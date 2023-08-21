«Мне говорили, что это невозможно». Кто бросил вызов быстрейшему человеку на планете

Новым королём в беге на 100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2023 в Будапеште стал американец Ноа Лайлз. Перед стартом турнира он пообещал показать феноменальные результаты не только на стометровке, но и на дистанции вдвое длиннее, и побить рекорд гениального Усэйна Болта. Про этого парня даже документальный сериал сняли.

Сериал этот называется «В погоне за молнией». В одном из эпизодов этого сериала Лайлз, который заплёл косички в виде молнии на затылке, встретился на Ямайке с самим Болтом. И самый быстрый человек в истории сказал американцу: «Просто будь самим собой».

И всё равно сложно уйти от сравнений, когда ты поставил перед собой цель – побить мировой рекорд самого Усэйна Болта. Каждого спринтера, который становится чемпионом мира или просто показывает очень быстрые секунды, рассматривают сквозь призму того, сможет ли он замахнуться на достижения ямайского гения.

Лайлз – один из таких парней. Семь лет он потратил на то, чтобы стать чемпионом мира на стометровке. Финальный результат в 9,83 с. не поражает воображение, но это личный рекорд Лайлза. И самое главное – это результат, быстрее которого пробежать не смог никто другой в Будапеште.

Ноа Лайлз Фото: социальные сети Ноа Лайлза

За неделю до старта чемпионата мира Лайлз в своих соцсетях выставил фото, на котором написал: «Я пробегу за 9,65 и 19,10». А в подписи подчеркнул, что он – тот самый парень, который любит крики хейтеров. Пробежать за 9,65 с. у него не вышло. Но зато Ноа поставил личный рекорд, а затем прокричал в камеру: «Мне говорили, что это невозможно. Мне говорили, что я не тот. Но я благодарю бога за то, что я такой».

Про Лайлза заговорили именно семь лет назад, когда он стал чемпионом мира U20, а через два года выиграл взрослый чемпионат США. У Ноа больше получался бег на 200 метров. Он стал двукратным чемпионом мира на этой дистанции. А его личный рекорд на 200-метровке – 19,31 с. Быстрее бежал только Болт. И всего лишь на 0,12 с.

Ноа Лайлз Фото: David Ramos/Getty Images

Пожалуй, из всех американских спринтеров именно Лайлз больше всего подходит для того, чтобы из него слепили настоящую суперзвезду. У него нет допингового бэкграунда, нет скандального шлейфа каких-то заявлений. Ноа не хватает только ещё одного крутейшего результата. Ведь с Болтом он уже по одному показателю сравнялся – у обоих по 34 раза за карьеру были забеги на 200 м быстрее 20 с.

25 августа пройдет финал на 200-метровке. И именно в этот день Ноа Лайлз может стать первым после Болта спортсменом, которому на одном чемпионате мира покорятся 100 и 200 м.