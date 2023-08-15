Непомнящий провалился на Кубке мира. Что происходит с лучшим шахматистом России?

Стадия 1/8 финала на Кубке мира по шахматам стала непреодолимым барьером для лучшего шахматиста России Яна Непомнящего. На тай-брейке недавний претендент на титул чемпиона мира проиграл индийцу Видиту Гуджрати и покинул турнир со словами «Добби свободен». После драматичного апрельского матча с Дин Лижэнем россиянин не может прийти в себя.

На Кубке мира Непомнящий не решал задачу по попаданию на очередной турнир претендентов. Как проигравший (должно же быть какое-то утешение) в матче за звание чемпиона мира Ян получил путёвку в Канаду по умолчанию. По большому счёту он мог играть раскованно и расслабленно, пытаясь получить удовольствие от того, что делает за доской.

Но этого не случилось. Непомнящий был раскованным и крутым только в одной классической партии. В своей самой первой партии на турнире, когда он разгромил азербайджанского гроссмейстера Вугара Асадли. Во всех остальных классических партиях Ян был далёк от своей лучшей игры. Возможно, он и не стремился её показывать именно в классике, затаскивая соперников в тай-брейк. Но и в рапиде россиянин не феерил.

Победы над Рауфом Мамедовым и Нихалом Сарином получились достаточно натужными, а Видит Гуджрати в блице просто растерзал Непомнящего, не простив россиянину торопливость и необдуманные ходы. Ян в быстрые шахматы играл так, как играл в апреле в чемпионском матче – очень-очень быстро даже тогда, когда позиция требовала раздумий.

В итоге он вылетел с турнира совершенно справедливо. С такой игрой Непомнящий точно не претендовал на победу.

Ян Непомнящий Фото: Waleed Zein/Getty Images

Скучающий, по его собственным словам, Магнус Карлсен действует в Баку гораздо эффектнее. Чего стоит только его битва с немцем Винсентом Кеймером, когда экс-чемпион мира проиграл первую классическую партию, на заказ выиграл вторую, а сильного украинского ветерана Василия Иванчука просто раздавил. В классике. Нелюбимой. Ненавистной даже. Вот он, высочайший класс.

Ян Непомнящий после поражения от Дин Лижэня оказался просто в крутом пике. Со второго места в рейтинге и почти преодолённого барьера в 2800 очков россиянин теперь опустился на шестое. В рапид-рейтинге он скатился на восьмую позицию. Возможно, лучшему российскому шахматисту стоило поступить так же, как китайскому чемпиону мира – взять длительную паузу и отказаться от всех турниров.

Контрактные обязательства заставили Дин Лижэня сыграть (крайне неудачно!) в Бухаресте, после чего он отказался и от Global Chess League, и от Кубка мира. Непомнящий же играл, проигрывал, терял в рейтинге. Гадать, что именно вынудило Яна играть так часто, просто бесполезно. Главное, что теперь «Добби свободен».