Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Роковое многоборье Авериных. LIVE

Здравствуйте, дорогие поклонники художественной гимнастики. Сегодня на чемпионате мира — 2021 самый важный день — именно сегодня будет разыгрываться золото в индивидуальном многоборье.

Прежде мы никогда не переживали за судьбу золотой медали — она уже много лет подряд достаётся российским спортсменкам. Однако после того, что произошло на Олимпийских играх в Токио, ни о каком исходе нельзя говорить с уверенностью, пока финал не завершится. Безусловно, Дина и Арина Аверины — фавориты многоборья, и именно они заняли два первых места по итогам личной квалификации. Но и в Китакюсю у российской команды и лично Ирины Винер-Усмановой были вопросы к судьям, поэтому остаётся надеяться, что сегодня всё обойдётся без громких скандалов.