Сколько трофеев у «Стрелы» и «Красного Яра»? Проверьте свои знания о Кубке России по регби

В воскресенье, 17 сентября, в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоялся финальный матч Кубка России по регби – 2023.
Битва «Красного Яра» из Красноярска и «Стрелы» из Казани получилась просто великолепной: по ходу встречи команды по очереди владели преимуществом, заносили попытки и выходили вперёд в счёте. Были и удаления, и попадания в штанги, и даже попытка, которую не засчитали арбитры матча.
В итоге «Стрела» всё-таки сумела дожать соперников и завоевала первый трофей в клубной истории – радости казанцев не было предела!
Перед матчем для болельщиков была организована викторина – победители получили призы и памятные подарки. Предлагаем вашему вниманию эти десять вопросов об участниках финала. Сможете ли ответить на все?
Если у вас не открывается викторина, вы можете пройти её по ссылке.
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