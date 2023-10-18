Международная федерация отстранила главного тренера сборной России на два года. Неужели это решение получится обжаловать?

«Адвокаты были убедительны». Винер хочет избежать наказания за резкие слова на Олимпиаде

Пожалуй, самый яркий человек в мировой художественной гимнастике последних десятилетий – это Ирина Винер. К её тренерским заслугам и многочисленным успехам подопечных нередко добавлялись острые как бритва высказывания. Но теперь за резкие слова её сурово наказывают.

«Это главная трагедия Олимпиады»

Ирину Винер отстранили за критику судейства на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, летом 2021 года на Олимпиаде в Японии российские гимнастки проиграли как индивидуальные, так и групповые соревнования. В личном первенстве россиянка Дина Аверина стала лишь второй. Победа же тогда досталась израильтянке Линой Ашрам, уронившей снаряд.

Произошедшее тогда Винер комментировала так:

«Это главная трагедия Олимпиады. Так было и в Греции, когда Немову поставили такую низкую оценку. Линой Ашрам получила ужасную оценку: у нее упала лента, и ей надо было снимать больше 1,5 балла. Вчера без потери она получила такую же оценку – это позор. Технический комитет должен был сказать своё резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери – можно было бы что-то вякать, но эта потеря с лентой сняла все вопросы чистоты судейства».

В Фонде гимнастической этики Винер припомнили и отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG. Именно Кузьмина возглавляла комитет, который в Токио выставлял оценки Авериной.

«Надо не давать судьям возможности так себя вести. Надо это пресекать! У нас президент технического комитета – Кузьмина, она, видимо, побоялась встать и сказать за русскую», – негодовала после финала Игр Винер.

А будет ли наказание?

Эти слова не нашли поддержки в международной федерации. И Винер отстранили на целых два года. Но отсчёт ещё не начался: срок дисквалификации пойдёт, когда российских спортсменов допустят на мировую арену, то есть 1 января 2024 года – тогда гимнасты смогут выступать в нейтральном статусе.

А пока решение не вступило в силу, Винер пытается его отменить.

Ирина Винер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) работает над восстановлением своих прав в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF). Там рассматривают жалобу тренера сборной России на отстранение от международных соревнований и мероприятий FIG.

Стоит отметить, что апелляция была подана ещё в марте текущего года.

«Трибунал прошёл нормально. Адвокаты были убедительны, но пока неизвестно, когда будет принято решение», – цитирует Винер «РИА Новости».

Да, Ирина Винер заявляет, что выступление на апелляционном трибунале было убедительным. Но, честно признаться, верить в отмену санкций в отношении титулованного тренера не приходится. Есть ощущение, что сказанные ею слова сильно задели чиновников в Международной федерации.

Ну и сложное отношение к России никто не отменял.