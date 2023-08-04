Непомнящий эффектно разгромил соперника на Кубке мира. Зачем тот сунулся в Русскую партию?

В конце июля в Азербайджане стартовал один из главных турниров нового чемпионского цикла в шахматах – Кубок мира. И уже 1/64 финала принесла ряд громкий сенсаций. Из турнира вылетел герой Олимпиады и ряда последних супертурниров Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), которому предсказывали чуть ли не участие в финале. Сорвался лидер сборной Азербайджана Шахрияр Мамедьяров, вылетел американский сборник Сэм Шенкленд.

Остальные фавориты во главе с Магнусом Карлсеном пока в строю.

Что касается россиян, то в 1/32 финала с ходу пробились Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Пётр Свидлер. А вот Александр Грищук, Андрей Есипенко, Михаил Антипов и Давид Паравян довели дело до тай-брейка. Особый интерес вызывает поединок одного из сильнейших игроков мира Аниша Гири (Нидерланды) против чемпиона России среди юниоров Арсения Нестерова – пока наш юноша уверенно сдерживает натиск одного из фаворитов.

Лидер российской делегации Ян Непомнящий в своём стартовом матче играл против хозяина поля Вугара Асадли и выиграл со счётом 1,5:0,5. По итогам этих двух партий преждевременно говорить о том, в какой форме находится участник двух последних претендентских матчей – слишком уж велика была разница в силе противников – порядка 300 пунктов Эло. Но свою «белую» подачу Ян исполнил очень уверенно и добился красивой и быстрой победы.

Ян Непомнящий (Россия) – Вугар Асадли (Азербайджан)

Кубок мира – 2023. 1/64 финала

1.e4 e5 2.Кf3 Кf6

Асадли играет Русскую партию против её главного классика! Непомнящий на Русской блестяще проходил претендентские дистанции, и даже Дин Лижэнь в чемпионском матче так и не рискнул вступить на эту территорию.

3.d4 К:e4 4.Сd3 d5 5.К:e5 Кd7 6.Кc3

Агрессивный путь. Ян сразу меняет две пары коней, стремясь наброситься на чёрного короля по вскрывшимся линиям.

6…К:e5 7.d:e5 К:c3 8.b:c3 Сc5

При 8… Сe7 белые осаждают противника путем 9.0–0 0–0 10.f4 f5 11.Сe3. Асадли стремится к более активной, хоть и рискованной расстановке.

9.Фh5 Сe6 10.0–0 Фd7 11.Сg5

Ян мешает длинной рокировке соперника, в отличие от 11.Лb1 0–0–0.

11...h6

Чёрные демонстрируют хорошую подготовку, хитрым манёвром им всë-таки удается эвакуировать короля из центра доски.

12.Лab1

Ничего не меняло 12.Фh4 Лg8 – слон будет вынужден отступить.

12… Лg8! 13.Сd2 0–0–0

Король сбежал, однако россиянин тем временем готовится обрушиться на него по линии b.

14.Лb5 Сb6

14… Фe7! 15.Лfb1 b6 было тоньше – слон на b6 в партии оказался расположен очень неустойчиво.

15.Лfb1 Сg4

Машина показывает красивый вариант 15… Фc6 16.a4 a6 17.Л5b4 d4 18.a5 d:c3 19.a:b6 Л:d3! 20.c:d3 a5! — cо встречными жертвами чёрные отбиваются от атаки, но для человека это всё достаточно сложно.

16.Фh4 g5!?

Асадли решает сыграть на опережение и пожертвовать сопернику пешку за инициативу, не дожидаясь того момента, когда Ян начнёт ставить ему мат.

17.Ф:h6 Фe7

Точнее сразу разменять сильного слона белых 17… Сf5.

18.Лe1

А Непомнящий, беспокоясь о ферзе, упустил более конкретное 18.a4! – белые вернутся к этой идее через несколько ходов.

18… Сe6 19.a4 c6 20.Лb3 Лde8?

Эта ошибка чёрных сразу ставит их в критическое положение. Следовало двинуть пешку с, препятствуя атаке белых. 20...c5.

Ян Непомнящий разгромил Вугара Асадли

21.Лeb1!

Вот в чëм дело! Ладья возвращается с решающим эффектом, и защититься от натиска ладейной батареи невозможно!

21…Сd8

21… Лh8 22.Ф:g5 с лёгким выигрышем белых.

22.Фh5 g4

При 22...b6 23.Сa6+ Крb8 24.a5 чёрные попадают под разгромную атаку.

23.Л:b7! Ф:b7 24.Л:b7 Кр:b7 25.Сf5

У белых ферзь и две пешки против двух чёрных ладей, но главное, что силы Асадли разобщены, и ему трудно рассчитывать на реальную контригру.

25…Сc7 26.С:e6 Л:e6

При другом взятии чёрные ладьи оставались крайне пассивны 26...f:e6 27.g3.

27.Ф:f7 Лge8 28.g3 Л:e5

Непомнящий эффектно разгромил соперника на Кубке мира

29.Сg5!

Чтобы не попасть в последнюю ловушку 29.Сf4 Л5e7: после размена слонов игра обострялась.

29… Крc8 30.Сe3 a5

Последним шансом чёрных было 30… Л:e3 31.f:e3 Лe4, хотя тут Непомнящий постепенно реализовал бы ферзя.

31.Фg6

Чёрные сдались, поскольку теряют ещё одну, уже ключевую, пешку.

После разгрома в первой партии вторая завершилась вничью без особых приключений – противник Непомнящего жаждал избежать сухого счëта, а российский гроссмейстер зафиксировал проход в следующий круг.

Во втором круге, в 1/32 финала Кубка мира противник у Непомнящего будет намного серьезнее – им станет или перешедший под сербский флаг тольяттинский гроссмейстер Александр Предке, или крупный специалист по быстрым шахматам и блицу азербайджанец Рауф Мамедов.