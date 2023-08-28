Суперфиниш Фемке Бол или шоу полувыбритого итальянца? Что запомнилось на ЧМ-2023

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште нашлось место и для бесконечных драм, и для интриги до последней секунды, и даже для ДТП.
Какое событие оставило неизгладимый след, будем выбирать вместе.
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Чемпионский прыжок Юлимар Рохас
Одним из самых ярких событий ЧМ-2023 стал тройной прыжок у женщин. Чемпионка всего и вся и рекордсменка мира Юлимар Рохас из Венесуэлы проводила финал из рук вон плохо. О какой победе могла идти речь, когда Рохас с трудом зацепилась за топ-8, чтобы получить право ещё на три прыжка?
А вот украинка Марина Бех-Романчук выдала отличную серию, начиная с первой попытки на 15,00 м. Она была очень близка к победе, особенно учитывая состояние Рохас. Но венесуэльская прыгунья в последней попытке, призвав на помощь трибуны, улетела на 15,08!
Падение и суперфиниш Фемке Бол
Хронологически последняя медаль в Будапеште была разыграна в женской эстафете 4х400 м. Бежавшая за сборную Нидерландов на последнем этапе Фемке Бол совершила практически невозможное, отыграв огромное отставание и вырвав победу у сборной Ямайки. Весь стадион встал, приветствуя невероятный бег голландской спортсменки. Но в первый день турнира она стала антигероем, лишив свою команду победы в смешанной эстафете 4х400 м. Бол споткнулась уже в финишных клетках, бросила палочку через линию финиша, затем поднялась и всё же пересекла черту третьей, но голландцы были дисквалифицированы: финишировать нужно с палочкой в руках. А ещё Фемке буднично выиграла 400 м с барьерами.
Три золота преемника Болта
Впервые с 2015 года на чемпионате мира во всех спринтерских дисциплинах победу отпраздновал один спортсмен. Американец Ноа Лайлз красиво выиграл забеги на 100 и 200 м, а также принёс своей команде победу в эстафете 4х400 м.
Да, Лайлз не сдержал свои обещания пробежать за 9,65 и 19,10 и побить хотя бы один рекорд великого Усэйна Болта, но американец выиграл все забеги очень уверенно. Новый неоспоримый король спринта.
Королева бега
Кенийка Фаит Кипьегон стала первой в истории бегуньей, которой на чемпионате мира удался золотой дубль на дистанциях 1500 и 5000 м. Её по праву можно назвать королевой современного бега.
Кипьегон по ходу сезона била один мировой рекорд за другим, а в Будапеште хоть и обошлась без рекордов, но не оставила сильнейшим соперницам ни единого шанса. Только посмотрите, как кенийка пробежала последние круги на 1500 и 5000 м – 56,63 и 56,59 с. Вот это финиш!
Первый титул Могучих
Украинка Ярослава Могучих впервые в своей карьере стала чемпионкой мира. Не зимней, а летней, полноценной. В Будапеште Ярослава прыгнула на 2,01 м, и этого оказалось достаточно для победы. Австралийки Элинор Паттерсон и Никола Олислагерс, обыгрывавшие украинку и на ЧМ-2022, и на этапах «Бриллиантовой лиги», преодолели только 1,99 м.
Могучих ещё в 17 лет считалась суперзвездой прыжков в высоту, но только сейчас добралась до первого в карьере действительно значимого титула. Конечно, Ярослава – главная претендентка на победу и на ОИ-2024.
Везение и ногти Ша’Карри Ричардсон
Американская спринтерша Ша’Карри Ричардсон пробилась в финал забега на 100 м в качестве девятой участницы. Такое на чемпионате мира произошло впервые за 40 лет.
Главным фаворитом она не считалась, ведь вместе с ней бежали ямайские легкоатлетки Шерика Джексон – бронзовый призёр Токио и серебряный призёр ЧМ-2020 в беге на 100 м, а также невероятная Шелли-Энн Фрейзер-Прайс – трёхкратная олимпийская чемпионка Пекина, Лондона и Токио, пятикратная чемпионка мира на 100 м.
Но Ричардсон сломила ямайских звёзд, успев между полуфиналом и финалом снять огромные накладные ногти. Видимо, это был секрет успеха. Американка установила рекорд чемпионатов мира. После победы она пообщалась только с темнокожими журналистами. Ша’Карри в Будапеште выиграла ещё одно золото, вместе с командой победив в эстафете 4х100 м.
Шоу наполовину побритого итальянца
Итальянец Джанмарко Тамбери впервые в карьере стал чемпионом мира в прыжках в высоту. Он по попыткам опередил американца Джувона Харрисона, который одинаково успешно прыгает в высоту и в длину, а непобедимый вроде бы катарец Мутаз Баршим остался только третьим.
Тамбери устроил в секторе настоящее шоу, призывал зрителей болеть за него, бился за внимание стадиона даже тогда, когда оно должно было достаться соперникам, и в итоге выиграл. Не поделил победу, как на Олимпиаде в Токио с тем же Баршимом, а выиграл. На финал Тамбери вышел с наполовину выбритым лицом – это его фишка.
Поражение Ингебригтсена
К победам Якоба Ингебригтсена все привыкли, а каждое поражение воспринимается как сенсация. Вот и сейчас его победный финиш в Будапеште на 5000 м пусть и в плотной борьбе – рядовое событие, даже рядом не стоящее с его поражением на любимой полуторке.
Второй год подряд норвежец проигрывает на чемпионате мира профильную дистанцию и второй год подряд – британцам. В Юджине Якоба огорчил Джейк Уайтман, а в Будапеште – Джош Керр. Оба британца занимаются в одной группе. После поражения Ингебригтсена стало известно, что Якоб приложил руку к тому, что его отцу не дали аккредитацию на ЧМ-2023.
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