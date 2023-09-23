Карлсен вновь стал чемпионом мира. На пути к победе он убрал Непомнящего

Норвежец Магнус Карлсен прибрал к рукам ещё один титул. Он стал чемпионом мира по скоростным шахматам, обыграв главного специалиста в этой разновидности древней игры американца Хикару Накамуру.

Чемпионат мира по скоростным шахматам – одно из самых престижных онлайн-соревнований, которое проходит на крупнейшей платформе chess.com. 16 участников сыграли между собой, начиная с 1/8 финала. Каждый матч состоял из трёх секций с разным контролем времени: 90 минут партий формата 5 минут + 1 секунда за каждый ход, 60 минут партий 3 минуты + 1 секунда за каждый ход и 30 минут «пули» 1 минута + 1 секунда за каждый ход.

Неожиданно участником чемпионата мира оказался россиянин Ян Непомнящий. Первоначально его не пригласили на турнир, на что двукратный претендент на титул чемпиона мира написал одно слово в соцсетях – «Недостоин». Но в итоге он согласился заменить заболевшего чемпиона мира китайца Дин Лижэня. Ян в первом круге обыграл индийца Эрджуна Эригайси с разницей в одно очко, но уже на следующий день столкнулся с Карлсеном.

Норвежец наряду с Накамурой был главным фаворитом чемпионата мира. И свой статус в матче с россиянином полностью оправдал: Карлсен просто разгромил Непомнящего. Без шансов, без жалости. Затем он просто раздавил француза Максима Вашье-Лаграва и вышел в финал. С другой половины сетки в финал ожидаемо вышел Накамура.

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий Фото: FIDE

Вот это была настоящая битва! После полутора часов пятиминутных блиц-партий с преимуществом в одно очко лидировал Карлсен. Накамура отыгрался после часа трёхминутных партий. А в решающем получасе игры в «пулю» норвежец сумел добиться победы. Интересно, что перед этим он сменил рубашку.

В последней партии, когда американец был близок к тому, чтобы выиграть «на заказ», Магнус пожертвовал две ладьи и нашёл красивый путь к ничьей, гарантировавшей ему выигрыш всего матча. Теперь Карлсен – чемпион мира по рапиду, блицу и скоростным шахматам.

«После прошлого года и чемпионата мира в пулю мне важно было заставить мозг работать. Но я всё равно не удовлетворён своей игрой. Я чувствую, что мог играть лучше. Я доволен тем, что победил, но я должен был выигрывать в большинстве партий. Помогла ли смена рубашки? Результат говорит за себя», — сказал после завоевания титула Карлсен.

«К сожалению, я неправильно распорядился своим временем в последней партии. Магнус нашёл прекрасный вариант с жертвой ладей и спас партию, но я был близок к победе. Поэтому я доволен. До пандемии у нас вообще не было соперничества, поскольку Магнус обыгрывал меня в каждом матче. Я рад тому, что показал в матче с Карлсеном», — сказал Накамура.

Довольно давно американец прозвал норвежца «Сауроном от шахмат» и до сих пор не нашёл против него никакого оружия. Впрочем, никто не нашёл. Ведь от чемпионского титула в классических шахматах Карлсен отказался сам.