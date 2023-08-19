«У меня предложений выйти замуж — миллион». Как россиянка стала мировой звездой бильярда

Российские спортсмены, несмотря на повсеместное отстранение, по-прежнему сохраняют статус мировых лидеров во многих видах спорта. Один из таких – русский бильярд. Кто-то скажет, мол, ну тут-то уж одни наши спортсмены в него и играют, и будет неправ. Конкуренция есть, причём нешуточная.

Россиянка Диана Миронова – действующая чемпионка мира. Но это не всё. Титулов лучшего игрока планеты у неё аж 18! Помимо этого, она является первой и единственной абсолютной чемпионкой мира в истории и самым титулованным игроком за всю историю существования русского бильярда.

При этом Диана – по-настоящему медийная персона и звезда спорта.

«Чемпионат» поговорил с Мироновой и выяснил, как же она добралась до таких высот. Чемпионка рассказала много интересных подробностей из своей жизни: сколько стоят её кии, как ей помогает спортивная злость, сколько секунд она обычно тратит на удар и где любит гонять на своём «БМВ», чтобы отдохнуть.

«Мой средний темп — 10–15 секунд на удар»

— Диана, этим летом вы одержали победу на Кубке чемпионов — 2023. Примите поздравления и позвольте сначала задать дилетантский вопрос. О чём вы думаете, когда совершаете удары на победу?

– Удар совершать – дело обыденное. Уже 18 лет опыта всё-таки (улыбается). Я знаю, где буду начинать, где буду заканчивать. А вот что касается мыслей, то у каждого спортсмена случается такой психологический момент, когда что-то его сбивает. Но я стараюсь не думать, что не смогу выполнить тот или иной удар и что-то у меня не получится. Эти мысли сразу выгоняю из головы. Подхожу к удару с уверенностью: решение принято и нужно его исполнить!

– Есть ли какое-то внутреннее правило, установка, что, например, больше трёх-пяти секунд думать над ударом нельзя?

– По правилам для совершения удара даётся 35 секунд. И один раз за партию можешь взять дополнительное время – 45 секунд. Но вполне можно играть и в темпе пяти секунд. А мой средний темп – 10–15 секунд.

– Во время финала Кубка чемпионов вы проигрывали со счётом 3:6, но совершили камбэк, выиграв 8:6. Как вам это удалось? На опыте?

– Это скрытые резервы (улыбается). Я прекрасно помню, как счёт стал 3:6. Причём шестую партию я, можно сказать, намеренно отдавала. Потому что заканчивалось время, а у нас была позиционная игра, где нет атаки. Чем дольше она продолжалась бы, тем больше у меня это отняло бы времени.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале федерации бильярдного спорта России.

Когда счёт стал 3:6, то у меня осталось 20 минут. В такой ситуации обычно отставание не ликвидируется (улыбается). Но Никита (Володин, соперник Дианы по финалу. – Прим. «Чемпионата») ошибся, и я в супербыстром темпе отыграла одну партию. При счёте 4:6 нам дали перерыв. Я помню, что вышла на улицу и поняла, что могу в таком же темпе отыграть остальные, если он мне даст такую возможность. Почему бы и нет? Наверное, мои мысли, настрой, что я не сдаюсь, я буду дальше играть, грызть землю, кусаться, мне помогли. А ещё, конечно, помогла моя группа поддержки, которая сидела на трибунах.

– Кто вас поддерживал?

– Целая команда моих подруг, друзей, самых близких людей. Родители мои матчи не смотрят в прямом эфире. Никогда. Наверное, уже на протяжении десяти лет. Им не позволяет здоровье, сердце. Это тяжело. Но они всё равно душой всегда рядом. А вся трибуна в основном – это наш бильярдный клуб №1 вместе с его главой. С такой поддержкой нельзя проигрывать!

«Правильная спортивная злость будет помогать»

– В решающих матчах Кубка чемпионов было заметно, что после выплеска негативных эмоций у вас случаются неудачные удары. Это следствие снижения концентрации или негатив побуждает идти на больший риск?

– Бывают моменты, которые тебя расстраивают. Но потом ты понимаешь, что должен играть. Всё, ситуация заиграна, ты ничего не изменишь. Если будешь зацикливаться на какой-то неприятной ситуации, она тебя просто погубит.

