. Буквально на днях он ещё снова подчеркнул, что играть за корону по действующим правилам не хочет. Да и Дину такой матч сейчас не нужен.

А вот в рапид – совсем другое дело. Китаец – лидер «быстрого» рейтинга, хотя норвежец проигрывает ему всего один пункт. Зарубиться в быстрые шахматы, да ещё получить за это деньги (скорее всего, большие) – отличный вариант для лучших гроссмейстеров планеты. Можно сказать, что тут их шансы равны.

Шахматы Фишера – тоже отличный вариант. Как минимум для Карлсена, который играет в них очень сильно. В этих шахматах начальная расстановка фигур определяется случайным образом, и всего возможны 960 начальных позиций. Так вот, Магнус в 2018-м выиграл матч за звание неофициального чемпиона мира по шахматам Фишера у американца Хикару Накамуры.

В 2019 году шахматы Фишера были официально признаны ФИДЕ, а Карлсен пробился в финал чемпионата мира, где проиграл американцу Уэсли Со. В 2022-м Магнус добрался до полуфинала чемпионата мира по шахматам Фишера, где уступил Яну Непомнящему. Но чемпионом в этот раз стал не россиянин, а Накамура, обыгравший нашего гроссмейстера в армагеддоне.

Как играет в шахматы Фишера действующий «классический» чемпион мира – непонятно. В крупных турнирах Дин Лижэнь участия не принимал. Но тем интереснее будет посмотреть на то, как он справится. Очевидно, китаец хочет доказать, что он достоин главного чемпионского звания, а лучше всего сделать это в очной битве с экс-чемпионом. Пусть и не в «классику».

Подобный матч можно расценивать как битву за звание суперчемпиона. Либо китаец одолеет первого номера мирового рейтинга и навсегда закроет все вопросы о легитимности своего титула. Либо Магнус победит и покажет, что, несмотря ни на что, только он – настоящий и непобедимый король.

Нет сомнений, что внимание к этой битве будет приковано колоссальное.

Вряд ли Дин Лижэнь сказал о планирующемся матче просто как о гипотетическом варианте. Если бы никаких деталей ни у него, ни у Карлсена не было, китаец вообще ничего не сказал бы. Так что в конце года в Аргентине будет классная шахматная заруба. Осталось её дождаться!