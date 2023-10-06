Международный пляжный футбол — в России. Сильнейшие клубы готовы к битве в Москве

Не так уж много видов спорта, где Россия обладает таким же большим авторитетом и статусом, как в пляжном футболе. Стоит напомнить, что наша национальная команда всё ещё остаётся чемпионом мира, а в стране, несмотря ни на что, проводятся большие международные соревнования.

С 11 по 15 октября на площадке спортивного комплекса «ЦСКА Арена» пройдёт Московский международный кубок по пляжному футболу, организатором спортивной части которого уже во второй раз выступает ПФК «Локомотив».

За трофей в российской столице будут сражаться восемь сильных команд из пяти стран: России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана.

Турнир с бразильскими корнями

История Московского международного кубка восходит к турниру Мундиалито – сражению лучших клубов мира, традиционно проходившему в Бразилии. На пляжах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу было разыграно пять трофеев, два из которых увёз в Россию московский «Локомотив». А с 2019-го наша страна забрала и турнир целиком: самый яркий клубный форум в пляжном футболе стал проходить в Москве. Кстати, уже на домашнем песке «Локо» сумел завоевать третий титул, одолев в финале звёздную «Брагу» из Португалии.

«Локомотив» трижды выигрывал клубный Мундиалито Фото: Марина Шорикова

Московский международный кубок – правопреемник Мундиалито. Осенью 2023 года он проводится во второй раз. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и приурочен к празднованию столетия Московского спорта.

Первый розыгрыш состоялся в октябре 2022 года. В нём принимали участие восемь клубов из пяти стран, включая даже экзотические Сейшельские острова, но в финале сражались две российские команды: «Локомотив» и ЦСКА.

Клуб из Африки тоже в деле

Финалисты прошлого сезона снова включатся в борьбу за трофей. Впрочем, Россию будут представлять не только железнодорожники и армейцы, в зрелищном финале выигравшие первый Московский международный кубок, но и столичный «Спартак» – финалист клубного Мундиалито 2020 года.

Два клуба на предстоящем турнире будут представлять Беларусь. Это «Центр олимпийского резерва», за который выступают почти все лидеры сборной, уже отобравшейся на чемпионат мира – 2024, а также клуб «Брест» – дебютант турнира, а в недавнем прошлом – призёр чемпионата и Кубка Беларуси.

Серьёзную конкуренцию российским и белорусским спортсменам составят зарубежные участники. Так, в турнире примет участие обладатель Кубка Азии 2022 года – иранский клуб «Гользапуш». Не обойдётся в Москве и без мастеров из Казахстана в составе «Малайсары». Важно отметить, что Россию впервые посетит команда «Йофф» из Сенегала. Сборная по пляжному футболу этой страны – обладатель Кубка Африки – 2021. Кроме того, министр спорта России Олег Матыцин на недавнем гуманитарном и экономическом форуме «Россия – Африка» предложил расширить сотрудничество с африканскими странами в сфере спорта высших достижений, и ПФК «Локомотив» как спортивный организатор турнира с удовольствием поддержал эту инициативу.

«Благодаря поддержке Департамента спорта города Москвы в столице второй год подряд пройдёт Московский международный кубок по пляжному футболу. В этот раз с нами Иран, Сенегал, а также братская Беларусь и Казахстан. Это не случайно. Сегодня спорт — один из главных мостов дружбы и партнёрства между нашими государствами. Уверен, что это яркое событие окажет благотворное влияние на укрепление сотрудничества между странами – членами ШОС и BRICS», – отметил вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

Программа Московского международного кубка по пляжному футболу – 2023 рассчитана на четыре игровых дня. С 12 по 14 октября будут сыграны матчи группового этапа, а 15 октября пройдут встречи стадии плей-офф.

Ещё один кубок — детям

Важной частью Московского международного кубка 2022 года по инициативе ПФК «Локомотив» стал детский турнир, в котором приняли участие спортсмены 2008 года рождения из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставропольского края, Ярославской области и Республики Беларусь. В 2023 году кубок вновь позволит показать свой потенциал ребятам, которые в скором будущем будут бороться за место в сборной.

Второй Московский международный кубок разыграют юные футболисты 2011–2012 годов рождения из 10 команд: столичных «Локомотива», «Академии Спартак» и «Строгино», «Пенальти» из Серпухова, ЭЛМОНТа из Королёва, «Звезды» из Рыбинска, «Центра Градиленко» из Саратова, «Краснодара-ЮМР» и «Тайгера» из Краснодара, а также клуба «Торпеда-Кировск» из Беларуси.

Лев Мазараки, вице-президент ПФК «Локомотив» Фото: Павел Маркелов

Важно, что юные футболисты будут играть на том же песке, что и профессиональные команды. Это придаст начинающим «пляжникам» мотивации, а футболу в их исполнении – зрелищности.

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