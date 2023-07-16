«Врачи говорили мне остановиться». На «Тур де Франс» — 2023 творится какой-то кошмар

Какой-то кошмар творится на «Тур де Франс» – 2023. На старте 14-го этапа многодневки случилась массовая авария с участим почти 50 гонщиков! Завал был таким серьёзным, что организаторам пришлось остановить гонку почти на полчаса. Только по итогам этого дня с дистанции сошли семь гонщиков.

«Эта гонка — мечта, но сегодня мечта ранит»

«Тур де Франс» – 2023, кажется, решил удивить зрителей количеством аварий и травмированных гонщиков. После 13 этапов многодневки снялись уже 11 велогонщиков. После первого этапа борьбу прекратили Энрик Мас (Movistar) и Ричард Карапас (EF Education — EasyPost), после четвёртого – Луис Леон Санчес (Astana Qazaqstan) и Якопо Гуарньери (Lotto-Dstny). На восьмом этапе сошли Марк Кавендиш (Astana Qazaqstan), Стефф Крас (TotalEnergies) и Куинн Симмонс (Lidl-Trek). На 12-м и 13-м этапах многодневка лишилась ещё четырёх гонщиков: Фабио Якобсена (Soudal-Quick Step), Давида де ла Круса (Astana Qazaqstan), Бена Тернера (INEOS Grenadiers) и Калеба Эванса (Lotto-Dstny).

Печальную тенденцию решил продолжить и 14-й этап «Большой петли». Массовый завал случился уже на восьмом километре горного этапа. На одном из поворотов Фредерик Фрисон (Lotto-Dstny) потерял управление на мокрой трассе и упал. Вслед за ним на асфальте оказались почти 50 гонщиков, включая Джея Хиндли (Bora-Hansgrohe), идущего на третьем месте в общем зачёте.

Масштабы завала оказались настолько серьёзными, что организаторам пришлось временно остановить гонку, чтобы травмированные гонщики могли получить помощь врачей. Спустя почти полчаса соревнования возобновились, но на трассу не смогли выйти Антонио Педреро (Movistar) и Луис Мейнтьес (Intermarche-Circus-Wanty). Испанец сломал три ребра, а южноафриканец – ключицу. Практически сразу после рестарта с этапа снялся и Эстебан Чавес (EF Education-EasyPost), повредивший грудино-ключичный сустав.

«Эта гонка – мечта, но сегодня мечта ранит», – заключил Чавес.

Директор Jumbo-Visma Артур ван Донген предположил, что причиной массового завала могло быть топливо или машинное масло, разлитое на дороге.

«Было очень больно, но я завершил гонку»

Уже на 25-м километре 14-го этапа случилась следующая авария. На спуске перевала Саксель неудачно упали Ромен Барде (DSM-Firmenich) и Джеймс Шоу (EF Education-EasyPost). Оба долго не могли подняться с земли и снялись с гонки. Позднее у обоих гонщиков выявили многочисленные ссадины и сотрясение мозга. А затем снялись ещё двое: Рубену Геррейру (Movistar) и Рамону Синкельдаму (Alpecin-Deceuninck) не хватило сил преодолеть горный этап.

Остальные спортсмены, к счастью, добрались до финиша. Впервые в своей карьере этап «Большой петли» выиграл Карлос Родригес (INEOS Grenadiers). Второе и третье место заняли Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), проиграв лидеру пять секунд. Именно словенец и датчанин борются за победу в генеральной классификации.

Призёры этапа завершили гонку без травм, но многим спортсменам повезло меньше. Как, например, Адриану Пети (Intermarche-Circus-Wanty), который завершил гонку лишь спустя 40 минут после победителя и занял последнее место. Француз пострадал в первом завале, во время падения ударившись о камень. Пети долго не мог подняться, однако продолжил гонку, получив медпомощь. На финиш Адриан прибыл с окровавленным бедром и замотанной голенью. Гонка далась спортсмену настолько тяжело, что он расплакался.

«Мне удалось пересечь финишную черту. Это был тяжёлый день. Не думаю, что что-то сломано, но мне, вероятно, понадобится зашить рану на лодыжке. Нога распухла, но врач сказал, что кость цела. Врачи говорили мне остановиться, когда увидели мою голень. Но я сказал, что хочу вернуться на дистанцию и посмотреть, смогу ли я ехать. Было очень больно, но я завершил гонку».

«Тур де Франс» – 2023 – один из самых богатых на сходы в истории. Правда, это не та особенность «Тура», которую гонщики будут вспоминать с удовольствием.