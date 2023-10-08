«Это позор для нашей страны». Спортсменов из Южной Африки хотят лишить флага и гимна

Во Франции подходит к концу групповой этап Кубка мира по регби – 2023. По его итогам свой статус одного из фаворитов турнира подтвердила сборная ЮАР, которая сейчас занимает первое место в мировом рейтинге.

Действующие обладатели трофея заняли второе место в группе B, уступив сборной Ирландии – ещё одному явному претенденту на победу.

Однако у «Спрингбокс» могут возникнуть неожиданные проблемы. Если регбисты к главному старту подготовились, то чиновники – нет.

Сборную ЮАР могут оставить без национальных цветов, флага и гимна.

«Это позор для нашей страны»

Почему так получилось?

Дело в том, что власти страны до сих пор не внесли поправки в антидопинговое законодательство, которое не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Удивительно, но сделать это спортивные чиновники ЮАР должны были ещё в 2021 году, однако пропустили все дедлайны на внесение изменений.

ЮАР на Кубке мира по регби – 2023 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Главе регбийной федерации Южной Африки остаётся разводить руками:

«Это будет печальный день, если «Спрингбокс» выиграют чемпионат мира без флага. Это позор. Это позор для нашей страны. Их предупредили заранее.

Это не обсуждается. Вы не могли изменить ситуацию, нужно было только закрепить изменения в своём законодательстве. Решения были приняты несколько лет назад, и мы должны соответствовать требованиям ВАДА, но нам не удалось внести необходимые изменения», – приводит слова президента Федерации регби ЮАР Марка Александера Times Live.

29 лет в изоляции

Спортсмены из ЮАР выступали в нейтральном статусе ещё до того, как в нашей стране узнали, каково это. Политика уже тогда вмешивалась в спорт.

В 1962 году Генассамблея ООН осудила режим апартеида, который установился в стране. Тогда людей разделяли по расовому признаку. В связи с этим ООН рекомендовала международному сообществу изолировать ЮАР.

В середине прошлого века атлеты из Южной Африки во многих видах спорта навязывали соперникам конкуренцию на международных стартах. Страшно подумать, что стало со спортсменами, которых лишили всего.

МОК не хотел отстранять ЮАР от Олимпийских игр. Но в Лозанне испугались массового бойкота и приняли позицию большинства. Международный олимпийский комитет до последнего тянул с решением и заявлял, что «спорт вне политики», а дискриминация – «внутренняя проблема ЮАР».

Ситуация накалилась перед Олимпиадой-1964 в Токио. Тогда африканские страны выставили ультиматум, заявив о бойкоте в случае допуска ЮАР. И МОК постановил, что для участия в Играх олимпийский комитет страны должен публично осудить политику апартеида. Власти в итоге этого не сделали, и южноафриканских спортсменов никто в Японию не позвал.

Регби — символ перемен

Что касается отдельно регби, то этот вид спорта в ЮАР был одним из главных для белого населения страны. Это было связано с его историей: игру в африканскую страну завезли английские колонисты ещё в 1860-х.

Санкции из-за режима апартеида регби поначалу не касались, поскольку Международный совет регби (IRB) не входил в состав МОК.

Однако на Кубки мира 1987 и 1991 годов сборную Южной Африки всё-таки не позвали, опасаясь протестов со стороны других государств.

Сборная ЮАР на Кубке мира — 1995 Фото: Simon Bruty/Getty Images

Но при этом регби же и послужило символом больших перемен в политике. Кубок мира 1995 года прошёл именно в Южной Африке. Тогда же отменили апартеид, а новым президентом стал Нельсон Мандела, который вручал трофей соотечественникам, занявшим первое место. То был полный триумф.

Для тысяч поклонников регби в ЮАР лишение флага станет национальной трагедией и напоминанием о тяжёлых временах. Хочется верить, что на этом Кубке мира печальные исторические параллели проводить не придётся.