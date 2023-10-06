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В Москве пройдёт международный кубок по пляжному футболу — 2023: «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА против Беларуси и Ирана

Международный пляжный футбол — в России. Сильнейшие клубы готовы к битве в Москве
Александр Федяков
Международный пляжный футбол — вновь в России
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В середине октября пройдёт Московский международный кубок — 2023. «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА в деле.

Не так уж много видов спорта, где Россия обладает таким же большим авторитетом и статусом, как в пляжном футболе. Стоит напомнить, что наша национальная команда всё ещё остаётся чемпионом мира, а в стране, несмотря ни на что, проводятся большие международные соревнования.

С 11 по 15 октября на площадке спортивного комплекса «ЦСКА Арена» пройдёт Московский международный кубок по пляжному футболу, организатором спортивной части которого уже во второй раз выступает ПФК «Локомотив».

За трофей в российской столице будут сражаться восемь сильных команд из пяти стран: России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана.

Турнир с бразильскими корнями

История Московского международного кубка восходит к турниру Мундиалито – сражению лучших клубов мира, традиционно проходившему в Бразилии. На пляжах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу было разыграно пять трофеев, два из которых увёз в Россию московский «Локомотив». А с 2019-го наша страна забрала и турнир целиком: самый яркий клубный форум в пляжном футболе стал проходить в Москве. Кстати, уже на домашнем песке «Локо» сумел завоевать третий титул, одолев в финале звёздную «Брагу» из Португалии.

«Локомотив» трижды выигрывал клубный Мундиалито

«Локомотив» трижды выигрывал клубный Мундиалито

Фото: Марина Шорикова

Московский международный кубок – правопреемник Мундиалито. Осенью 2023 года он проводится во второй раз. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и приурочен к празднованию столетия Московского спорта.

Первый розыгрыш состоялся в октябре 2022 года. В нём принимали участие восемь клубов из пяти стран, включая даже экзотические Сейшельские острова, но в финале сражались две российские команды: «Локомотив» и ЦСКА.

Клуб из Африки тоже в деле

Финалисты прошлого сезона снова включатся в борьбу за трофей. Впрочем, Россию будут представлять не только железнодорожники и армейцы, в зрелищном финале выигравшие первый Московский международный кубок, но и столичный «Спартак» – финалист клубного Мундиалито 2020 года.

Как прошёл Московский международный кубок — 2022:
Россия опять пошумела в пляжном футболе. Провела международный турнир даже под санкциями
Россия опять пошумела в пляжном футболе. Провела международный турнир даже под санкциями

Два клуба на предстоящем турнире будут представлять Беларусь. Это «Центр олимпийского резерва», за который выступают почти все лидеры сборной, уже отобравшейся на чемпионат мира – 2024, а также клуб «Брест» – дебютант турнира, а в недавнем прошлом – призёр чемпионата и Кубка Беларуси.

Серьёзную конкуренцию российским и белорусским спортсменам составят зарубежные участники. Так, в турнире примет участие обладатель Кубка Азии 2022 года – иранский клуб «Гользапуш». Не обойдётся в Москве и без мастеров из Казахстана в составе «Малайсары». Важно отметить, что Россию впервые посетит команда «Йофф» из Сенегала. Сборная по пляжному футболу этой страны – обладатель Кубка Африки – 2021. Кроме того, министр спорта России Олег Матыцин на недавнем гуманитарном и экономическом форуме «Россия – Африка» предложил расширить сотрудничество с африканскими странами в сфере спорта высших достижений, и ПФК «Локомотив» как спортивный организатор турнира с удовольствием поддержал эту инициативу.

«Благодаря поддержке Департамента спорта города Москвы в столице второй год подряд пройдёт Московский международный кубок по пляжному футболу. В этот раз с нами Иран, Сенегал, а также братская Беларусь и Казахстан. Это не случайно. Сегодня спорт — один из главных мостов дружбы и партнёрства между нашими государствами. Уверен, что это яркое событие окажет благотворное влияние на укрепление сотрудничества между странами – членами ШОС и BRICS», – отметил вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

Программа Московского международного кубка по пляжному футболу – 2023 рассчитана на четыре игровых дня. С 12 по 14 октября будут сыграны матчи группового этапа, а 15 октября пройдут встречи стадии плей-офф.

Ещё один кубок — детям

Важной частью Московского международного кубка 2022 года по инициативе ПФК «Локомотив» стал детский турнир, в котором приняли участие спортсмены 2008 года рождения из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставропольского края, Ярославской области и Республики Беларусь. В 2023 году кубок вновь позволит показать свой потенциал ребятам, которые в скором будущем будут бороться за место в сборной.

Второй Московский международный кубок разыграют юные футболисты 2011–2012 годов рождения из 10 команд: столичных «Локомотива», «Академии Спартак» и «Строгино», «Пенальти» из Серпухова, ЭЛМОНТа из Королёва, «Звезды» из Рыбинска, «Центра Градиленко» из Саратова, «Краснодара-ЮМР» и «Тайгера» из Краснодара, а также клуба «Торпеда-Кировск» из Беларуси.

Лев Мазараки, вице-президент ПФК «Локомотив»

Лев Мазараки, вице-президент ПФК «Локомотив»

Фото: Павел Маркелов

Важно, что юные футболисты будут играть на том же песке, что и профессиональные команды. Это придаст начинающим «пляжникам» мотивации, а футболу в их исполнении – зрелищности.

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В 2023 году сборная России выиграла Кубок наций:
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