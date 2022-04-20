«Этот спорт не имеет будущего». Как братья Дэвисы раскрутили снукер и стали легендами

Трофей за свой счёт, £ 6 в качестве призовых и серия из 15 побед подряд – с чего начинались чемпионаты мира по снукеру.

Семейные династии в спорте – не редкость, однако нечасто оба родственника достигают больших успехов. Одним из таких исключений стал снукер, у истоков которого стояли братья Дэвисы. И Джо, и Фред стали легендами, хотя оба прошли разный путь к этому званию и даже успели побороться между собой.

Мистер Снукер

Джо Дэвис родился в самом начале XX века – 15 апреля 1901 года. Англичанин начал свою карьеру в более популярном, чем снукер, бильярде. В 1928 году он завоевал свой первый чемпионский титул в бильярде, который удерживал до 1930 года. Четвёртое чемпионство Дэвис завоевал в 1932 году, однако после ряда поражений Уолтеру Линдруму в 1934 году окончательно решил перейти в снукер. На тот момент это было сенсацией, ведь один из лидеров решил оставить бильярд ради совсем не популярного вида спорта.

Джо Дэвис Фото: Getty Images

Серьёзно снукером Дэвис стал интересоваться в 1926 году параллельно с бильярдом и долгие годы сидел на двух стульях. Этот вид спорта так увлёк Джо, что вместе с товарищем Биллом Камкином он разработал идею нового профессионального турнира – чемпионата мира. Идея была принята Ассоциацией бильярда и Советом Клуба Контроля (BA&CC). В первом же турнире, который прошёл в 1927 году, победу одержал Джо, в финале одолев Тома Денниса. За это историческое достижение Дэвис получил £ 6 и 10 шиллингов (примерно 630 рублей по нынешнему курсу) и чемпионский кубок, который Джо купил на свои же деньги до начала турнира.

Без особых проблем Джо Дэвис побеждал до 1940 года, обыгрывая соперников с большим преимуществом. За это время он успел сделать первый официально зарегистрированный сенчури на 110 очков (1934), через год снукерист установил новый рекорд, сделав сенчури на 137 очков. Дэвис уже стал Султаном снукера и Мистером Снукером. Матч 1940 года дался Джо довольно сложно, и впервые в карьере он победил не с огромным преимуществом, а с минимальным, причём лишь в решающем фрейме со счетом 37:36. Соперником Джо был его младший брат – Фред.

Младший брат

Фред был младше Джо на 12 лет. Как и старший брат, он начинал с бильярда, правда, аналогичных высот там не добился. В 1937 году Фред сыграл свой первый матч в снукере (на тот момент у Джо уже было десять титулов).

Фред Дэвис Фото: Getty Images

В стартовом матче Фред проиграл Уильяму Уизерсу со счетом 14:17, позднее уже Джо разгромил Уильяма со счётом 30:1. После этого случая Фред, страдавший близорукостью, всё-таки обратился к специалистам, сделавшим ему очки.

Как рассказывали современники, Джо был сложным по характеру человеком, а к брату относился снисходительно. После поражения от Уизерса Джо убедился, что брату серьёзных успехов в снукере не добиться. Да и никто, кажется, не сомневался, что Фред так навсегда и останется младшим братом Мистера Снукера.

Правда, чемпионат мира 1940 года заставил пересмотреть эту позицию. На пути к финалу Джо обыграл Алека Мэнна и Уолтера Дональдсона (будущего чемпиона мира), а Фред – Сиднея Ли и Сиднея Смита. Причём во всех случаях очевидное преимущество было на стороне братьев, а вот финал Дэвисов выдался напряжённым, хоть Джо и забрал свой 14-й титул. После этого появились сомнения уже не способностях Фреда, а в непобедимости Джо.

Потом началась война, турниры по снукеру не проводились, а Фред был мобилизован. В 1946-м Джо выиграл свой юбилейный, 15-й титул, а после заявил о сенсационном уходе после двадцатилетнего доминирования. Многие не понимали причин, но многие сошлись во мнении, что Дэвис-старший хотел уйти непобеждённым, а выдерживать конкуренцию ему стало уже тяжело. В чемпионатах мира Джо больше не участвовал, хотя выступал на других турнирах по снукеру и даже устанавливал исторические рекорды вроде максимального брейка.

Джо является кумиром многих снукеристов до сих пор. Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан заявил: «Если бы я мог сыграть с каким-либо игроком из прошлого, я бы выбрал Джо Дэвиса, чтобы понять, насколько он был велик».

Мистер Снукер 2.0

После ухода старшего брата из высшего спорта доминировать в снукере стал Фред, правда, не сразу. В 1947 году Дэвис-младший проиграл Уолтеру Дональдсону, однако через год взял реванш. Следующие восемь лет именно между англичанином и шотландцем шла основная борьба за титул чемпиона мира. Потом место Дональдсона занял Джон Палмен.

В 10 финалах чемпионата мира Фред одержал восемь побед. К 1957 году популярность снукера стремительно упала, и Дэвису-младшему пришлось отказаться от чемпионата мира, ведь денег игры не приносили, а кормить семью на что-то нужно было. С 1958 по 1963 год из-за отсутствия популярности турниры совсем не проводились, а Фред тогда сказал: «Этот спорт не имеет будущего».

В этот период они с братом ездили по различным выставочным матчам, чтобы от игры в снукер получить какие-то, пускай и символические, деньги. На одном из таких матчей не оказалось стола, на вопрос о том, где он, организаторы ответили Фреду: «О, мы думали, вы с собой привезёте».

После возобновления чемпионатов мира Фред Дэвис вернулся на международную арену. Тогда он уже был не в форме, а турнир стал проводиться в новом формате. Тем не менее Фред ещё трижды доходил до финала ЧМ (1964, 1965, 1966), правда, каждый раз проигрывал более молодым соперникам.

В 1973 году матч четвертьфинала с участием Дэвиса и Алекса Хиггинса был прерван из-за дождя. Организаторам пришлось маркерами пометить расположение шаров, пока проблема не была решена. В 1978 году Фред совершил невероятное, в возрасте 64 лет дошел до полуфинала ЧМ, где проиграл Перри Мансу. После этого BBC транслировала нарезку лучших моментов матча под песню группы «Биттлз» When I’m Sixty Four. Спустя два месяца после этого скончался его старший брат Джо.

Фред выступал на ЧМ до 1984 года, а профессиональную карьеру в снукере завершил лишь в 1992 году в возрасте 79 лет.