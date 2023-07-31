«Надо признать, в мире мне нет равных». Российская пловчиха нокаутировала мировых звёзд

Евгения Чикунова превзошла результат чемпионки мира и получит призовой миллион. А Климент Колесников – сразу два!

И кто тут чемпионка?

В российском плавании, несмотря на изоляцию и недопуск на чемпионат мира, который прошёл в японской Фукуоке, руки опускать не собираются.

На прошедшем финале Кубка России в Казани 18-летняя Евгения Чикунова стала победительницей заплыва на 200 м брассом.

Особенной эту победу делает тот факт, что россиянка проплыла лучше своих соперниц, почти в это же время штурмовавших дистанцию в Японии.

Чикунова преодолела четыре бассейна за 2.19,71. Этот результат значительно лучше того, что показала южноафриканская пловчиха Татьяна Шёнмакер в Фукуоке. Результат чемпионки мира из Африки – 2.20,80.

Это на секунду хуже времени нашей Евгении! И кто тут настоящая чемпионка?

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

Ускорение на миллион

Чтобы отмечать такие «золотые» результаты, в федерации плавания страны (ВФП) объявили, что за победу в финале Кубка страны и превышение результата победителя ЧМ-2023 Евгения Чикунова получит 1 млн рублей.

Сама Чикунова признаётся, что довольна результатом.

«По большей части я довольна, хотела проплыть быстрее, чем на чемпионате мира, хотела обогнать это время. Когда делала поворот со 150 на 200, поняла, что надо прибавлять. Пыталась посчитать, сколько надо прибавить, а потом решила не считать и просто ускоряться. За сезон сложно дважды выходить на пик формы, особенно на 200 м. Нужна большая выносливость.

К этой виртуальной конкуренции отношусь как-то спокойно – такие уж обстоятельства… Конечно, слежу за результатами, которые девочки показывают на международных стартах, но в основном ориентируюсь на себя, стараюсь улучшать своё время, двигаться вперёд. В мире много хороших брассисток, но пока на двухсотке, надо признать, мне нет равных», – сказала Чикунова.

Такое громкое заявление – не бахвальство. Ведь именно Чикунова в апреле 2023 года установила на коронной дистанции мировой рекорд – 2.17,55.

Клим клином вышибает!

Всего по итогам финала Кубка России в Казани и чемпионата мира в Фукуоке Всероссийская федерация плавания раздаст спортсменам три миллиона дополнительных призовых за то, что они превзошли результаты новых чемпионов мира.

Два из трёх миллионов заберёт себе Климент Колесников.

Двукратный призер ОИ-2020 в финале стометровки на спине стал первым, установив новый рекорд России. Его время – 51.82 секунды. Таким образом, Климент обошёл по времени Райана Мёрфи, выигравшего ЧМ-2023.

А второй миллион – за мировой рекорд. Эй, там в Японии, вы видели это?

50 м на спине россиянин проплыл за 23.55 (полуфинал) и 23.68 (финал) секунды. А вот экс-рекордсмен мира из США Хантер Армстронг выиграл чемпионат мира – 2023 со временем 24.05. Ну разве он лучший?

«Нужно сохранять мотивацию»

Инициативу Всероссийской федерации плавания с дополнительными выплатами можно только поприветствовать. И дух соперничества укрепился, и настроение у российских пловцов улучшилось. Можем же биться!

«На сегодняшний день всем понятно, что нужно сохранять мотивацию спортсменов и придумывать для этого что-то новое. По призовым – не хочу сказать, что мы закрыли совсем те горизонты, которые возникают при победе на чемпионате мира и при рекордах мира, но суммы вполне сопоставимы.

Сезон свëрстан без учета международных соревнований? Моё убеждение, что мы не можем делать акцент на «вдруг». Мы должны проработать вопрос с календарем и организацией соревнований так, чтобы, если это «вдруг» не возникнет, у нас был насыщенный сезон, который никто у наших спортсменов не отнимет. Вот это «может быть» в планировании подготовки спортсменов — просто убивает. Поэтому мы готовимся спроектировать сезон так, чтобы был полноценный цикл в любом случае. У нас есть чемпионат России в апреле. Его можно по-прежнему рассматривать как отбор на Олимпиаду», – приводит слова главы Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова «Матч ТВ».

Хочется, конечно, верить, что у российских пловцов Олимпиада будет.

Пошуметь в Париже наши звёзды способны.