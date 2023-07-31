Климент Колесников и Евгения Чикунова могли бы стать героями в Фукуоке. Но их туда не пустили.

«Без медалей мы бы точно не уехали». Как российские пловцы выступили бы на ЧМ-2023

В Фукуоке завершился водный чемпионат мира – 2023, где российские спортсмены не участвовали. В те же сроки в Казани проходил финал Кубка России по плаванию, так что можно сравнить результаты россиян с результатами призёров чемпионата мира. Занятие увлекательное, итоги не самые плохие.

Но и не самые хорошие.

Кто из россиян мог бы стать чемпионом мира?

Если опираться только на результаты, не учитывая географическое положение, возможную акклиматизацию, разницу в часовых поясах и прочие факторы, то в трёх видах плавательной программы у россиян были бы золотые медали.

Климент Колесников стал бы недосягаем в плавании на 50 и 100 м на спине. Его результаты – совершенно другого уровня, чем у участников чемпионата мира. На неолимпийском полтиннике он в полуфинале Кубка России побил мировой рекорд, а в финале проплыл быстрее прежнего мирового достижения американца Хантера Армстронга. В Фукуоке Армстронг не смог преодолеть барьер в 24 секунды, тогда как Колесников с лёгкостью это сделал.

На стометровке лидер российского плавания также уверенно преодолел 52-секундный рубеж, тогда как чемпион мира американец Райан Мёрфи проплыл за 52,22. Здесь у Климента тоже могло бы быть золото.

Рекордсменка мира в плавании брассом на 200 метров Евгения Чикунова на своей любимой дистанции также стала бы чемпионкой мира. Взявшую золото в Фукуоке южноафриканку Татьяну Шёнмакер россиянка в заочной дуэли опередила более чем на секунду: 2.19,71 против 2.20,80.

Стоит отметить, что к итоговым результатам Колесникова и Чикуновой, опередивших чемпионов мира, Всероссийская федерация плавания добавила чеки на три миллиона рублей (два – Клименту, один – Евгении).

Кто из россиян попал бы в число призёров?

В заплыве баттерфляем на 50 м победитель финала Кубка России Олег Костин показал результат 22,71 – всего лишь на три сотых секунды хуже, чем у чемпиона мира итальянца Томаса Чеккона. А если бы Олег плыл как на чемпионате России в апреле, мог претендовать и на чемпионский титул.

Евгения Чикунова боролась бы с американкой Лилли Кинг за серебро (у россиянки результат на КР выше) на стометровке брассом, но литовку Руту Мейлютите догнать бы не смогла. Брассист Кирилл Пригода на дистанции 200 м проплыл на уровне бронзы чемпионата мира, но до китайца Цинь Хайяна – целая пропасть.

Кто ещё поборолся бы за медали?

С теми результатами, что были показаны в финальных заплывах в Казани, за медали могли бы побороться Павел Самусенко (50 м на спине – четвёртое время), Илья Бородин (400 м комплексным плаванием – четвёртое время), двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов (200 м на спине – четвёртое время, 100 м на спине – пятое время), Арина Суркова (50 м баттерфляем – шестое время). Возможно, ещё мужская эстафета 4х200 м.

На этом пока всё. И стоит отметить, что Бородин, Пригода и Рылов вообще не пробились бы в финалы своих заплывов на ЧМ-2023, если бы плыли в предвариловке так же, как в Казани.

«Сравнивать напрямую тяжело – эмоциональное состояние другое, другие климатический и часовой пояса. Но рекорды говорят сами за себя. Наше выступление на чемпионате мира не выглядело бы бледным. Были бы люди, которые стояли бы на пьедестале – без медалей бы мы точно не уехали», – сказал глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Где у сборной России резервы?

Если предположить, что россиян всё-таки допустят до Олимпийских игр, резервы стоит искать только в мотивации нынешних лидеров и в точечной подводке.

Даже если смотреть на результаты спортсменов 2005 года и младше, то невозможно за год скинуть со своих результатов по несколько секунд. Мы радуемся, что на Кубке России юная Софья Дьякова, которой лишь 15 лет, обыгрывает опытную Анну Егорову на 400 м вольным стилем, но на мировом уровне их результаты очень слабые.

В том же кроле результаты всей команды позволяют рассчитывать лишь на пару мест в финалах на коротких дистанциях – и всё на этом. В баттерфляе конкурентоспособны только спринтеры на полтиннике, а уже на 100 и 200 м – никаких вариантов. И это ещё Кристоф Милак решил пропустить чемпионат мира в Фукуоке.

Если воспрянет Рылов, то у сборной России будет тройка суперзвёзд, готовых показывать стабильные результаты: сам Евгений, Евгения Чикунова и Климент Колесников. Других лидеров не видно. Так что ждать, что результаты сильно пойдут вверх, от наших пловцов вряд ли стоит.

Конечно, хотелось бы ошибиться. Но из 37 комплектов медалей в олимпийской программе при условии допуска можно рассчитывать на три-четыре награды, с учётом того, что гарантированного золота Колесникова на полтиннике не спине не будет – эта дистанция не входит в олимпийскую программу.

Евгений Рылов Фото: РИА Новости

А кто стал героем чемпионата мира – 2023?

Вообще, в Японии состоялся классный чемпионат мира, на котором сверкали новые звёзды и падали мировые рекорды.

Китаец Цинь Хайян первым в истории плавания выиграл весь брасс на одном турнире – 50, 100 и 200 м, хотя каждая дистанция требует принципиально разной подготовки. Гениальный британский брассист Адам Пити решил пропустить турнир, а француз Леон Маршан снялся с 200-метровой дистанции из-за неудачного расписания. Возможно, с ними было бы интереснее.

Тот же Маршан разбомбил невероятный рекорд Майкла Фелпса на 400 м комплексом, причём скинул более полутора секунд. А ещё – не оставил никому шансов на 200 м комплексом и на 200 м баттерфляем.

Шведка Сара Шёстрём сосредоточилась только на полтинниках вольным стилем и баттерфляем и просто растерзала конкуренток. Австралийка Кейли Маккеоун забрала все дистанции на спине. Американка Кэти Ледеки выиграла 800 и 1500 м и опередила Майкла Фелпса по количеству личных золотых наград на чемпионатах мира. А 16-летняя канадка Саммер Макинтош — просто звезда, которая ещё наберётся опыта и будет сильна вообще на всех дистанциях.

По количеству наград в бассейне Фукуоки не было равных австралийцам. Американцы, отправившие в Японию достаточно молодую команду, – вторые, китайцы – третьи. До Олимпиады в Париже остаётся ровно год.