Как изменились звёзды российской гимнастики: Кабаева, Канаева, Мамун и другие

В художественной гимнастике вот-вот произойдёт очередная смена поколений. Вместо блиставших долгие годы Дины и Арины Авериных звёздами нашей гимнастики станут более молодые спортсменки.

Смена поколений в нашей гимнастике происходила не раз. Когда-то ушла Кабаева, потом Канаева, а следом и Мамун с Кудрявцевой. Как же по прошествии десятков лет выглядят главные звёзды?

Яна Батыршина

Серебряный призёр Олимпиады-1996 была одной из первопроходцев в российской художественной гимнастике. Сейчас Яна – эксперт и успешная ведущая.

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Алина Кабаева

Художественная гимнастика в России ассоциируется именно с её именем. Во время карьеры Алина была довольно публичным человеком, сейчас о гимнастке почти ничего не слышно. Она не ведёт социальные сети и особо не радует фанатов своими светскими выходами.

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Ляйсан Утяшева

Чемпионка Европы была вынуждена завершить карьеру из-за серьёзной травмы, поэтому до Олимпийских игр добраться Ляйсан не смогла. Зато теперь Утяшева известная телеведущая и настоящая звезда российского шоу-бизнеса.

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Евгения Канаева

Самая титулованная гимнастка нашей страны пускай и завершила карьеру, но не уходит далеко от спорта. Евгения постоянно работает на турнирах по гимнастике и радует всех своей теплотой и красотой.

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Яна Кудрявцева

В прошлом Яна Кудрявцева – одна из главных звёзд сборной России. Сейчас экс-гимнастка – счастливая мама двоих детей и успешная женщина. Кудрявцева сильно поменялась за эти годы.

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Маргарита Мамун

Олимпийская чемпионка сейчас наслаждается семейной жизнью. Тем не менее о спорте Маргарита не забывает: комментирует как турниры по художественной гимнастике, так и по фигурному катанию.

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Дина и Арина Аверины

Гимнастки пока не завершили карьеру и до сих пор выступают на турнирах. К сожалению, происходит это не так часто, но каждый раз Авериных встречают с той же теплотой, что и годами ранее. Посмотрите, как девушки изменились за всё это время.