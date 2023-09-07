Во Франции скоро начнётся Кубок мира по регби — 2023. Собрали всё важное о топ-турнире

Поклонники регби по всему миру замерли в ожидании. 8 сентября во Франции стартует главный турнир четырёхлетия – Кубок мира. Юбилейный, 10-й турнир ожидается крайне интересным. За кем и за чем стоит последить?

Сразу скажем – России не будет, но смотреть всё равно надо!

Где пройдёт Кубок мира по регби – 2023?

Кубок мира стартует 8 сентября и продлится аж до 28 октября. Соревнования пройдут в девяти городах Франции: Сен-Дени, Марселе, Лионе, Бордо, Ницце, Нанте, Сент-Этьене, Тулузе и Вильнёв-д’Ас.

Джош ван дер Флиер Фото: David Rogers/Getty Images

В 2017 году, когда Франция стала страной-хозяйкой, предполагалось, что турнир состоится в 12 городах. Но из списка исключили Париж, Ланс и Монпелье.

Будет ли на Кубке мира сборная России?

Сборная России в регби – пока не самая грозная сила. Наши парни выходили в финальную часть Кубка мира лишь дважды в истории: в 2011 и 2019 годах. Оба раза россияне проигрывали все матчи в группе и завершали борьбу досрочно.

Турнир во Франции пройдёт без российских регбистов. Они могли бы побороться за попадание в число 20 лучших команд планеты, но помешали санкции. Как и во всех популярных командных видах спорта, сборную России просто не допустили к соревнованиям на международной арене.

Состав групп на Кубке мира – 2023

Кто же тогда участвует в Кубке мира? В финальную часть пробрались 20 команд, которые разделили на четыре группы по пять сборных. В следующую стадию пройдут лишь по две лучшие команды из каждой пятёрки.

Группа A: Франция, Новая Зеландия, Италия, Намибия, Уругвай.

Группа B: ЮАР, Ирландия, Шотландия, Тонга, Румыния.

Группа C: Уэльс, Австралия, Фиджи, Грузия, Португалия.

Группа D: Великобритания, Самоа, Япония, Аргентина, Чили.

Кто фаворит Кубка мира по регби?

На Кубке мира – 2023 точно стоит следить за четырьмя командами: Новой Зеландией, Ирландией, ЮАР и Францией. Пожалуй, наиболее предпочтительно из этой четвёрки выглядят двое: южноафриканцы и ирландцы.

«Клеверные» стоят на первой строчке в мировом рейтинге. Команда в оптимальной форме и явно нацелена на своей первый трофей Кубка мира. Это подтверждают и аналитики из Opta. Они провели 10 млн симуляций грядущеготурнира, и в 2,17 млн случаев победителями становились именно ирландцы.

Второй явный фаворит – действующие обладатели Кубка мира из Южной Африки. «Спрингбокс» сейчас в отличной форме. Команда горит желанием защитить титул и стать первым в истории четырёхкратным чемпионом.

Ввязаться в борьбу за кубок готовы и другие трёхкратные чемпионы мира – новозеландцы. All Blacks – вице-лидеры мирового рейтинга. Многие считали команду явным фаворитом, но в тест-матче она разгромно проиграла ЮАР — 7:35. Это крупнейшее поражение в истории сборной Новой Зеландии.

Франция, хозяйка Кубка мира, также претендует на высокое место. Les Bleus, в составе которых блистает Антуан Дюпон, явно будут гнать вперёд родные трибуны. Вот только у французов прямо перед турниром возникли серьёзные кадровые проблемы: из-за травм в заявку не попали Ромен Нтамака и Поль Виллемсе. Под вопросом участие Жонатана Данти и Сириля Байя.

Арди Савиа в центре Фото: Cameron Spencer/Getty Images

«Тёмными лошадками» могут стать сборные Англии и Австралии, которые потряхивает из-за тренерских перестановок, и более стабильная Аргентина. В любом случае однозначно предсказать победителя никто не берётся.

Кубок мира будет состоять из 48 матчей.

Игры группового этапа пройдут с 8 сентября по 8 октября. Четвертьфиналы состоятся 14 и 15 октября, полуфиналы –20 и 21 октября. За третье место команды будут биться 27 октября, а за победу – 28 октября.

Расписание 1-го тура группового этапа Кубка мира – 2023



8 сентября, пятница

22:15. Франция – Новая Зеландия (группа А).



9 сентября, суббота

14:00. Италия – Намибия (группа А)

16:30. Ирландия – Румыния (группа B)

19:00. Австралия – Грузия (группа C)

22:00. Англия – Аргентина (группа D).



10 сентября, воскресенье

14:00. Япония – Чили (группа D)

18:45. ЮАР – Шотландия (группа B)

22:00. Уэльс – Фиджи (группа C).

Где смотреть Кубок мира по регби — 2023 в России?

К сожалению, федеральные каналы показывать матчи турнира не будут. Британская компания не захотела продавать права телеканалам в России.

Тем не менее трансляции Кубка мира на русском и английском языках обещают организовать тематические регбийные паблики в социальных сетях.