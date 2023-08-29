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Магнус Карлсен и Ханс Ниманн помирились после конфликта с читерством: подробности

Главный скандал в мировых шахматах улажен. Ханс Ниманн больше не читер?
Татьяна Постникова
Магнус Карлсен и Ханс Ниманн помирились
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Даже Магнус Карлсен помирился с американцем, которого сам же и обвинял.

Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отозвал все претензии к американцу Хансу Ниманну и готов играть с ним на турнирах. Скандал, полыхавший в мировых шахматах, улажен к удовлетворению всех сторон. Но один вопрос остался: Ханс Ниманн – читер или нет?

Судебные разбирательства

Скандал между Ниманном и Карлсеном разгорелся почти год назад. В сентябре 2022 года на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе Карлсен Магнус сенсационно проиграл Хансу, а через сутки снялся с турнира. Спустя некоторое время норвежец и американец встречались на онлайн-турнире. После первого же хода тогда ещё чемпион мира сдался. Позднее он объяснил это тем, что его соперник неоднократно читерил по ходу карьеры.

Магнуса поддержали гроссмейстер Хикару Накамура и крупнейший шахматный портал chess.com в лице исполнительного директора Дэнни Ренша. Представители известного шахматного сайта даже провели своё расследование и опубликовали огромный отчёт, в котором говорилось, что Ниманн жульничал в более чем 100 онлайн-партиях.

Ханс не выдержал такого давления и подал иск в суд о клевете в адрес Карлсена, Накамуры и chess.com на $ 100 млн. Ниманн утверждал, что ответчики вступили в сговор с целью опорочить его репутацию и выгнать из мира шахмат.

Доводы Ниманна суд не убедили:
Ханс Ниманн не смог разорить Магнуса Карлсена. Экс-чемпион мира не будет платить $ 100 млн
Ханс Ниманн не смог разорить Магнуса Карлсена. Экс-чемпион мира не будет платить $ 100 млн

С момента начала судебного процесса в иск дважды вносились изменения. Кроме того, chess.com официально потребовал отклонить иск. 28 июня окружной суд США штата Миссури заявил, что по основным обвинениям иск Ниманна полностью отклонён.

Ханс Ниманн

Ханс Ниманн

Фото: FIDE

Мирное разрешение

И вот теперь стороны конфликта официально помирились. Как заявил chess.com, с июня все стороны вели постоянные переговоры с целью урегулирования разногласий. Спустя два месяца Ниманн, Карлсен и шахматный сайт пришли к консенсусу.

«На данный момент Ханс полностью восстановлен на сhess.com, и мы с нетерпением ждём его участия в наших мероприятиях. Мы также хотели бы подтвердить, что мы придерживаемся выводов нашего публичного отчёта о Хансе за октябрь 2022 года, в том числе того, что мы не нашли убедительных доказательств того, что он жульничал в каких-либо партиях. Мы все любим шахматы и ценим всех страстных болельщиков и членов сообщества, которые позволяют нам делать то, что мы делаем», — заявили в сhess.com.

Магнус Карлсен, один из зачинщиков скандала, сообщил, что согласен с выводами шахматной организации.

«Я принимаю и понимаю заявление сhess.com, включая их слова о том, что нет убедительных доказательств того, что Ниманн жульничал в игре против меня. Я готов сыграть с Ниманном в будущих турнирах, если мы попадём друг на друга», — пояснил он.

Разрешению конфликта рад и «главный злодей» Ханс Ниманн.

«Я рад, что мой иск против Магнуса Карлсена и сhess. com был решён взаимоприемлемым образом и что я возвращаюсь на сhess.com. С нетерпением жду возможности сразиться с Магнусом в шахматах, а не в суде», — высказался гроссмейстер.

На Кубке мира Карлсен, кажется, вновь нарвался на читера:
Карлсен вновь нарвался на читера? Его соперник по Кубку мира был уличён в странной игре
Карлсен вновь нарвался на читера? Его соперник по Кубку мира был уличён в странной игре

В сhess.com подчеркнули, что Ниманн может спокойно вернуться в организацию. Ему будет разрешено участвовать в любых соревнованиях, и к нему будут относиться так же, как и к любому другому игроку. По сути, точка в деле поставлена. Но что же получается? Главный вопрос остался без ответа – Ниманн всё-таки читер или нет? Если его полностью восстановили в правах, то Ханс справедливо защищал своё честное имя?

Своё расследование проводит и ФИДЕ. И пока никаких выводов международная федерация не делала, как, впрочем, и не комментировала примирение сторон.

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