Экс-россиянка повторила великий рекорд на ЧМ-2023! Варфоломеев выиграла уже четыре золота

Русские и без допуска выиграли чемпионат мира. Как вам такое? Главной звездой чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии, стала Дарья Варфоломеев. Несмотря на то что сейчас представляет она Германию, свой путь гимнастка начала ещё в России.

Российский старт

Родилась Дарья там же, где и звезда белорусской гимнастики Анастасия Салос, – в Барнауле. Спортивная карьера будущей чемпионки в каком-то смысле была предопределена с первых дней жизни. Мама девочки в прошлом тоже была гимнасткой. Она выступала в России и даже получила звание кандидата в мастера спорта, а после переезда семьи в Германию продолжила тренироваться в новой стране, пока не завершила карьеру в 18 лет из-за травмы колена.

В России Варфоломеев получала азы и доросла до соревнований по юниорам. Лучшим её результатом стало шестое место на первенстве федерального округа. В 2018 году Дарья поняла, что если хочет связать свою жизнь с гимнастикой, то нужно менять спортивное гражданство. Тут Варфоломеев пригодилось мамино немецкое гражданство.

Приятным бонусом было и то, что в Барнауле Дарья тренировалась у Елены Наумовой, которая уже отправляла своих гимнасток в Германию. Её подопечная Елена Гейфнидер стала вице-чемпионкой Германии в групповых упражнениях.

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В итоге для Дарьи устроили просмотр у Юлии Раскиной и главного тренера сборной Германии Изабель Савадэ.

«Изначально мы смотрели её упражнения без музыки, и я подумала: «Ну ладно, мы должны что-то с этим сделать». Когда мы включили музыку, Даша стала совсем другой! Она улыбалась, веселилась… Я сразу выдохнула и подумала: «Слава богу!» Это было так смешно и так мило. Именно в тот момент я поняла, что мы сможем чего-то добиться», — рассказывала Раскина о первой встрече с Дарьей.

Дарья Варфоломеев Фото: IMAGO/ТАСС

Немецкая школа

В августе 2018 года Варфоломеев пригласили тренироваться в Германию, но полноценно переехать она смогла только в феврале 2019-го. По приезде 13-летнюю гимнастку поселили в интернат с другими девочками. Первое время Дарье было очень тяжело. Вот так она вспоминает то время:

«Начала тренироваться сразу, как приехала, у Натальи Раскиной, жила в интернате с другими гимнастками, но было тяжело из-за того, что первые три года жила без родителей, а также не знала немецкий язык. Бабушка и дедушка живут в 200 км от меня во Франкфурте и по возможности ездили ко мне и помогали!

Но главное — было желание чего-то добиться, и неважно, как тяжело это было. В сборную Германии попала, пройдя квалификацию на национальном чемпионате, где заняла по юниорам второе место после Маргариты Колосов, благодаря этому попала на юниорский чемпионат мира 2019 года. Это был первый крупный чемпионат, где я в упражнении с булавами представляла Германию!»

На том ЮЧМ-2019 Дарья заняла 15-е место в квалификации упражнения с булавами. В 2022-м Варфоломеев вышла на взрослый уровень и удивила публику своими результатами. Она взяла две бронзы на ЧЕ-2022, золото, три серебра и бронзу на ЧМ-2022.

Пускай в России Дарья получила базу, выйти на по-настоящему высокий уровень ей помогли именно в Германии. В частности, это заслуга Юлии Раскиной, личного тренера гимнастки. Так что можно смело сказать, что Дарья сделана в России, но воспитана в Германии. Несмотря на это, Варфоломеев до сих пор поддерживает связь с российскими тренерами.

Гимнастка с великим рекордом

Сейчас Дарья уже привыкла к обстановке в Германии: нашла друзей, выучила язык. Теперь Варфоломеев смело поёт немецкий гимн на соревнованиях. На чемпионате мира в финалах отдельных видов она исполняла его аж четыре раза, ведь выиграла четыре золотые медали!

Она прошла все виды в квалификации и в финалах без грубых ошибок, набрав самые высокие баллы по трудности тела и предмета. Гимнастки, которые хотели обогнать Дарью, либо допускали ошибки, либо просто не могли набрать необходимую сложность. Её главные конкурентки София Раффаэли и Стилиана Николова в первые два дня ЧМ-2023 не показали свой максимум. Это и позволило Варфоломеев стать безоговорочным лидером во всех финалах.

Дарья Варфоломеев Фото: IMAGO/ТАСС

«Четыре золотые медали — это невероятно. Я просто не могу в это поверить. Невероятно горжусь этим!» — призналась гимнастка.

Кстати, Дарья повторила уникальный рекорд, выиграв четыре золота во всех упражнениях. В истории подобное удавалось лишь трём гимнасткам. Побеждала во всех отдельных видах Александра Тимошенко (СССР) на ЧМ-1991, Екатерина Серебрянская (Украина) на ЧМ-1994, правда, тогда было вручено три золота в упражнениях с обручем и два золота в упражнениях с мячом, и Евгения Канаева (Россия) на ЧМ-2009 и ЧМ-2011. Получается, Варфоломеев вошла в историю.

Но впереди у Дарьи ещё одна цель — золото многоборья, которое считается самой ценной в гимнастике! В квалификации по трём видам Варфоломеев стала второй (102,6), уступив лишь болгарке Стилиане Николовой (104,3). Сможет ли экс-россиянка и тут стать лучшей? Это мы узнаем совсем скоро.