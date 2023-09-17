«Это что-то невозможное». Потрясающий финал Кубка России по регби выиграла «Стрела»

Были и качели, и удаления, и незасчитанная попытка. А в конце — церемония награждения победителей таким долгожданным кубком.

После финала Кубка России по регби, который прошёл в воскресенье, 17 сентября, можно уверенно сказать одно: этот мужской вид спорта в нашей стране продолжает бешеными темпами набирать популярность. И после воскресной битвы определённо обзаведётся новыми поклонниками.

В первую очередь стоит отметить, что на стадион «Динамо» имени Льва Яшина в Москве пришли больше десяти тысяч зрителей. А ведь на поле не было ни москвичей, ни даже финалистов прошлого розыгрыша чемпионата России. Впрочем, вывеска финала всё равно была интригующей: трофей между собой делили «Стрела» из Казани и «Красный Яр» из Красноярска.

И эти команды выдали настолько яркий и запоминающийся матч, что любое другое спортивное зрелище на этом фоне просто меркнет.

Первый тайм начался с непрестанных атак «Стрелы», и уже на седьмой минуте казанцы были вознаграждены: Виталий Живатов занёс попытку. Правда, Кобус Мараис не сумел добавить к этому два очка реализации, но ближе к концовке тайма исправился, забив штрафной почти с центра поля – 8:0.

У красноярцев на протяжении получаса не выходило ничего. И только играя 15:13, сибиряки смогли набрать первые очки: на 38-й минуте Роберт Сутидзе занёс попытку, а Джейсон Таумалоло попал с подставки – 7:8.

После перерыва игра будто перевернулась: «Красный Яр» усилил давление, и Сутидзе оформил свою вторую попытку – 12:8. Таумалоло с непростой точки направить мяч в ворота не сумел – пробил чуть левее створа.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на официальном канале федерации регби России.

Красноярск владел преимуществом ещё несколько минут. Отлично работал в коридорах, зарабатывал штрафные, но почему-то не бил из выгодных позиций по воротам. Видимо, пытался заработать ещё одну попытку, но не вышло.

А тем временем воспряла «Стрела». После прорыва Германа Давыдова Виталий Живатов забежал с мячом в зачётную зону и склонил чашу весов уже в пользу казанцев – 13:12. Кобус Мараис бил с подставки, но угодил в штангу, кстати, уже во второй раз за матч. При этом и у красноярцев была одна штанга.

На 59-й минуте Егор Зыков вновь заставил болельщиков Казани ликовать – мяч в его руках оказался в зачётной зоне. Но арбитр матча принял решение смотреть видеоповтор и после долгих обсуждений эту попытку всё же отменил.

А ближе к концу команды снова посмотрелись в зеркало первого тайма. Теперь уже «Красный Яр» остался в меньшинстве и пострадал. «Стрела» на кураже занесла попытку, которую теперь-то засчитали, а Мараис добавил к этому ещё пять очков: два – с реализации, и ещё три – со штрафного чуть позже.

Лучшие фото финала Кубка России: Фото Пелагея открывала матч, игроки «Стрелы» бурно праздновали. Лучшие фото финала Кубка России

«Красный Яр» до последнего пытался отыграть, но не смог. «Стрела» выиграла первый в своей истории национальный трофей, прервав, кстати, поразительную серию красноярских клубов. С 2010-го, когда кубок достался «ВВА-Подмосковье», его получали только «Красный Яр» или «Енисей-СТМ». А теперь в этом списке есть ещё одна сильная команда. Конкуренции это только в плюс.

«Это что-то невозможное. Думаю, нас ждёт незабываемое путешествие на поезде домой из Москвы. Счастлив за команду и парней. Последние три года мы шли к большим победам и наконец взяли трофей. Да, у нас были проблемы с дисциплиной, но для финала это нормально. Во втором тайме мы забрали игру под свой контроль и начали праздновать уже минут за пять до конца игры. Теперь то же самое надо повторить и в финале чемпионата России», – порадовался успеху тренер казанской «Стрелы» Джей Пи Нил.