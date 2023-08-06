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Россиянка Лала Крамаренко победила лидера сборной Беларуси Алину Горносько на II Играх стран СНГ — она лучшая в мире?

Российская гимнастка выиграла главную битву года! Крамаренко — лучшая в мире прямо сейчас?
Лена Крупина
Лала Крамаренко
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Очень жаль, что Лалу не пустят на грядущий чемпионат мира.

В субботу, 5 августа, в Минске прошла церемония открытия II Игр стран СНГ, а ещё были разыграны первые медали в художественной гимнастике. Девушки после двух дней выступлений разыграли награды личного многоборья, командного первенства, а также отобрались в финалы отдельных видов.

Долгожданное противостояние лидеров сборных России и Беларуси всё-таки состоялось. И верх в нём наконец-то взяла россиянка – Лала Крамаренко.

Россиянка выиграла принципиальную дуэль

В художественной гимнастике медаль многоборья считается самой ценной, так как именно её разыгрывают на Олимпийских играх. Ну и хорошо пройти четыре упражнения сложнее, чем одно. Обычно оценка в многоборье складывается именно по сумме выступлений с обручем, мячом, булавами и лентой, но в Минске медаль разыграли по трём лучшим упражнениям: у гимнасток, выполнявших по четыре вида, самая низкая оценка отбрасывалась. В мировой практике именно так проходит отбор в финал личного многоборья, но медали таким образом разыгрываются, похоже, впервые.

Перед турниром была одна ключевая интрига: сможет ли лидер сборной России Лала Крамаренко обогнать лучшую гимнастку Беларуси Алину Горносько?

И, на радость российским фанатам, Крамаренко справилась.

Результаты личного многоборья:
Гимнастка Лала Крамаренко завоевала золото в многоборье на II Играх стран СНГ

Лала выполнила все четыре упражнения, и её главным преимуществом стали чистота исполнения и стабильность. Все виды россиянка прошла без потерь, за которые обычно гимнастки получают одни из самых больших сбавок.
Лала начала выступления с мяча. Вышла в новом, красивом купальнике, но явно волновалась: однажды мяч чуть не улетел из её рук, но Лала успела его подхватить. А потом, кажется, её «отпустило». Обруч она прошла очень уверенно и на одном дыхании. Второй день она начала с ленты и вновь чисто. Лишь в булавах был один небольшой сбой, когда она не слишком чётко поймала предмет. В остальном видимых ошибок не было. Были некоторые не заметные обычному зрителю неточности, но на оценках это сильно не сказалось. Так что для Лалы действительно получился очень удачный старт. А учитывая, что это был первый её турнир после травмы и длительного восстановления, даже удивительно, насколько хорошо Лала прошла все четыре вида. Помимо постановок, Лала удивляла и новыми купальниками: зрители увидели новый костюм под мяч и булавы. В обруче купальник был не новый, но он определённо выделяется на фоне остальных своим фасоном.

Главная интрига II Игр стран СНГ:
В художественной гимнастике – главная битва года. Россиянки ещё могут выигрывать золото?
В художественной гимнастике – главная битва года. Россиянки ещё могут выигрывать золото?

Главная конкурентка Лалы Крамаренко белоруска Алина Горносько получила серебряную медаль. По сути, она сама себя лишила борьбы за золото, допуская потери и неточности. С первого же вида невероятные эмоции взяли верх над сосредоточенностью – Алина не смогла найти необходимый баланс.

С мячом Алина допустила очень обидную потерю на повороте: предмет просто выпал из руки. Да и с булавами Горносько допустила большую потерю на риске: в таких случаях гимнастка получает большие сбавки и лишь в редких случаях может наверстать потерянные баллы. Обруч и лента по исполнению были намного лучше, но слишком много баллов потеряно на ошибках.

Главный тренер сборной Беларуси Ирина Лепарская не стала подробно комментировать выступления своей звезды, сказав, мол, и так всё видно. А Алина в своих соцсетях после окончания написала, что «пойдёт поработает над артистизмом». Хотя, глядя на выступления двух главных звёзд турнира, сложно было сказать, что Алина проигрывала в этом критерии Лале.

Лала Крамаренко

Лала Крамаренко

Фото: vk.com/cisgamesbelarus

Учитывая, что Лала и Алина – представительницы сильнейших мировых школ художественной гимнастики, получается, что прямо сейчас Лала Крамаренко является лучшей гимнасткой мира. И очень досадно, что у неё не будет возможности подтвердить этот факт на осеннем чемпионате мира.

А как же Арина Аверина?

Бронзовую медаль выиграла ещё одна российская гимнастка – Анна Попова. Для неё этот турнир тоже сложился неидеально. Учитывая, что Анна моложе Лалы и Алины, её можно сравнивать с белоруской Елизаветой Зорькиной. И если их ставить в один ряд, то россиянка выглядела поувереннее. Хотя даже по исполнению были заметны волнение и осторожность в работе с предметом.

Впрочем, даже так чисто пройти все виды Анне не удалось. В мяче она допустила потерю на риске. В ленте запуталась на повороте и допустила «грязную» ловлю. В булавах и вовсе не смогла устоять на ногах после поворота, а потом не сумела собраться и допустила потерю на риске. С ковра Аня уходила очень расстроенная. Хочется верить, что это слёзы от неудачно исполненной программы, а не от того, что девушку беспокоит перемотанное бедро.

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Елизавета Зорькина, которая в отсутствие Анастасии Салос стала вторым номером сборной Беларуси, по итогам двух дней во всех видах допускала ошибки. Зато было приятно видеть вторую жизнь известного купальника Алины Горносько с Олимпиады в Токио: Лиза выступает в нём с мячом. Вообще, в мире гимнастики к Елизавете ещё присматриваются, но свою фан-базу она уже наработала. Лиза считается очень перспективной гимнасткой: высокая, длинноногая, с хорошими данными, эмоциональная и с интересной работой предмета. Пока ей не хватает стабильности, но с опытом придёт и это.

Стоит отметить, что в рамках турнира в Минске зрители увидели и Арину Аверину. Она выступала только с обручем, но принесла хороший балл сборной России, несмотря на небольшую потерю. Российские девочки в итоге набрали больше всех баллов и выиграли золотые медали. Сборная Беларуси во главе с Горносько и Зорькиной завоевала серебряные медали, а сборная Казахстана с Миланой Парфиловой и Эрикой Жайлауовой получила бронзу.

Арина Аверина

Арина Аверина

Фото: vk.com/cisgamesbelarus

Из любопытных моментов можно отметить ещё то, что юниорская сборная Кыргызстана вставила в своё выступление с пятью мячами куски из программы сборной Турции. Об этом написали в своих соцсетях гимнастки сборной Турции и тренер Наталья Сафонова. Самое любопытное, что с этой программой турчанки недавно заняли пятое место на юниорском чемпионате мира.

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