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Магнус Карлсен вновь стал чемпионом мира — кого он обыграл в финале, что за турнир выиграл норвежец

Карлсен вновь стал чемпионом мира. На пути к победе он убрал Непомнящего
Александр Федяков
Магнус Карлсен вновь стал чемпионом мира
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Норвежский гений обыграл главного мастера скоростных шахмат.

Норвежец Магнус Карлсен прибрал к рукам ещё один титул. Он стал чемпионом мира по скоростным шахматам, обыграв главного специалиста в этой разновидности древней игры американца Хикару Накамуру.

Чемпионат мира по скоростным шахматам – одно из самых престижных онлайн-соревнований, которое проходит на крупнейшей платформе chess.com. 16 участников сыграли между собой, начиная с 1/8 финала. Каждый матч состоял из трёх секций с разным контролем времени: 90 минут партий формата 5 минут + 1 секунда за каждый ход, 60 минут партий 3 минуты + 1 секунда за каждый ход и 30 минут «пули» 1 минута + 1 секунда за каждый ход.

Карлсен растерзал Непомнящего на чемпионате мира по скоростным шахматам:
Карлсен разгромил Непомнящего на чемпионате по быстрым шахматам. Это было жёстко
Карлсен разгромил Непомнящего на чемпионате по быстрым шахматам. Это было жёстко

Неожиданно участником чемпионата мира оказался россиянин Ян Непомнящий. Первоначально его не пригласили на турнир, на что двукратный претендент на титул чемпиона мира написал одно слово в соцсетях – «Недостоин». Но в итоге он согласился заменить заболевшего чемпиона мира китайца Дин Лижэня. Ян в первом круге обыграл индийца Эрджуна Эригайси с разницей в одно очко, но уже на следующий день столкнулся с Карлсеном.

Норвежец наряду с Накамурой был главным фаворитом чемпионата мира. И свой статус в матче с россиянином полностью оправдал: Карлсен просто разгромил Непомнящего. Без шансов, без жалости. Затем он просто раздавил француза Максима Вашье-Лаграва и вышел в финал. С другой половины сетки в финал ожидаемо вышел Накамура.

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий

Фото: FIDE

Вот это была настоящая битва! После полутора часов пятиминутных блиц-партий с преимуществом в одно очко лидировал Карлсен. Накамура отыгрался после часа трёхминутных партий. А в решающем получасе игры в «пулю» норвежец сумел добиться победы. Интересно, что перед этим он сменил рубашку.

Магнус намекнул на завершение карьеры? Не верьте:
«Я подошёл к завершению максимально близко». Магнус Карлсен высказался об уходе из шахмат
«Я подошёл к завершению максимально близко». Магнус Карлсен высказался об уходе из шахмат

В последней партии, когда американец был близок к тому, чтобы выиграть «на заказ», Магнус пожертвовал две ладьи и нашёл красивый путь к ничьей, гарантировавшей ему выигрыш всего матча. Теперь Карлсен – чемпион мира по рапиду, блицу и скоростным шахматам.

«После прошлого года и чемпионата мира в пулю мне важно было заставить мозг работать. Но я всё равно не удовлетворён своей игрой. Я чувствую, что мог играть лучше. Я доволен тем, что победил, но я должен был выигрывать в большинстве партий. Помогла ли смена рубашки? Результат говорит за себя», — сказал после завоевания титула Карлсен.

«К сожалению, я неправильно распорядился своим временем в последней партии. Магнус нашёл прекрасный вариант с жертвой ладей и спас партию, но я был близок к победе. Поэтому я доволен. До пандемии у нас вообще не было соперничества, поскольку Магнус обыгрывал меня в каждом матче. Я рад тому, что показал в матче с Карлсеном», — сказал Накамура.

Довольно давно американец прозвал норвежца «Сауроном от шахмат» и до сих пор не нашёл против него никакого оружия. Впрочем, никто не нашёл. Ведь от чемпионского титула в классических шахматах Карлсен отказался сам.

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