«Реальным чемпионом мира остаётся Магнус Карлсен». Сергей Шипов разнёс и Ниманна, и Дина

В Царском Селе под Петербургом с 1 по 12 октября проходит главное шахматное событие страны в 2023 году – Суперфиналы чемпионата России.

Комментатор турнира Сергей Шипов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» поделился эмоциями и о Суперфиналах, и о главных мировых шахматных событиях. Рассказал, как относится к участию Горячкиной в мужском турнире, что думает о конфликте Карлсена и Ниманна, а также жёстко раскритиковал нового чемпиона мира – китайца Дин Лижэня.

Шипов в короткой беседе, как обычно, жёг глаголом.

«Какая кому разница, женщина она или мужчина?»

– Сергей Юрьевич, позади уже половина Суперфиналов чемпионата России. Удивили ли вас результаты?

– Особых сенсаций я не вижу. Всё идёт так, как и предполагалось. Артемьев – однозначно номер один. Видимо, настало его время. Пора ему показывать свой потенциал. Владик играет божественно, явно выделяется на фоне остальных.

Конечно, очень радует Александра Горячкина. Она играет бесконечно надёжно, дай бог до конца турнира додержаться: Александра может спокойно в тройке оказаться. При этом разочаровывают наши молодые шахматисты: Есипенко, Мурзин – выступают очень блёкло. Возникает вопрос: а где же будущее российских шахмат? Пока мы ищем его под микроскопом, и всё печально.

В женском турнире, конечно, удивляет нестабильная и скромная игра Погониной и Гуниной. Опытные шахматистки то ли сдают, то ли подошли в плохой форме. Ольга Баделько, бывшая белорусская, а ныне российская шахматистка, показывает высокий уровень. Лея Гарифуллина растёт как на дрожжах. В общем, есть на кого посмотреть. Я вообще неравнодушен к женским шахматам, поэтому если выбирать, какой турнир смотреть, обычно выбираю женский. Тут же приходится разделять симпатии пополам.

– Что думаете об участии Александры Горячкиной и Екатерины Лагно в мужском турнире? Некоторые относятся к этому отрицательно.

– Тут важно знать механику этих действий. Горячкина просто по рейтингу попадает в мужской турнир. Так что какая кому разница, женщина она, мужчина или супербизон? Это её личное дело, кто она. Надо с уважением относиться ко всем шахматистам, и никакого сексизма быть не должно. Попадаешь по рейтингу – играй ради бога.

Да, Екатерину Лагно включили в турнир, потому что она, как и Александра Горячкина, имеет право выступать в турнире претендентов. Именно на фоне массовых, я подчеркну, массовых отказов ведущих шахматистов от этого Суперфинала у Федерации шахмат России (ФШР) появилась возможность включить Александру и Екатерину в мужской турнир. Считаю, вполне справедливо, что обе наши будущие претендентки выступают здесь. Вместо того чтобы роптать, надо просто играть и выигрывать.

Никто не виноват в сложившейся ситуации. У нас сейчас тяжёлые времена, турбулентность такая. Реально плохо с политической, с шахматной, с любой точки зрения, что тут нет ни Непомнящего, ни Грищука, ни Карякина. Сама идея финала с приставкой «супер» теряется. Кто бы ни выиграл этот турнир, в голове возникает мысль: «А что, если устроить новый мега- или гиперфинал, в котором сыграют Непомнящий, Грищук, Карякин, Крамник, Свидлер?» Кстати, и Гарри Кимович Кaспаров (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») – по-прежнему гражданин России! Хочется, чтобы финал вызывал тотальный интерес. К сожалению, по разным причинам это не получается сделать, но это отдельная тема. Зато у других шахматистов есть шанс показать себя, пусть пользуются им.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

– Вы особо выделили Артемьева. Видите ли за ним или за кем-то другим будущее российских шахмат?

– Артемьев – это не будущее, а настоящее российских шахмат. Владику 25 лет. Извините, когда люди в 18 лет чемпионами мира становятся, говорить о будущем… Артемьеву давно пора показывать результаты супервысокого уровня. Он засиделся в перспективных. Сейчас самое время ему взлетать вверх.

Что касается будущего, то это Есипенко, он на пять лет моложе Артемьева, и Мурзин, он на восемь лет моложе. На них сейчас огромная надежда. Им надо как-то прогрессировать, как-то усиливаться.

«Чемпионство Дин Лижэня становится эфемерным»

– Давайте ещё коснёмся новостей мировых шахмат. Дин Лижэнь сейчас нигде не играет. Он как чемпион мира имеет право на это?

– Ничего хорошего в этом нет. Чемпион должен быть играющим шахматистом. Чемпион должен нести свой венец, свою шапку Мономаха. Если он этого не делает, то чемпионство становится эфемерным, учитывая, что Магнус Карлсен не просто остаётся сильнейшим шахматистом, но и постоянно доказывает это: недавно выиграл Кубок мира, в клубном чемпионате Европы привёл свою команду к победе. Реальным чемпионом остаётся Магнус. Все это прекрасно понимают. То, что Дин Лижэнь вообще не играет в турнирах, это дискредитация титула. Появляются вопросы к китайским товарищам. А что происходит?

Дин Лижэнь Фото: FIDE

Я понимаю, что Дин Лижэнь очень покладистый, дисциплинированный и скромный парень. У него нет стержня. Он слушает своих руководителей. Как говорит партия правительства, он так и делает. Я не понимаю логики, честно говоря, ведь всё это только в минус шахматисту идёт. Нет, если Дин серьёзно болен, у него какие-то проблемы, из-за которых он не может играть в шахматы, это ставит всё на свои места. Но никто об этом не говорит, никто об этом не знает. В условиях такой таинственности пока всё выглядит странно.

– К слову, о Магнусе Карлсене. У норвежца на одну проблему стало меньше – завершился длительный скандал с Хансом Ниманном. Стороны разошлись миром. Ожидали такого исхода?

– Ханс Ниманн – американец. Дело рассматривал американский суд. В борьбе адвокатов Ханс Ниманн одержал убедительнейшую победу. Магнус Карлсен, Chess.com и все остальные, кто обвинял Ханса, проиграли. Боюсь, что этот прецедент создаст негативные последствия в будущем. Думаю, что количество мошенников, людей, которые то тут, то там пользуются подсказками, будет возрастать. Реально доказано, что никого ни в чём обвинять нельзя. Были случаи, страдали те, кто обращал внимание на подозрительных персонажей. Есть люди, которые, это понятно, читерили. Но так как полных доказательств не было, за руку их не поймали, они преспокойно себе живут.

Сейчас все шахматисты, включая Карлсена и других больших людей, знают, что надо закрыть рот на замок, ни на что не обращать внимания. В общем, терпите и живите как хотите. Это очень неприятная ситуация. Но при этом я понимаю юридическую сторону дела. Не пойман – не вор. Это создаёт реальную вольницу. Даже в реальной жизни, когда приходят судьи и смотрят, не так-то сложно обеспечить условия, настроить аппаратуру, чтобы получать подсказки. А что происходит в интернете, где проходит большое количество турниров и разыгрывается большое количество призов, представить страшно! Очевидно, что там читеров немало. Вот так и живём.

– Звучит очень грустно.

– Да, так и есть. Для шахмат читерство – это раковая опухоль, и пока непонятно, как с ней бороться.