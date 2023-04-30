Большой спорт — великая драма. Почему поражение российского шахматиста войдёт в историю

Такого чемпионского матча ещё никогда не было!

Некоторые люди привыкли говорить, что шахматы – это не спорт.

Смогут ли они повторить это вновь после матча Непомнящий – Дин?

Минувшие три недели (а если говорить шире – то целый год) подарили миру настоящий триллер, переросший в полноценную драму в концовке.

Невозможно остаться равнодушным, посмотрев на эмоции шахматистов в последние минуты решающей партии. Кадры с Яном Непомнящим, внезапно осознающим весь ужас ситуации и роняющим фигуры со стола, войдут в документальные фильмы. Один человек за секунды осознал, что лишился мечты всей своей жизни. Другой обрёл её, закрыл лицо руками и заплакал.

За такие драмы мы и любим спорт. Даже когда наши проигрывают.

А вообще, этот неординарный матч войдёт в историю по множеству причин.

Первая. Во второй раз в истории действующий чемпион отказался защищать титул чемпиона мира. И если Карпову после Фишера титул достался без боя, то после демарша Магнуса зрители увидели роскошную битву претендентов.

Вторая. Мир узрел первого в истории чемпиона мира из Китая. Учитывая тенденции развития шахмат и тот факт, что все ключевые титулы теперь под контролем у китайских спортсменов, скорее всего, не последнего.

Третья. Участники матча лупили друг друга, как боксёры. 6 результативных партий из 14 в XXI веке – это удивительный, почти невероятный исход.

Четвёртая. Чемпион мира определился буквально в последний момент. В прошлых матчах, даже когда противостояние доходило до тай-брейка, у проигрывающей стороны был шанс отыграться или хотя бы медленное осознание грядущего поражения. Ян же получил разящий удар.

Пятая. Дин Лижэнь, ставший чемпионом мира, просто не должен был играть в чемпионском матче. Он попал в турнир претендентов из-за санкций в отношении Сергея Карякина, вышел на второе место по итогам последнего тура, а в матч прошёл из-за беспрецедентного отказа Магнуса Карлсена. Весь последний год будто бы шахматные боги вели его к титулу, нарушая все общепринятые правила, традиции и прогнозы. И в итоге привели.

Такого чемпионского матча ещё никогда не было! Фото: FIDE

Шестая. Люди, которые будут изучать шахматное наследие матча, безусловно, отметят волевой 46-й ход Дина. Ян предлагал сопернику пойти на повторение ходов, но китаец в цейтноте отказался от этого и продолжил играть на победу. Настоящее чемпионское решение, которое было вознаграждено.

Принимая во внимание результат, нельзя не восторгаться тем, что мы стали свидетелями этого исторического матча. Это было действительно круто!

Дин поедет домой триумфатором. А Яну хочется пожелать одного – не сломаться. Он нашёл в себе силы оправиться от болезненного поражения в матче с Карлсеном, но последний удар кажется ещё более тяжёлым.

Шахматная история знает немало гроссмейстеров, которые ломались после таких поражений, и лишь единицы тех, кто с ними справлялся. Хочется пожелать Яну найти в себе силы пройти через это. И вернуться более сильным.

Чтобы однажды войти в шахматную историю победителем.