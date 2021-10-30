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Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021: онлайн-трансляция финала Авериных в многоборье, 30 октября

Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Роковое многоборье Авериных. LIVE
Михаил Чесалин
Винер, ЧМ по художественной гимнастике — 2021
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Самое интересное в четвёртый день ЧМ-2021 в онлайн-трансляции: оперативные результаты российских гимнасток.
Чемпионат мира по художественной гимнастике - 2021. Медальный зачёт
Полное расписание ЧМ по художественной гимнастике - 2021

Здравствуйте, дорогие поклонники художественной гимнастики. Сегодня на чемпионате мира — 2021 самый важный день — именно сегодня будет разыгрываться золото в индивидуальном многоборье.

Прежде мы никогда не переживали за судьбу золотой медали — она уже много лет подряд достаётся российским спортсменкам. Однако после того, что произошло на Олимпийских играх в Токио, ни о каком исходе нельзя говорить с уверенностью, пока финал не завершится. Безусловно, Дина и Арина Аверины — фавориты многоборья, и именно они заняли два первых места по итогам личной квалификации. Но и в Китакюсю у российской команды и лично Ирины Винер-Усмановой были вопросы к судьям, поэтому остаётся надеяться, что сегодня всё обойдётся без громких скандалов.

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