– Можно сказать, негатив вас заводит?

– Если честно, то да. Но здесь надо тоже соблюдать баланс. Потому что если совсем злой будешь, то тебя будет вышибать. А если у тебя правильная, спортивная злость, то, конечно, тебе это будет помогать.

– А вы больше на кого злитесь: на себя, на соперника, который вас провоцирует, или на кого-то третьего? Допустим, вы едете на матч, а вас по пути машина подрезала, и вы завелись по полной программе.

– Вот последнее больше всего, да (смеётся). Я любительница авто, гонок. Так что это меня злит. А соперничество давно не выводит из себя, мне вообще всё равно. Я играю больше сама с собой. На себя могу поворчать (смеётся). Но я уже научилась быстро разбирать ситуацию в голове и отпускать её.

– Понятно, что бывают разные жизненные ситуации, начинать матч приходится в разном настроении. Но когда вы уже погрузились в игру, способно ли что-то выбить вас из колеи?

– Если ты отпустил всё, погрузился полностью, значит, ты в идеальном состоянии. Тебя ничто не волнует: ни зрители, ни ошибки судей, ни свои собственные. Ты полностью находишься в игре. Это лучшее состояние.

– Вы сказали о своей любви к автомобилям. Любите сами ездить?

– Да, мне нравится самой ездить, копаться в своей машине. Я всю жизнь фанат «БМВ», другие марки не признаю. Моя машина – моя вторая душа. Она везде только со мной! Я её люблю как члена семьи. Иногда на треке люблю погонять, пожечь резину. Это что-то вроде выпуска адреналина. В городе стараюсь никого не подрезать (улыбается). За меня всё-таки переживает моя семья.

– На каких треках катаетесь?

— Я езжу на трек «БМВ». В Сочи мне нравится.

Диана Миронова и её «БМВ» Фото: из личного архива Дианы Мироновой

Прорыв, что бильярд вернулся на телевидение»

– Русский бильярд ведь совсем недавно вернулся на большие экраны. Как вы относитесь к повышенному вниманию СМИ? Оно вас не отвлекает?

– Меня это радует. Для нас большой прорыв, что бильярд вернулся на центральное телевидение. За это надо поблагодарить Федерацию бильярдного спорта России, спонсоров. Они начали проводить эти турниры, сделали их постоянными. Мы теперь звёзды! Ведь нас показывают в прямом эфире федерального спортивного телеканала, который есть в каждом доме!

Но могу сказать, что на первых порах было сложновато отдавать энергию перед матчем. Ты настроился на игру, а тебе задают вопросы, и всё, ты распылился и потерял концентрацию! Но сейчас такого уже нет. Хотя у меня есть правило: на чемпионатах России, Европы и мира я не даю интервью до окончания турнира.

– Почему?

– Держу полную концентрацию. Не делаю никаких прогнозов, не сбиваю себя.

– Это суеверие или сугубо практическое соображение?

– Наверное, и то, и то. Один раз я дала интервью на чемпионате мира. Приехала на него в идеальной форме, а потом проиграла оба матча. Зато дала красивое интервью (смеётся)! Когда проиграла, сказала себе: «Всё, больше никогда не дам интервью, пока турнир не закончится».

«Я просто перепутала дверь и попала в бильярд»

– Расскажите, откуда у вас такая любовь к бильярду? Не было ли в детстве и юношестве влечения к каким-либо другим видам спорта?

– Я родилась спортсменкой. В школе принимала участие во всех универсиадах, во всех соревнованиях по волейболу, баскетболу, большому теннису. Меня даже на футбол ребята брали. Там я была своей (улыбается). А в какой-то момент я просто дверь перепутала и попала в бильярд.

– У вас огромное количество титулов и трофеев. Как удаётся находить мотивацию после очередной победы? Хватает ли сил идти дальше?

– Все крупные турниры даются тяжело. В этом году я с мая до сих пор не могу нормально отдохнуть. Сначала был Кубок мэра, через неделю – объединённые чемпионаты России и мира. Я вернулась с чемпионата мира, и у меня начался Кубок чемпионов. Потом Кубок мира в Екатеринбурге. Есть ли у меня на это силы? Я на последнем издыхании. Тяжело это всё выдерживать. Очень хочется, чтобы турнирный график распределяли на весь год, а не только на лето.

