Российская гимнастка выиграла главную битву года! Крамаренко — лучшая в мире прямо сейчас?

В субботу, 5 августа, в Минске прошла церемония открытия II Игр стран СНГ, а ещё были разыграны первые медали в художественной гимнастике. Девушки после двух дней выступлений разыграли награды личного многоборья, командного первенства, а также отобрались в финалы отдельных видов.

Долгожданное противостояние лидеров сборных России и Беларуси всё-таки состоялось. И верх в нём наконец-то взяла россиянка – Лала Крамаренко.

Россиянка выиграла принципиальную дуэль

В художественной гимнастике медаль многоборья считается самой ценной, так как именно её разыгрывают на Олимпийских играх. Ну и хорошо пройти четыре упражнения сложнее, чем одно. Обычно оценка в многоборье складывается именно по сумме выступлений с обручем, мячом, булавами и лентой, но в Минске медаль разыграли по трём лучшим упражнениям: у гимнасток, выполнявших по четыре вида, самая низкая оценка отбрасывалась. В мировой практике именно так проходит отбор в финал личного многоборья, но медали таким образом разыгрываются, похоже, впервые.

Перед турниром была одна ключевая интрига: сможет ли лидер сборной России Лала Крамаренко обогнать лучшую гимнастку Беларуси Алину Горносько?

И, на радость российским фанатам, Крамаренко справилась.

Результаты личного многоборья: Гимнастка Лала Крамаренко завоевала золото в многоборье на II Играх стран СНГ

Лала выполнила все четыре упражнения, и её главным преимуществом стали чистота исполнения и стабильность. Все виды россиянка прошла без потерь, за которые обычно гимнастки получают одни из самых больших сбавок.

Лала начала выступления с мяча. Вышла в новом, красивом купальнике, но явно волновалась: однажды мяч чуть не улетел из её рук, но Лала успела его подхватить. А потом, кажется, её «отпустило». Обруч она прошла очень уверенно и на одном дыхании. Второй день она начала с ленты и вновь чисто. Лишь в булавах был один небольшой сбой, когда она не слишком чётко поймала предмет. В остальном видимых ошибок не было. Были некоторые не заметные обычному зрителю неточности, но на оценках это сильно не сказалось. Так что для Лалы действительно получился очень удачный старт. А учитывая, что это был первый её турнир после травмы и длительного восстановления, даже удивительно, насколько хорошо Лала прошла все четыре вида. Помимо постановок, Лала удивляла и новыми купальниками: зрители увидели новый костюм под мяч и булавы. В обруче купальник был не новый, но он определённо выделяется на фоне остальных своим фасоном.

Главная конкурентка Лалы Крамаренко белоруска Алина Горносько получила серебряную медаль. По сути, она сама себя лишила борьбы за золото, допуская потери и неточности. С первого же вида невероятные эмоции взяли верх над сосредоточенностью – Алина не смогла найти необходимый баланс.

С мячом Алина допустила очень обидную потерю на повороте: предмет просто выпал из руки. Да и с булавами Горносько допустила большую потерю на риске: в таких случаях гимнастка получает большие сбавки и лишь в редких случаях может наверстать потерянные баллы. Обруч и лента по исполнению были намного лучше, но слишком много баллов потеряно на ошибках.

Главный тренер сборной Беларуси Ирина Лепарская не стала подробно комментировать выступления своей звезды, сказав, мол, и так всё видно. А Алина в своих соцсетях после окончания написала, что «пойдёт поработает над артистизмом». Хотя, глядя на выступления двух главных звёзд турнира, сложно было сказать, что Алина проигрывала в этом критерии Лале.

Лала Крамаренко Фото: vk.com/cisgamesbelarus

Учитывая, что Лала и Алина – представительницы сильнейших мировых школ художественной гимнастики, получается, что прямо сейчас Лала Крамаренко является лучшей гимнасткой мира. И очень досадно, что у неё не будет возможности подтвердить этот факт на осеннем чемпионате мира.

А как же Арина Аверина?

Бронзовую медаль выиграла ещё одна российская гимнастка – Анна Попова. Для неё этот турнир тоже сложился неидеально. Учитывая, что Анна моложе Лалы и Алины, её можно сравнивать с белоруской Елизаветой Зорькиной. И если их ставить в один ряд, то россиянка выглядела поувереннее. Хотя даже по исполнению были заметны волнение и осторожность в работе с предметом.

Впрочем, даже так чисто пройти все виды Анне не удалось. В мяче она допустила потерю на риске. В ленте запуталась на повороте и допустила «грязную» ловлю. В булавах и вовсе не смогла устоять на ногах после поворота, а потом не сумела собраться и допустила потерю на риске. С ковра Аня уходила очень расстроенная. Хочется верить, что это слёзы от неудачно исполненной программы, а не от того, что девушку беспокоит перемотанное бедро.

Елизавета Зорькина, которая в отсутствие Анастасии Салос стала вторым номером сборной Беларуси, по итогам двух дней во всех видах допускала ошибки. Зато было приятно видеть вторую жизнь известного купальника Алины Горносько с Олимпиады в Токио: Лиза выступает в нём с мячом. Вообще, в мире гимнастики к Елизавете ещё присматриваются, но свою фан-базу она уже наработала. Лиза считается очень перспективной гимнасткой: высокая, длинноногая, с хорошими данными, эмоциональная и с интересной работой предмета. Пока ей не хватает стабильности, но с опытом придёт и это.

Стоит отметить, что в рамках турнира в Минске зрители увидели и Арину Аверину. Она выступала только с обручем, но принесла хороший балл сборной России, несмотря на небольшую потерю. Российские девочки в итоге набрали больше всех баллов и выиграли золотые медали. Сборная Беларуси во главе с Горносько и Зорькиной завоевала серебряные медали, а сборная Казахстана с Миланой Парфиловой и Эрикой Жайлауовой получила бронзу.

Арина Аверина Фото: vk.com/cisgamesbelarus

Из любопытных моментов можно отметить ещё то, что юниорская сборная Кыргызстана вставила в своё выступление с пятью мячами куски из программы сборной Турции. Об этом написали в своих соцсетях гимнастки сборной Турции и тренер Наталья Сафонова. Самое любопытное, что с этой программой турчанки недавно заняли пятое место на юниорском чемпионате мира.