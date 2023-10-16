Лучшего игрока мира отправили домой. Драматичные четвертьфиналы Кубка мира по регби — 2023

В воскресенье, 15 октября, во Франции прошли третий и четвёртый четвертьфинальные матчи Кубка мира по регби – 2023.

Битвы, как и накануне, получились грандиозными. Все команды играли друг с другом будто бы в последний раз – оттого и возникала на поле драма. Что в матче англичан, которые были явными фаворитами, но лишь в последние 10 минут сумели оформить проход в полуфинал; что в матче Франция – ЮАР, где хозяевам не помогли ни переполненные трибуны, ни возвращение в строй после травмы лучшего игрока мира – Антуана Дюпона.

Нервная игра для фаворитов

В первом воскресном четвертьфинале Кубка мира встречались сборные Англии и Фиджи. Несмотря на то что родоначальники регби являлись фаворитами в этой встрече, матч в Марселе складывался для них крайне непросто.

До 11-й минуты счёт открыт не был, и, заработав штрафной в пяти метрах от зачётки точно напротив ворот, капитан англичан Оуэн Фаррелл решил пробить, а не разыграть или выбить мяч в аут, чтобы уже от коридора пробовать положить попытку. Одним словом, Англия решила не разбрасываться очками.

Оуэн Фаррелл Фото: David Rogers/Getty Images

Впрочем, уже на 14-й минуте Ману Туилаги занёс попытку и позволил болельщикам англичан выдохнуть. В первом тайме британцы оформили две попытки, а фиджийцы ограничились одной. Счёт к перерыву – 21:10.

Во второй половине встречи сборная Фиджи активно начала проводить замены и на единственный точный штрафной англичан ответила попытками с точными реализациями, так что на 70-й минуте встречи счёт стал равным – 24:24.

Фаррелл при первой же возможности решил рискнуть и попробовать пробить дроп-гол. Получилось! Плюс три очка, но играть ещё восемь минут!

Остаток встречи был очень напряжённым. Чуть разрядил обстановку штрафной Фаррелла за две минуты до финального свистка – 30:24, и этот счёт уже не менялся до самого окончания встречи. Сборная Фиджи продемонстрировала прекрасную игру, и ей буквально немного не хватило для выхода в полуфинал.

Хозяев выставили с Кубка мира

Французы играли с ЮАР дома на переполненном «Стад де Франс».

Ещё на жеребьёвке капитан хозяев Антуан Дюпон выбрал не начальный удар, а поле, что случается не так часто. Кстати, Дюпон играл уже через 24 дня после операции. Причём все ожидали увидеть его в маске, которая защищала бы недавно сломанную скуловую кость, но он вышел просто в шлеме.

Уже на пятой минуте встречи столб Франции Сирил Бай в прыжке влетел в зачётку соперника, открыв тем самым счет. Ответ ЮАР не заставил себя долго ждать, и к десятой минуте на табло стадиона было равенство – 7:7.

Сирил Бай Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Ошибки в этой встрече не прощала ни одна, ни другая команда. К экватору первой половины счёт был 12:12, а ближе к перерыву – 19:19, причём у сборной ЮАР жёлтую карточку получил второлинеец Этзебет. Со штрафного Франция вышла вперёд, и команды отправились в раздевалки при счёте 22:19.

А что же Дюпон? Если в первые минуты встречи казалось, что он избегает контакта, стараясь отдать передачу за метр-полтора до встречи с соперником, то к исходу первой 40-минутки он уже вовсю играл в своей обычной манере.

На старте второго тайма французы чуть увеличили отрыв от соперников точным штрафным в исполнении Рамоса. В ответ на это Этзебет, чуть не ставший антигероем матча, занёс попытку: остановить 122-килограммового великана, набравшего скорость, игроки сборной Франции не смогли. За этим последовала точная реализация Полларда, и ЮАР повели в счёте – 26:25.

При минимальном преимуществе Поллард решил бить со штрафного и сделал счёт 29:25 в пользу ЮАР. Но играть оставалось ещё больше десяти минут.

Когда играть оставалось порядка семи минут, Рамос сократил отставание от ЮАР, точно пробив штрафной. Южноафриканцы заторопились и чуть не выписали себе приговор: Фаф Де Клерк буквально за минуту до финального свистка зачем-то пробил бокс-кик и отдал мяч в руки французов вместо того, чтобы просто подержать его у себя. Хозяева провели отличную последнюю атаку, но вместо попытки последовала потеря, и судья свистком зафиксировал победу ЮАР.

Каждый из четырёх матчей на стадии четвертьфинала Кубка мира – 2023 достоин того, чтобы снова его пересмотреть. Это было невероятное регби!

Кубок мира по регби — 2023. Состав полуфиналов

Аргентина – Новая Зеландия

Англия – ЮАР Аргентина – Новая ЗеландияАнглия – ЮАР

Уже через неделю стартуют полуфиналы. Из Северного полушария остались только англичане, уступившие четыре года назад именно южноафриканцем, но уже в финальном матче за кубок Уэбба Эллиса. Ну а Аргентина и Новая Зеландия регулярно встречаются на поле, тем интереснее будет смотреть за их новым противостоянием, но уже с иной мотивацией. На кону – финал.