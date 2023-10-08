Горячкина не щадит мужчин. Артемьев — никого. Как проходит Суперфинал ЧР-2023 по шахматам

В Царском Селе не играют Непомнящий и Карякин, но и без них конкуренция потрясающая!

В 2023 году Суперфиналы чемпионатов России в Царском Селе проходят без главных звёзд – на старт по разным причинам не вышли Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Даниил Дубов и Александр Грищук, но остальные оставшиеся в стране лучшие российские шахматисты на месте, а мужской турнир разбавлен двумя ведущими шахматистками: Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно, готовящимися к весеннему претендентскому турниру.

В женском Суперфинале в отсутствие двух главных фавориток тоже развернулась мощная борьба за место под солнцем. Хоть российские команды пока не играют в международных стартах, но вопрос, а кто же заменит в сборной уехавшую из страны экс-чемпионку мира Александру Костенюк, будет со временем весьма актуален, и каждая из молодых шахматисток старается проявить себя.

Невероятный камбэк от Баделько

Старт остался за молодой спортсменкой из Екатеринбурга (49-е место в рейтинг-листе ФИДЕ) Леей Гарифуллиной – в 1-м туре она в напряжённой борьбе выиграла у перешедшей под российский флаг белорусской шахматистки Ольги Баделько (64-е место в рейтинге). Вообще, в последнее время редкое российское и международное состязание обходится без дуэли Гарифуллина – Баделько, восходящие звёзды обмениваются ударами, и при взгляде на Лею с Ольгой всегда возникает вопрос – чьи шахматные возможности больше?

Несколько туров Гарифуллина возглавляла турнирную гонку, а затем её настигла известная саратовская шахматистка Баира Кованова. Да и Баделько удался невероятный камбэк – пять побед подряд, включая партию с Ковановой.

Суперфинал чемпионата России — 2023. Женский турнир

Ольга Баделько — Баира Кованова

42… Лg8?

Спасало 42… Сf6 43.Кc6, и тут 43…Фa2 44.Фh6 (44.Фg4 Фа8!) 44…Лf7 45.Кb8 Фa4!, с удержанием полей вторжения или 43… Фe2 44.Фg4 Фb5 45.Фd7 (45.Кe7 Фe8 46.Кf5 Лg8) 45… Фe2 с ничьей.

43.Кc6! Л:g1+

На 43… Сg5 есть 44.h4! (может быть, это просмотрели чёрные), и фигура теряется.

44.Кр:g1 Сf6

Белый король готов убежать на h3: 44… Фc1+ 45.Крg2 Фd2+ 46.Крh3, поэтому после 45.Фf7 чёрные сдались.

После шести туров накануне выходного 7 октября положение в турнирной таблице остаётся напряжённым: возглавляет её Баделько с пятью очками из шести. Второе-третье места делят Кованова и Гарифуллина – у них по 4,5, позади готовы вмешаться в борьбу за призовую тройку Полина Шувалова, Валентина Гунина и Марина Корнева. Вся борьба впереди, ведь надо сыграть ещё пять туров!

Ольга Баделько Фото: FOTO OLIMPIK/GETTY IMAGES

В главном же турнире Александра Горячкина ответила всем скептикам, критиковавшим то, что её и Лагно включили в турнир с мужчинами волевым решением ФШР, без спортивного отбора. Гроза китаянок партию за партией показывает свою непробиваемость: она выиграла у представителей сильного пола уже две партии и после шести туров делит в турнире второе место с Евгением Наером. Результат Екатерины Лагно пока скромнее, но и в её активе есть победа – над одним из фаворитов Максимом Матлаковым.

Суперфинал чемпионата России — 2023. Открытый турнир

Екатерина Лагно — Максим Матлаков

Разноцветные слоны – предвестники ничьей, поэтому неудивительно, что спасало 52… Крf8 53.Крc6 Крe7 54.Крb6 Крd7 55.a5 Крc8 56.a6 Сf2+ 57.Крc6 Крb8 58.Крd5 Сh4 59.Крe6 Сg5 60.Крf5 Крa7 61.Крg6 Крb6 62.Крh5 Сe3 63.h4 Сf2 с ничьей. Гроссмейстер Матлаков решил избавиться от одной из пешек.

52...h5?, но после 53.Крc6 h:g4 54.h:g4 Крf8 55.Крb6! оказалось, что его король не успевает прибежать и задержать белую проходную 55…Сf2+ 56.Крa6 Крe7 57.a5, чёрным придётся отдавать слона, поэтому они сдались.

Но подлинный фурор в открытом турнире вызывает выступление Владислава Артемьева. Один из талантливейших российских молодых игроков, обладатель рейтинга 2700, входящий в число 40 сильнейших шахматистов мира, буквально не щадит никого. За первую половину турнира он отдал соперникам всего пол-очка – 5,5 из 6. Не устоял под его напором и двукратный чемпион страны.

Суперфинал чемпионата России — 2023. Открытый турнир

Владислав Артемьев — Евгений Томашевский

38…Ф:a3?

При пассивной защите 38… Фg7 39.Фd5 Фf8 белые доминируют, но пока решающего добивания не видно.

39.f5! g5

Белые рассчитали всё очень точно – не спасает 39… Лg7 40.f6 Лf7 41.Фd5 Л:f6 42.Лd7+ Крh8 43.Лd8+ Лf8, и чёрным не избежать пленения своего короля 44.Фe5+ Крg8 45.Фe6+ Крh8 (45… Крg7 46.Лd7+) 46.Фf6+ Крg8 47.Ф:g6+ Крh8 48.Лd7 с выигрышем.

40.Фd4! Лg7

А теперь грозит мат, и чёрные не успевают побеспокоить в ответ белых ровно на один ход 40… Фa2+ 41.Крh3 Фe2 42.Л:h6+ Кр:h6 43.Фh8+ Лh7 44.Фf6# Но ход ладьёй на g7 лишь откладывает неизбежное.

41.Фf6 Фa2+ 42.Крh3 Фc4 43.Ф:h6+ Крg8 44.Лd8+ Крf7 45.Лd7+ Крe8 46.Лd1! Конечно, 46.Ф:g7? Фf1+ с ничьей, а после хода в тексте и примерного 46… Крf7 47.Лe1 чёрным не защитить короля, поэтому Евгений Томашевский капитулировал.

Прибавка Артемьева за эту неделю составляет целых 17 очков – в текущем рейтинге он сравнялся с тем же блиставшим всё последнее время Нодирбеком Абдусатторовым. Безусловно, Владислав – очень сильный и одарённый игрок, чемпион Европы 2019 года и победитель командного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России. Ему пора делать решительный шаг в элиту! Но, впрочем, и для победы в Царском Селе нужно ещё поработать.