– Откуда тогда вы черпаете энергию?

– Три-четыре дня после турнира я не подхожу к бильярдному столу. Я его видеть не хочу. Больше всего мне всегда хочется съездить на природу, побыть в кругу семьи, друзей. Для меня это лучшая поддержка и восстановление.

– Где именно любите отдыхать на природе?

– Да просто за городом.

Диана Миронова со своими наградами Фото: из личного архива Дианы Мироновой

«Около 85% бильярдистов — с больными спинами»

– Диана, вы мировая звезда русского бильярда. Вас удовлетворяет доход от спорта? Много ли зарабатывают лучшие игроки планеты?

– На хлеб с маслом хватает (улыбается). Хотя призовые в русском бильярде оставляют желать лучшего. Ведь не сосчитать, сколько времени, здоровья и тех же финансов бильярдисты тратят, чтобы дойти до мирового уровня и играть на самых крупных турнирах за призовые! Суммы не очень велики, но они повышаются, в том числе благодаря «Матч ТВ» и Кубку чемпионов.

Я сама не жалуюсь. Поскольку меня поддерживает Республика Татарстан, за которую я выступаю. Это моя вторая родина. Но хотелось бы, чтобы поддерживали не только меня и не только региональная федерация. Хотелось бы, чтобы Федерация бильярдного спорта России тоже поддерживала спортсменов. А мы такого, к сожалению, на данный момент не имеем и не имели все 18 лет. Единственная поддержка – это оплата перелёта и проживания на чемпионате мира. Это очень мало с учётом того, сколько бильярдисты тратят на то, чтобы дорасти до уровня мастера спорта международного класса. Выиграть чемпионат мира – это значит пройти все круги ада.

– В понимании обычного человека бильярд – это не бокс. Казалось бы, какие уж тут проблемы со здоровьем. Но понятно, что есть свои сложности.

– Да, травмы и у нас есть. Может, конечно, шар вылететь в человека (улыбается). В меня один раз полетел шар, а я кием отбила, как в теннисе. Но травмы от шара – это всё-таки очень редкий случай. Гораздо опаснее наши стойки, в которых мы играем. Напряжение ног – полбеды. Самое главное – напрягается спина. Около 85% бильярдистов – с больными спинами. Но выход всегда есть: прокачка спины, массаж. Если спину «закачали» в зале, то проблем никаких не будет. У нас очень много случаев, когда бильярдисты на год пропадали, чтобы лечить спину. Для нас это самое слабое место. Тренировки проходят ежедневно по пять-шесть часов и всё время в напряжении.

– Вы ходите в спортзал «закачивать» спину?

– Когда у меня начались такие же проблемы, я не то что пошла – побежала.

– Ещё вопрос про ваш персональный игровой инструмент. У каждого бильярдиста есть свой кий, кому-то их делают свои мастера. А вообще, сколько стоит хороший кий, самый дорогой и самый дешёвый?

– У меня тоже есть свой мастер, вот уже 13 лет. это Тенгиз Ачба. Он уже знает, что мне надо сделать. Но он делает, а потом мы всё равно его раз пять переделываем, подгоняем под меня (улыбается). А что до ценников, то всё зависит от дерева. Средний ценник из дорогого сегмента – 100–150 тысяч рублей. Но я бы не сказала, что лично у меня дорогие кии.

– А сколько их у вас? Как вы выбираете их на турниры?

– Во время тренировки определяюсь, просто по ощущениям. Около семи лет у меня был один бессменный кий. Сейчас же я на каждый турнир выбираю новый. В моей гардеробной их штук десять. Что-то я продаю, что-то дарю. Очень многие фанаты хотят себе кий, которым играла именно я.

Диана Миронова Фото: из личного архива Дианы Мироновой

«Когда проигрываю, про меня столько всего пишут!»

– Все называют вас единоличным лидером женского русского бильярда последнего десятилетия. Нет ли у вас «синдрома самозванца»?

