Россия опять пошумела в пляжном футболе. Провела международный турнир даже под санкциями

В Москву приехали пять иностранных клубов. И нет, это не только белорусы!

Ни для кого не секрет, что российский спорт вот уже более полугода взаперти из-за санкций, связанных с политическими событиями. Наши спортсмены не могут ездить на международные турниры, а соперники за редким исключением не готовы приезжать в Россию, чтобы мериться с нами силами.

Но прорывы случаются. Пока единичные, но заметные и важные.

В середине октября в Москве прошёл Московский международный кубок по пляжному футболу. Из восьми команд российских было три. Ещё пять клубов приехали из-за границы. И нет, не только из Беларуси или стран СНГ.

Международный турнир в России? Снова будет!

Московский международный кубок – это в некотором смысле правопреемник Клубного чемпионата мира, который проводился в столице с 2019 года и должен был проходить и дальше – российские организаторы в прошлом году подписали принципиальное соглашение с международной федерацией.

Но в дело вмешалась политика. Сборную России (действующего чемпиона мира, на минуточку!) просто отстранили от турниров под эгидой BSWW, как и наши мощные клубы. Казалось бы, какие уж тут международные турниры?

Антон Шкарин Фото: beachsoccercup.ru

Однако организаторы не сдались. Они чуть переформатировали турнир, но сохранили его международный статус, что в наши дни крайне важно. Да, даже с натяжкой назвать его клубным чемпионатом мира не получается, ведь нет ни грозной португальской «Браги», ни «Фламенго» из Бразилии, ни «Токио Верди» из Японии. Зато решились приехать другие команды, тоже довольно сильные.

Особняком стоят два клуба из Ирана – «Шахин Хазар» и «Гользапуш». Иран, если что, в пляжном футболе – грозная сила. За эту сборную играют настоящие звёзды, и многие из них приехали в Москву. Также в число участников вошли клуб «Арман» – почти что сборная Казахстана – и Центр олимпийского резерва из Могилёва, за который выступали почти все лидеры сборной Беларуси.

Пятый иностранный клуб – это настоящая экзотика. Клуб «Мучча Бойз» прилетел в Москву с далёких Сейшельских островов. Название клуба отсылает к их национальным танцам. И, действительно, танцевали эти парни круче, чем играли в пляжный футбол, но зрителям эти загадочные ребята очень понравились.

Клуб «Мучча Бойз» Фото: beachsoccercup.ru

Трио участников из России было предсказуемо – «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА – все из Москвы. «Кристалл» в это сообщество клубов-брендов как-то традиционно не вписывается и, кажется, сам не сильно к этому стремится.

ЦСКА устроил драматичное зрелище

Соревнования проходили на «ЦСКА Арене», и, с точки зрения организации, всё было на привычно высоком международном уровне. Примечательно, что изоляция пляжному футболу даже в чём-то помогла: главный спортивный телеканал страны показывал матчи турнира в прямом эфире.

Стоит отметить, что и зрителей на трибунах было много, особенно в выходные дни и ближе к финальным матчам. Определённо фишкой таких турниров стало участие в соревнованиях групп активных фанатов московских клубов. И «Локо», и ЦСКА, и «Спартак» подтянули на трибуны преданных поклонников из большого футбола, и эти громкие ребята создавали классную атмосферу.

Фанаты ЦСКА Фото: beachsoccercup.ru

А ещё фанаты точно не давали командам расслабиться. Московские клубы просто не могли показывать невыразительную игру при столь мощной поддержке. Пожалуй, совершенно неудивительно, что именно команды из России по итогам группового этапа подтвердили свой статус фаворитов.

В третьем туре группового этапа всё решало знаменитое дерби ЦСКА – «Спартак». В пляжном футболе эта вывеска столь же звучна, как и в большом, хотя агрессии и накала всё-таки поменьше. Но в этот раз команды рубились по полной программе, потому что на кону стояли первое место в группе и выход в финал турнира. Матч получился нереально напряжённым и зрелищным. При счёте 7:7 встреча перешла в дополнительное время, и своим точным ударом чашу весов в пользу армейцев склонил именитый бразилец Лукао.

Матч «Спартака» и ЦСКА Фото: beachsoccercup.ru

«Спартак» после поражения в дерби реабилитировался перед своими болельщиками, забрав бронзу в поединке с белорусским ЦОР. А ЦСКА в финале бился с «Локомотивом», занявшим первое место в другом квартете.

«Локо» – действующий чемпион мира среди клубов. Казалось, именно команда Александра Елизарова снова возьмёт осенний московский трофей. Но ЦСКА был против такого сценария. Финал получился не менее драматичным, чем фактический полуфинал. Команды бились за победу до последних секунд, однако армейцы так и не позволили железнодорожникам сравнять счёт в самой концовке. Итог финала – 7:6 в пользу ЦСКА, который выиграл самый значимый пока трофей в своей пляжнофутбольной истории.

ЦСКА Фото: beachsoccercup.ru

В раздевалке армейцев, конечно, были восторги и шампанское. Довольны остались и зрители, в том числе и те, кто болел за «Локо». Проиграть достойному сопернику в столь ярком матче – не зазорно.

Турнир в Москве показал, что Россия за полгода изоляции не разучилась проводить классные клубные турниры. Раз нас никуда не пускают, мы зовём к себе гостей сами. Ну а уж кто боится приезжать – это их проблемы.

Парни с Сейшел вот не испугались. Может, их пример будет заразительным?