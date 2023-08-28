Суперфиниш Фемке Бол или шоу полувыбритого итальянца? Что запомнилось на ЧМ-2023

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште нашлось место и для бесконечных драм, и для интриги до последней секунды, и даже для ДТП.

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