Кенийские бегуны — на пороге сумасшедшего достижения. Кто же пробежит марафон за два часа?

В марафонском беге засияла новая ярчайшая звезда – Келвин Каптум.

На прошедшем в Чикаго марафоне 23-летний кениец обновил мировой рекорд, показав потрясающее время – 2 часа 35 секунд. Это на целых 34 секунды быстрее, чем у обладателя предыдущего рекорда, ранее непобедимого Элиуда Кипчоге. У легендарного 38-летнего кенийца появился грозный соперник в гонке за золотом Олимпиады и первым в истории результатом быстрее двух часов.

«Это произошло само собой»

Уже на финише Каптум понимал, что сотворил чудо. На последних метрах дистанции с его лица не сходила широкая улыбка, он посылал болельщикам воздушные поцелуи и пересёк финишную черту с распростёртыми руками.

Келвин Каптум Фото: Michael Reaves/Getty Images

Келвин вроде бы еле держался на ногах, но быстро собрался и выскочил к болельщикам, которые вручили ему флаг страны. Уже вместе с ним кениец повторно преодолел финишную прямую. Мог себе позволить, потому что преследователей по-прежнему не было видно даже на горизонте.

«Я очень счастлив. Не думал о мировом рекорде сегодня, но это произошло само собой. Я всегда знал, что однажды стану рекордсменом мира».

Для молодого кенийца это третий официальный марафон и третья подряд победа. В 2022 году он дебютировал в Валенсии, показав 2:01.53. А на следующий год победил в Лондоне и теперь в Чикаго. Оба марафона входят в шестёрку престижной серии World Marathon Majors, куда относятся также Берлинский, Токийский, Нью-Йоркский и Бостонский забеги.

Кто же «пробьёт» марафон за два часа?

Келвину Каптуму понадобилось всего три официальных старта, чтобы надолго вписать своё имя в историю марафонского бега. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Элиуду Кипчоге – в 2022 году в Берлине он пробежал дистанцию за 2 часа 1 минуту и 9 секунд.

Элиуд Кипчоге Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Кипчоге – это, пожалуй, самый легендарный марафонец всех времён. На счету 38-летнего спортсмена две олимпийские золотые медали в марафонах в Рио-де-Жанейро и Токио. Он же единственный спортсмен, которому удалось выиграть 12 марафонов престижной серии World Marathon Majors.

Но навеки в историю войдёт тот, кто первым преодолеет заветную дистанцию менее чем за два часа. Это будет выдающееся спортивное достижение!

Надо сказать, что Элиуд однажды смог показать время меньше двух часов. В Вене в 2019-м кениец пробежал марафон за 1:59.40. Но результат не был засчитан как рекордный. Дело в том, что это был забег не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а специальное мероприятие, направленное именно на установление рекорда: для Кипчоге подобрали идеальные условия, а на трассе ему помогали пейсмейкеры.

Безусловно, Кипчоге штурмовал два часа и в спортивных условиях, но каждый раз был чуть медленнее. Многие верили, что именно Элиуд в итоге должен покорить исторический рубеж, однако после забегов Каптума болельщики могут изменить своё мнение. 23-летнему парню мировой рекорд, кажется, дался без видимого труда. А чего же он может добиться, если целенаправленно будет готовиться к марафону за два часа?

В любом случае нам, зрителям, такая конкуренция только на руку. Сейчас можно сказать точно: исторический рубеж скоро будет пройден.

А вот кем именно – это пока вопрос.

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