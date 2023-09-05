«Я подошёл к завершению максимально близко». Магнус Карлсен высказался об уходе из шахмат

Абсолютный лидер мировых шахмат норвежец Магнус Карлсен намекнул на завершение карьеры, заявив, что подошёл к этому моменту максимально близко. Выигрывать больше нечего, садиться за доску он намерен только по особым случаям. Так что, экс-чемпион мира совсем забросит игру? И больше даже пробовать не будет пробить рейтинг в 2900 пунктов?
На последний вопрос точно можно ответить утвердительно. Для того чтобы добраться до такой вершины, Карлсену нужно играть на крутых турнирах с классическим контролем времени и выигрывать почти все партии у сильнейших соперников, а желания делать это у норвежца явно больше нет. Кажется, его достижение в 2882 пункта останется наивысшим на долгие годы.
Но надо признать, что Магнус великолепно играет в классические шахматы, несмотря на все заявления о том, что они ему смертельно надоели. Он замечательно играл на Кубке мира в Баку именно в классику, и, когда потребовалось, норвежец по заказу обыграл сильного Винсента Кеймера. И выиграл единственный турнир, который никак не мог ему покориться. Закрыл гештальт, несмотря на пищевое отравление перед финалом.
Магнус Карлсен
Фото: FIDE
«В последние пару лет ни один турнир я не хотел выиграть так, как Кубок мира. И теперь чувствую себя прекрасно», – сказал норвежец в небольшом интервью норвежскому телеканалу NRK. А потом объяснил, что значило его загадочное сообщение в социальной сети: «Шахматы? Теперь это пройдено».
«Это был единственный мэйджор в классических шахматах, который я не выигрывал. Теперь моя коллекция собрана полностью, я доволен. Понятно, что всегда есть к чему стремиться, но я подошёл к завершению игры настолько близко, насколько это возможно», – отметил экс-чемпион мира.
Стоит ли воспринимать слова гения шахмат, который по-прежнему выигрывает и в классику, и в быстрые шахматы, и в блиц, как заявление о завершении карьеры? Нет, конечно. Тем более Карлсен и сам опроверг все домыслы, подчеркнув, что все намёки касались только классических шахмат.
«Вероятно, я буду играть в классику по особым случаям. Хотелось бы, чтобы это было по социальным соображениям, а не для фана», – уточнил Магнус.
Магнус Карлсен
Фото: FIDE
С таким подходом Карлсен точно не будет претендовать на отметку в 2900, но может оставаться лидером рейтинга столько, сколько захочет. Например, Сергей Карякин практически не играет в классические шахматы на официальных турнирах, где обсчитывается рейтинг. Он сыграл в январе 2022 года в Вейк-ан-Зее, а затем – только в мае 2023 года две партии на командном чемпионате России, и это позволяет ему сохранять активный рейтинг ФИДЕ.
Так что Карлсен при желании может действовать примерно так же. Хотя пока, кстати, не было официальной информации о том, что Магнус откажется от участия в апрельском турнире претендентов в Торонто. Да и новый чемпион мира Дин Лижэнь рассказал, что возможен его матч с Карлсеном.
И уж точно экс-чемпион мира в ближайшие годы продолжить рубиться онлайн и офлайн в быстрые шахматы и блиц. В целом Магнусу сейчас, кажется, больше нравится получать кайф от стримов с «пули» с сёстрами Ботез, а не трепать себе нервы подготовкой к большим и важным турнирам. И совсем не похоже, что в 32 года он намерен полностью забросить игру, сделавшую его великим.
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