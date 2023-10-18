«Адвокаты были убедительны». Винер хочет избежать наказания за резкие слова на Олимпиаде

Пожалуй, самый яркий человек в мировой художественной гимнастике последних десятилетий – это Ирина Винер. К её тренерским заслугам и многочисленным успехам подопечных нередко добавлялись острые как бритва высказывания. Но теперь за резкие слова её сурово наказывают.
«Это главная трагедия Олимпиады»
Ирину Винер отстранили за критику судейства на Олимпийских играх в Токио.
Напомним, летом 2021 года на Олимпиаде в Японии российские гимнастки проиграли как индивидуальные, так и групповые соревнования. В личном первенстве россиянка Дина Аверина стала лишь второй. Победа же тогда досталась израильтянке Линой Ашрам, уронившей снаряд.
Произошедшее тогда Винер комментировала так:
«Это главная трагедия Олимпиады. Так было и в Греции, когда Немову поставили такую низкую оценку. Линой Ашрам получила ужасную оценку: у нее упала лента, и ей надо было снимать больше 1,5 балла. Вчера без потери она получила такую же оценку – это позор. Технический комитет должен был сказать своё резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери – можно было бы что-то вякать, но эта потеря с лентой сняла все вопросы чистоты судейства».
В Фонде гимнастической этики Винер припомнили и отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG. Именно Кузьмина возглавляла комитет, который в Токио выставлял оценки Авериной.
«Надо не давать судьям возможности так себя вести. Надо это пресекать! У нас президент технического комитета – Кузьмина, она, видимо, побоялась встать и сказать за русскую», – негодовала после финала Игр Винер.
А будет ли наказание?
Эти слова не нашли поддержки в международной федерации. И Винер отстранили на целых два года. Но отсчёт ещё не начался: срок дисквалификации пойдёт, когда российских спортсменов допустят на мировую арену, то есть 1 января 2024 года – тогда гимнасты смогут выступать в нейтральном статусе.
А пока решение не вступило в силу, Винер пытается его отменить.
Ирина Винер
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сейчас президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) работает над восстановлением своих прав в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF). Там рассматривают жалобу тренера сборной России на отстранение от международных соревнований и мероприятий FIG.
Стоит отметить, что апелляция была подана ещё в марте текущего года.
«Трибунал прошёл нормально. Адвокаты были убедительны, но пока неизвестно, когда будет принято решение», – цитирует Винер «РИА Новости».
Да, Ирина Винер заявляет, что выступление на апелляционном трибунале было убедительным. Но, честно признаться, верить в отмену санкций в отношении титулованного тренера не приходится. Есть ощущение, что сказанные ею слова сильно задели чиновников в Международной федерации.
Ну и сложное отношение к России никто не отменял.