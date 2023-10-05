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Кубок мира по регби 2023: расклады перед последним туром группового этапа, кто пройдёт, турнирная таблица и расписание

Кто выйдет в плей-офф Кубка мира по регби? Расклады перед последним туром группового этапа
Мария Андерсон
Кубок мира по регби 2023
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Новой Зеландии и Ирландии придётся постараться, чтобы пройти дальше.

Кубок мира по регби неспешно движется к самым горячим противостояниям. Первый месяц турнира почти подошёл к концу, а вместе с ним и групповой этап. Остался лишь один тур, и интрига жива во всех квинтетах.

Разбираем расклады и изучаем, кто же выйдет в плей-офф.

Турнирные таблицы всех групп на Кубке мира – 2023
Расписание матчей последнего тура группового этапа

Группа А

Турнирное положение:

  1. Франция – 13 очков (3 матча)
  2. Новая Зеландия – 10 (3)
  3. Италия – 10 (3)
  4. Уругвай – 5 (3)
  5. Намибия – 0 (4).

В группе А в заключительном туре встретятся сборные Новой Зеландии и Уругвая. Чтобы спокойно выйти в четвертьфинал, All Blacks необходимо побеждать с бонусом: Италия, встречающаяся с Францией, имеет столько же турнирных очков и постарается прорваться на второе место.

Регби. КМ-2023 . Группа A. 5-й тур
05 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уругвай – команда, конечно, приятная, играющая очень симпатично, но новозеландцам не составит труда выиграть с бонусным очком, чтобы не оглядываться на результат матча Франция – Италия.

Франция, которая будет играть 6 октября в Лионе, несмотря на все кадровые потери, никогда не была так хороша. Матч, когда французы решили дать отдохнуть всем основным игрокам, чуть не обернулся поражением, поэтому не стоит ждать, что Les Bleus выйдут на игру со спущенными рукавами.

Луи Бьель-Биарри

Луи Бьель-Биарри

Фото: David Rogers/Getty Images

Группа В

Турнирное положение:

  1. Южная Африка – 15 очков (4 матча)
  2. Ирландия – 14 (3)
  3. Шотландия – 10 (3)
  4. Тонга – 0 (3)
  5. Румыния – 0 (3).

В группе В действующий обладатель Кубка Уэбба Эллиса сборная ЮАР отыграла уже все свои матчи и гарантировала себе выход в четвертьфинал. Поэтому за второе проходное место 7 октября сыграют Ирландия и Шотландия.

Регби. КМ-2023 . Группа B. 5-й тур
07 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Ирландия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ирландия всё еще возглавляет мировой рейтинг, но и Шотландия неплохо поднялась, занимая на сегодняшний день пятое место в мире. Впрочем, шансы шотландцев на четвертьфинал весьма призрачны, ведь им нужно побеждать так, чтобы лучшая команда мира не набрала ни одного бонусного очка.

Матч андердогов группы, в котором встретятся Тонга и Румыния, в принципе, ни на что не влияет: аутсайдеры в очном противостоянии решают локальные задачи, выясняя, кто из них одержит хоть одну победу на Кубке мира – 2023.

Гарри Рингроуз и Хьюго Кинан

Гарри Рингроуз и Хьюго Кинан

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Группа С

Турнирное положение:

  1. Уэльс – 14 очков (3 матча)
  2. Австралия – 11 (4)
  3. Фиджи – 10 (3)
  4. Грузия – 3 (3)
  5. Португалия – 2 (3)

В группе С Уэльс одним из первых в этом розыгрыше Кубка мира обеспечил себе выход в четвертьфинал. В четвёртом матче валлийцы могут дать лидерам отдохнуть, и грузины попробуют зацепить во Франции хотя бы одну победу. Правда, даже если Грузия выиграет, то дальше всё равно не пройдёт.

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Австралия закончила свои выступления на групповом этапе, и фиджийцам достаточно заработать хотя бы очко защиты при проигрыше португальцам, чтобы выйти на второе место и пройти в плей-офф. Но, зная характер островитян, можно сказать, что они победят, и победят красиво.

Вероятно, трагедия одного из лидеров сборной Фиджи Джошуа Туисова, потерявшего за день до матча с Грузией сына, но оставшегося в расположении команды и раздававшего автографы после игры, мало кому известна – но это как раз про характер фиджийцев. Настроенных только на победу!

Ваисеа Наякалеву

Ваисеа Наякалеву

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Группа D

Турнирное положение:

  1. Англия – 14 очков (3 матча)
  2. Аргентина – 9 (3)
  3. Япония – 9 (3)
  4. Самоа – 6 (3)
  5. Чили – 0 (4)

А с группой D вопросы возникали лишь до старта Кубка мира. С первого раунда Англия, хоть и без своих лидеров, но ярко заявила, что собирается в полуфинал, и поставленную задачу выполнила досрочно, набрав 14 очков в трёх матчах.

А вот кто выйдет из группы вместе с англичанами, покажет встреча сборных Аргентины и Японии 8 октября на стадионе в Нанте. Прямо сейчас у них равное количество очков, так что дальше пройдёт тот, кто победит. Ну а если вдруг будет ничья, то по дополнительным показателям Аргентина окажется выше.

Регби. КМ-2023 . Группа D. 5-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Япония
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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