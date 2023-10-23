Битва титанов завершит Кубок мира по регби. Лучшую вывеску для финала и представить нельзя

В минувшие выходные определились финалисты Кубка мира – 2023 по регби. Сборная ЮАР попробует защитить титул, а Новая Зеландия – вернуть его себе.

Титаны мирового регби вновь столкнутся между собой в финале. Но их полуфинальные матчи получились диаметрально противоположными.

Уверенная победа Новой Зеландии

В первом полуфинале Аргентина пыталась дать бой All Blacks. И им это удавалось на протяжении более чем 10 первых минут матча. Аргентинцы даже смогли открыть счёт со штрафного и долгое время вели 3:0, но новозеландская машина по заносу попыток раскочегарилась к 11-й минуте, и итоговый результат на табло «Стад де Франс» был крупным – 44:6.

Англия отправила ЮАР в нокдаун

Совсем другая картина ждала любителей регби на следующий день. В Париже шёл неприятный прохладный дождь, и эксперты, хоть и ставили на ЮАР, шутили, дескать, погода как раз на руку англичанам. Да и про их способность выходить на пик к полуфиналам все помнят с прошлого Кубка мира.

После игры с Фиджи у англичан выбыл из строя Смит, на скамейке запасных остался и Форд. На позиции полузащитника веера выходил со старта Оуэн Фаррелл. Стоит отметить, что обе команды на этом Кубке мира придерживаются скорее оборонительной модели игры. И несмотря на то что в составе южноафриканцев есть по-настоящему неудержимые крайние трëхчетвертные, это всё-таки не та команда, что сыплет попытками из рога изобилия. Четыре года назад финал в Японии превратился в перестрелку Фаррелла и Полларда. Обе попытки южноафриканцы занесли уже во второй половине второго тайма. А в этом полуфинале Хандре Поллард начинал на скамейке запасных.

Но ведь в изначальной заявке на турнир его вообще не было! Выступающий за «Лестер Тайгерс» в английской Премьер-лиге южноафриканец восстанавливался после травмы, но не терял надежды. И из-за повреждения у хукера Малкольма Маркса ЮАР получили возможность произвести замену. Решив, что их схватка и так хороша, они всё же дали шанс Полларду, и он им воспользовался.

Хандре Поллард Фото: Chris Hyde/Getty Images

До того как Поллард уже в первом тайме появился на поле, сборная ЮАР уступала 3:9. У англичан была очень понятная тактика на игру с такой командой, как Южная Африка, именно по такой погоде: много ударов ногой и совершенно сумасшедшая борьба за каждый высокий мяч. Да и трёх очков со штрафного могло бы не случиться, не заведись капитан англичан Фаррелл. Просто за разговоры судья подвинул точку розыгрыша штрафного на 10 метров ближе к зачётке, и вышедший в старте полузащитник веера ЮАР Либбок был точен. Но больше ничего у действующих обладателей Кубка не получалось: сплошные забросы в коридорах да потери на ровном месте.

Англичане полностью изолировали Колбе, который был заметен на поле только тогда, когда терял мяч. И уже на 31-й минуте вышел Поллард, чтобы всё изменить. Сначала южноафриканцы приблизились к соперникам – 6:9, но перед самым перерывом Фаррелл снова был точен, и счёт стал уже 12:6 в пользу англичан.

Во втором тайме режиссер трансляции постоянно показывал тренерский штаб ЮАР, и там творился настоящий хаос. Создавалось ощущение, что Жак Ниенабер и его помощники просто не знают, что делать, и хаотично выпускают запасных. Но замены делали и англичане, и, после того как обе команды освежили игроков в схватке, у родоначальников регби начались серьёзные проблемы.

Если южноафриканский перволинеец Окс Нче по-настоящему усилил свою сборную, то вот у соперника стали слишком очевидны кадровые проблемы именно на позициях нападающих. Что ни схватка – то нарушение в пользу ЮАР.

Решив упрочить преимущество, Фаррелл чуть ли не с середины поля, да ещё и с краю, пробил дроп-гол и надолго зафиксировал счёт 15:6.

Оуэн Фаррелл Фото: Hannah Peters/Getty Images

Стремительная развязка в пользу ЮАР

За 11 минут до финального свистка южноафриканцы заработали коридор у самой зачётки англичан, без проблем его забрали и занесли попытку. Разница в счёте – всего два очка, а играть оставалась ещё около 10 минут. И в итоге судьба второй путевки в финал решилась за две минуты до финального свистка. После очередной блестящей игры Нче, которого все обычно называют не иначе как Быком, в схватке ЮАР получила возможность пробить штрафной. Расстояние составляло порядка 45 метров. Но Поллард был точен! Уже после матча его визави Фаррелл скажет, что это то, что Поллард всегда делает превосходно. У англичан оставалось немного времени на атаку, но они потеряли мяч в центре поля, а вместе с тем и шансы выйти в финал. Четыре года назад они отправились домой с серебром, а теперь будут сражаться за бронзу с Аргентиной.

Это была не самая зрелищная и богатая на результативные действия игра, но то, как Англия до последнего придерживалась выбранной тактики, поразило многих. На послематчевой пресс-конференции капитан ЮАР Колиси сказал, мол, да, это, мягко говоря, был довольно несимпатичный матч в исполнении его команды, однако это совершенно неважно, потому что они будут играть в финале, и не просто играть, а отстаивать титул. До этого в истории Кубков мира только у Новой Зеландии однажды была такая возможность. Колиси поблагодарил соперников за очень непростой матч и отметил, что только в ЮАР болельщики заполняют даже торговые центры, чтобы посмотреть игру сборной.

Смогут ли южноафриканцы повторить подвиг своей же сборной, в 1995 году одолевшей несокрушимую сборную Новой Зеландии?

Ответ на этот вопрос мир узнает уже в субботу, 28 октября.