– «Синдрома самозванца» нет. Но это всё равно ответственность большая. Не так сложно выиграть один раз, как подтвердить титул. Когда ты выходишь на подтверждение титула, от тебя все ждут победы. Если мы возьмём женский бильярд, то у меня ощущение, что люди считают, что я вообще не могу проиграть. Всё, я бог и царь! Но если я проигрываю, то про меня столько разных статей, комментариев пишут… Морально это тяжело. Сам на себя тоже вешаешь ответственность. А бывает так, что соперница сыграла лучше. Женский бильярд начал развиваться. Все стали намного сильнее, и при нашей игре и правилах может произойти всё что угодно. Не все люди это понимают.

– Кто, на ваш взгляд достоин звания лучшего игрока в русский бильярд?

– Не буду никого выделять. Есть очень много сильных спортсменов. На самом деле, у мужчин можно смело назвать топ-40 лучших.

– А кого можно назвать самым недооценённым игроком в истории?

– Это сложный вопрос. Мне кажется, самые трудолюбивые и талантливые всё-таки добились какой-то определённой планки. Правда, есть спортсмены, чьи фамилии я не буду называть, которые потерялись после того, как что-то выиграли. Они остановились на этом уровне. Но есть у бильярдистов такая проблема, как недостаток образования. У нас мало спортсменов, имеющих высшее образование. Потому что всё время бильярд, клубы, игры. Очень хотелось бы, чтобы спортсмены обязательно уделяли время учёбе.

– Самый неудобный соперник для вас – это?

– Таких нет. Я для себя самый удобный и неудобный соперник. У меня всегда была борьба с самой собой.

«Вряд ли такой человек, как Ронни, скоро ещё родится»

– Был ли такой человек, чья техника игры вас удивила?

– Есть такой бильярдист – Ронни О’Салливан. Он играет в снукер. Я им восхищаюсь. Его техника подходит под любой вид бильярда. Он единственный, кто будет хорошо играть и в русский бильярд, и в снукер, и в пул. Это просто невероятный талант.

– Какие навыки Ронни О’Салливана вы хотели бы перенять? Ведь многие разделяют его профессионализм и неординарную личность.

– Я не хочу у него ничего перенимать. Ведь каждый человек – личность. Но вряд ли такой человек, как Ронни, скоро ещё родится. Он вообще ни на кого не похож. Идеальная техника, сумасшедшая харизма. Люди приходят на него посмотреть. Мне неинтересно смотреть турнир, в котором он проиграл. Я не буду его досматривать. Потому что я восхищаюсь именно его игрой на публику, его снукером, который отличается от всех. Это просто вау!

– Можно ли сравнить, как вы на мастер-классах расчищаете стол с кия и, допустим, серию в 147 очков в снукере? Что из этого сложнее?

– Очень сложно сравнивать. Что для меня 15 шаров забить, что для Ронни 147 – это примерно одинаково. Он всю жизнь в снукер играет, а я всю жизнь – в русский бильярд. Нельзя их сравнить. Каждый спец в своём деле.

– Не было ли у вас желания перейти в снукер?

– А я пробовала. Тренировалась, но ради себя. У меня в снукере даже была серия в 96 очков. До сотни чуть-чуть не дотянула (улыбается). Но каждый должен заниматься своим делом. А я считаю, что моё дело – русский бильярд. Я его искренне люблю. У меня даже нет желания заняться другим видом бильярда. Я хочу продолжать играть в русский, хочу его развивать.

– С кем из звёзд мирового бильярда вам бы хотелось сыграть матч?

— С Ронни, конечно! Пересеклись бы где-нибудь на нейтральной территории.

«Мысль закончить уже раз десять промелькнула»

– Что вы будете делать после завершения профессиональной карьеры? Думаете ли вы над тем, чтобы стать тренером?

– Я возьму несколько направлений. Хочу быть частью федерации, развивать бильярдный спорт и, скорее всего, буду делать свою школу.

– Пока не было мысли о завершении карьеры?

– Такая мысль у меня уже раз десять промелькнула (смеётся). Но пока меня бильярд не отпускает. Я думаю, ещё не всё сказала.

– Если бы у вас была возможность что-то радикально улучшить в своей игре, какой-то один аспект, что бы вы выбрали?

– Повысила бы свой уровень на сложных шарах. Я знаю, что нет предела совершенству. Хочется вообще не ошибаться, и я думала, что это возможно. Думала, что надо найти секрет, где ты не будешь ошибаться вообще. Я много раз меняла свою технику. И всё равно, мы же люди, мы будем ошибаться.

