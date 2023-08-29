Главный скандал в мировых шахматах улажен. Ханс Ниманн больше не читер?

Даже Магнус Карлсен помирился с американцем, которого сам же и обвинял.

Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отозвал все претензии к американцу Хансу Ниманну и готов играть с ним на турнирах. Скандал, полыхавший в мировых шахматах, улажен к удовлетворению всех сторон. Но один вопрос остался: Ханс Ниманн – читер или нет?

Судебные разбирательства

Скандал между Ниманном и Карлсеном разгорелся почти год назад. В сентябре 2022 года на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе Карлсен Магнус сенсационно проиграл Хансу, а через сутки снялся с турнира. Спустя некоторое время норвежец и американец встречались на онлайн-турнире. После первого же хода тогда ещё чемпион мира сдался. Позднее он объяснил это тем, что его соперник неоднократно читерил по ходу карьеры.

Магнуса поддержали гроссмейстер Хикару Накамура и крупнейший шахматный портал chess.com в лице исполнительного директора Дэнни Ренша. Представители известного шахматного сайта даже провели своё расследование и опубликовали огромный отчёт, в котором говорилось, что Ниманн жульничал в более чем 100 онлайн-партиях.

Ханс не выдержал такого давления и подал иск в суд о клевете в адрес Карлсена, Накамуры и chess.com на $ 100 млн. Ниманн утверждал, что ответчики вступили в сговор с целью опорочить его репутацию и выгнать из мира шахмат.

С момента начала судебного процесса в иск дважды вносились изменения. Кроме того, chess.com официально потребовал отклонить иск. 28 июня окружной суд США штата Миссури заявил, что по основным обвинениям иск Ниманна полностью отклонён.

Ханс Ниманн Фото: FIDE

Мирное разрешение

И вот теперь стороны конфликта официально помирились. Как заявил chess.com, с июня все стороны вели постоянные переговоры с целью урегулирования разногласий. Спустя два месяца Ниманн, Карлсен и шахматный сайт пришли к консенсусу.

«На данный момент Ханс полностью восстановлен на сhess.com, и мы с нетерпением ждём его участия в наших мероприятиях. Мы также хотели бы подтвердить, что мы придерживаемся выводов нашего публичного отчёта о Хансе за октябрь 2022 года, в том числе того, что мы не нашли убедительных доказательств того, что он жульничал в каких-либо партиях. Мы все любим шахматы и ценим всех страстных болельщиков и членов сообщества, которые позволяют нам делать то, что мы делаем», — заявили в сhess.com.

Магнус Карлсен, один из зачинщиков скандала, сообщил, что согласен с выводами шахматной организации.

«Я принимаю и понимаю заявление сhess.com, включая их слова о том, что нет убедительных доказательств того, что Ниманн жульничал в игре против меня. Я готов сыграть с Ниманном в будущих турнирах, если мы попадём друг на друга», — пояснил он.

Разрешению конфликта рад и «главный злодей» Ханс Ниманн.

«Я рад, что мой иск против Магнуса Карлсена и сhess. com был решён взаимоприемлемым образом и что я возвращаюсь на сhess.com. С нетерпением жду возможности сразиться с Магнусом в шахматах, а не в суде», — высказался гроссмейстер.

В сhess.com подчеркнули, что Ниманн может спокойно вернуться в организацию. Ему будет разрешено участвовать в любых соревнованиях, и к нему будут относиться так же, как и к любому другому игроку. По сути, точка в деле поставлена. Но что же получается? Главный вопрос остался без ответа – Ниманн всё-таки читер или нет? Если его полностью восстановили в правах, то Ханс справедливо защищал своё честное имя?

Своё расследование проводит и ФИДЕ. И пока никаких выводов международная федерация не делала, как, впрочем, и не комментировала примирение сторон.