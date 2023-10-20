Дерзкая насмешка. Что может надломить Новую Зеландию в полуфинале Кубка мира по регби?

Сейчас это кажется чем-то совершенно невозможным, но в начале нулевых могучая сборная Новой Зеландии по регби переживала серьёзный кризис, в том числе и самоидентичности. Подумывали даже отказаться от исполнения боевого танца хака. Но в команде проделали большую работу, и жирную точку в конце тяжёлого периода поставила победа на домашнем Кубке мира – 2011.

Герой, которого списали

Правда, победы в финале могло бы и не быть. К самому важному матчу в распоряжении главного тренера Грэма Генри остался всего один полузащитник веера, считавшийся третьим 10-м номером команды: сначала травмировался Дэн Картер, а на стадии четвертьфинала усугубил старую травму и выбыл из состава Колин Слейд. В обойме оставался лишь Аарон Крюден.

Стивен Дональд (Новая Зеландия) Фото: Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images

В этой ситуации Генри решил позвонить Стивену Дональду, которого ещё за год до турнира все списали со счетов. Да и сам Дональд был настолько далёк от сборной и Кубка мира, что рыбачил где-то на реке Виакато. Однако по первому зову тренера он прибыл в расположение сборной и начал усердно готовиться к финалу, чтобы, если это потребуется, выйти на замену.

Выходить пришлось на 34-й минуте финала: Крюден получил повреждение. На Дональда даже не нашлось регбийки по размеру: с его ростом в 190 см он был значительно выше остальных 10-х, так что доставшаяся ему форма была слишком коротка и даже не доходила до пояса шорт. Помешало ли это ему нанести точный удар, принёсший победу? Разумеется, нет.

Итоговый счет – 8:7 в пользу All Blacks на радость полным трибунам.

Права на видео принадлежат World Rugby. Посмотреть его можно на YouTube-канале Rugby World Cup

Английская насмешка

Через четыре года в Лондоне финал, да и весь турнир, для новозеландцев больше напоминал лёгкую прогулку. Попотеть пришлось лишь в полуфинале со сборной ЮАР, где всё же All Blacks смогли удержать преимущество и победить со счётом 20:18. Финал с австралийцами прошёл легче – 34:17. И казалось, что у этой команды невозможно выиграть.

Правда, через четыре года в Японии англичане, в 2015-м даже не вышедшие из группы на домашнем Кубке мира, бросили вызов новозеландцам в полуфинале. Да, можно долго рассуждать, что у них было на матч меньше на групповой стадии (из-за тайфуна отменили встречу с Францией, которая могла бы неплохо потрепать британцев), но с исполнения хаки было ясно: англичане настроены серьёзно. Бытует мнение, что, когда новозеландцы грозно исполняют своей боевой танец, соперник уже проигрывает встречу, которая ещё не началась. Отвечают команды по-разному, однако англичане поразили: встали обратным клином, и, пока новозеландцы к ним приближались, капитан родоначальников регби Оуэн Фаррелл дерзко усмехался.

Оуэн Фаррелл (Англия) Фото: PA Images via Getty Images

В первом тайме у новозеландцев и мяча толком не было, так что на перерыв команды уходили при счёте 10:0 в пользу Англии. All Blacks смогли заработать семь очков во втором тайме, но этим и ограничились, уступив 7:21. В матче за третье место новозеландцы камня на камне не оставили от сборной Уэльса, однако бронзовые медали – это совсем не то, за чем они прилетали в Японию.

Дойдёт ли Новая Зеландия до финала?

Во Францию All Blacks тоже отправились за Кубком Уэбба Эллиса. В первом матче они уступили французам, но дальше шли без поражений, даря любителям регби множество красивых попыток. Являются ли они фаворитом в своём полуфинале? Разумеется! Однако Аргентина – соперник крайне непростой.

Ещё в 2012 году Кубок трёх наций, в котором ежегодно встречались сборные Новой Зеландии, ЮАР и Австралии, расширился – к ним присоединилась Аргентина. То есть уже больше 10 лет аргентинцы регулярно встречаются с новозеландцами. Туда же можно отнести и встречи в рамках Кубков мира. За эти годы Аргентина обыгрывала новозеландцев дважды: в 2020 году, когда игроки из ЮАР из-за коронавируса не могли никуда выехать и Австралия, Новая Зеландия и Аргентина решили, что сообразят на троих, и в 2022-м.

Случайные команды не оказываются в полуфиналах Кубков мира, по крайней мере, не в регби: здесь невозможно забить шальной гол и до конца матча окапываться в обороне. Аргентинцы очень хорошо знают своего оппонента. А ровно четыре года назад мы видели, что может сделать правильный настрой на игру даже против столь серьезного соперника, как Новая Зеландия, которая, ко всему прочему, на этом Кубке мира уже познала горечь поражения.

Первый полуфинал Кубка мира по регби – 2023 Аргентина – Новая Зеландия начнётся в 22:00 мск в пятницу, 20 октября.