Украина отказалась от ЧМ по пляжному футболу из-за политики. Ситуация превратилась в фарс

Организаторы тоже «молодцы». Из-за желания помочь украинцам они теперь не знают, кем их заменить.

Комедия с отказом украинских спортсменов от участия в международных турнирах, где выступают россияне или белорусы, продолжается.

Понять логику решения спортивных федераций Украины невозможно. Закон, запрещающий встречи с атлетами из России и Беларуси там, похоже, отменили, и в некоторых видах спорта очные противостояния уже происходят, пусть и без каких-то тёплых приветствий, рукопожатий и подобных церемоний.

Но в ряде видов спорта украинская сторона принимает решение бойкотировать соревнования в ущерб своим собственным интересам. Ярчайший пример – пляжный футбол. Сборная Украины не примет участия в чемпионате мира, который пройдёт в феврале 2024 года в Дубае. А всё из-за того, что в том же турнире в Эмиратах будет выступать также сборная Беларуси.

Сообщается, что украинцы направили во Всемирную организацию пляжного футбола (BSWW) и в ФИФА просьбу отстранить белорусов, но им отказали. После этого украинская сторона решила сама отказаться от участия в турнире.

Логику этого решения понять сложно.

Во-первых, в турнире не будет главного раздражителя украинцев – футболистов из России. На минуточку, действующих чемпионов мира велением ФИФА и BSWW уже полтора года не допускают к участию в международных турнирах. Россияне пропустили квалификацию к ЧМ-2023, которая прошла летом в Азербайджане, и, соответственно, никак не могут попасть в Дубай.

Во-вторых, в рамках европейского отборочного турнира Украина вполне себе спокойно играла бок о бок с Беларусью. Очно команды не встретились, но смогли занять первые места в своих группах и выиграть свои четвертьфиналы, дающие прямые путёвки на чемпионат мира.

Почему же в Дубае играть с белорусами нельзя – загадка.

Хотя одно предположение на этот счёт есть.

Надо сказать, что европейский отбор к ЧМ-2023 проходил в странном, усечённом формате. Турнир фактически закончился на стадии четвертьфиналов. То есть восемь лучших команд группового этапа попарно сыграли между собой, и победители пар получили путёвки. Всё. Не было ни полуфиналов, ни финала, ни игр за пятое место, при том что за девятое команды сражались.

А не был ли этот нелепый усечённый формат попыткой избежать очной встречи Украины и Беларуси в плей-офф? Может быть, украинская сторона попросила BSWW провести такой турнир, чтобы матча с белорусами не могло случиться? Хотя, возможно, просьбы и не было, а была самодеятельность федерации.

Украина отказалась от ЧМ по пляжному футболу из-за политики Фото: Jose Manuel Alvarez/BSWW

Но если так, то всё встаёт на свои места. Формат чемпионата мира менять ради сборной Украины никто не будет. И гарантировать то, что они не сыграют с белорусами, никто не сможет. Вот украинцы и отказались выступать.

Вопросы остаются только к BSWW. Их формат квалификации, когда судьба путёвки решается в одном матче, за десятилетия не критиковал только ленивый. А уж странное сокращение турнира – это и вовсе какой-то абсурд.

После отказа Украины ситуация превратилась в фарс. Потому что за пятое место на турнире никто не играл, и вряд ли кто-то будет проводить отдельный турнир. А раз так, то логично допустить на чемпионат мира соперников украинцев по четвертьфиналу. А там – сборная Молдавии. При всём уважении к довольно крепкой европейской команде – не уровень чемпионата мира. Совсем.

Молдавии повезло с группой (второе место после Италии и выше Эстонии и Азербайджана), а потом, как оказалось, и с соперником по четвертьфиналу. Без такого везения у 40-го номера мирового рейтинга шансов на Дубай не было.

Если на чемпионат мира реально поедет Молдавия, то большие вопросы к BSWW появятся у Испании, Польши, Франции, Германии, Швейцарии – всем этим командам не так повезло со жребием, и они остались за бортом ЧМ-2023.

Украина отказалась от ЧМ по пляжному футболу из-за политики Фото: Jose Manuel Alvarez/BSWW

Почти все эти команды могли бы биться за пятое место отборочного турнира.

Кто-то скажет, мол, отказ Украины был полной неожиданностью. О да, был, но только для тех, кто уже совсем забыл прошлый чемпионат мира. Украина тогда тоже отобралась на главный турнир двухлетия, но в Москву решила не ехать. И её заменила Швейцария, занявшая в квалификации пятое место.

Короче говоря, и BSWW, и украинцы вместе сотворили какой-то цирк. И как изящно из этой ситуации выкрутиться, совершенно непонятно.

Хотя нет. Красивый выход есть. Нужно лишь дать уайлд-кард на турнир действующему чемпиону мира – сборной России по пляжному футболу.

Но на это же никому смелости не хватит.