Диана Миронова Фото: из личного архива Дианы Мироновой

– Какие цели перед собой сейчас ставите? К чему стремитесь?

– Я уже играю больше для своей публики, аудитории. У меня очень много болельщиков. Как можно не выходить к бильярдному столу, когда люди тебя хотят видеть, так искренне болеют. Я понимаю, пока я остаюсь медийной личностью, должна играть. Возможно, это тоже даёт толчок к развитию.

– Ощущаете яркие проявления своей медийности? Узнают на улицах?

– У меня приглашений выйти замуж в соцсетях просто миллион (смеётся)! А после показа соревнований по «Матч ТВ» действительно стали узнавать на улицах. Недавно ехала в такси, водитель повернулся ко мне, явно удивился и говорит: «Диана, вы же только что играли, а уже здесь!»

«Мечта жизни — стать олимпийской чемпионкой»

– Сейчас у русского бильярда красивая телекартинка. А лет десять назад это был своего рода андеграунд. Есть ощущение, что бильярд из игры на деньги в 90-х становится красивым, презентабельным видом спорта?

– Сто процентов! Я пришла в бильярд, когда он был подвальным видом спорта или даже развлечения. Именно на моих глазах бильярд становился спортом.

Сейчас всё уже по-другому. Все чемпионаты мира уже проходят на больших аренах. Любой крупный турнир – это отдельная площадка. И мы доросли до федерального телевидения. Хотя, когда я пришла в бильярд в 2006 году, по каналу «Спорт» тоже транслировали бильярд, а потом он пропал. Но сейчас его восстановили. А ещё я могу судить о популярности по количеству детей на чемпионатах России. Их было по 30–40 человек, а сейчас – 250–400. Это очень много! В каждом городе открываются бесплатные, официальные бильярдные школы, для начинающих. Меняется ценность спорта, а это развитие.

– Случались ли в подвальном бильярде какие-то занимательные вещи, которые сейчас представить себе уже невозможно?

– С ходу сложно ответить. Могу сказать, что я, глядя на спортсменов и тренеров, вижу, что раньше тяп-ляп тренировали. Сейчас стали вдаваться в технические моменты, в психологию. Каждый старается подходить профессионально.



– Пока русский бильярд – это относительно локальный вид спорта. Но хочется же, чтобы он захватывал страны и континенты. Можно ли как-то заставить британцев променять любимый снукер на русский бильярд?

– В Британии от снукера не откажутся. Но это ведь тоже была своего рода подвальная история, пока люди не развили это в красивый спорт.



– Ну пусть не откажутся. Но хотя бы подглядывают, как мы за снукером.

– Для начала как минимум нужно пригласить их сюда на совместные игры. Подарить столы для русского бильярда, отправить тренеров. Может, кому-то и понравится. Вот, например, сейчас на чемпионат мира к нам приезжали гости из Африки, играли с нами в русский бильярд. Им очень понравилось. Говорят, что хотят тренироваться. А столов-то у них нет! Я предложила подарить им несколько столов с чемпионата мира. Но никто этого не сделал.

– Диана, хотелось бы вам, чтобы бильярд стал частью олимпийского движения?

– Конечно. Мечта всей моей жизни – стать олимпийской чемпионкой. Но я, конечно, понимаю, что это маловероятно. Уже не на моём веку.



– Влияет ли политическая ситуация в мире на взаимодействие с западными спортсменами в вашем виде спорта?

– Да, всё это не может не трогать бильярд. Сейчас стало тяжело с коллегами общаться, кого-то приглашать. К нам много представителей Европы приезжало на турниры. Я свой первый титул выиграла в Германии, один был в Финляндии. Там чуть ли не все играют в русский бильярд. Но сейчас связи нет.

– Наш спорт движется в сторону Азии. Как там дела с русским бильярдом?

– В Китае есть свой вид бильярда – китайская восьмёрка. Это стол для пула, с сукном из снукера и русскими шарами. Но китайцы вообще молодцы: какую же они делают организацию! Они приглашают российских спортсменов, всё оплачивают, хотя мы в такую комбинацию не играем. И я бы хотела, чтобы мы провели на таком же уровне чемпионат мира и приглашали тех же китайцев. А почему бы и нет? Нам такого взаимодействия сейчас не хватает.