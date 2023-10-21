Невероятная история сборной ЮАР по регби. По ней сняли фильм, номинированный на «Оскар»

История сборной ЮАР по регби – чемпиона мира 2019 года, рвущегося к завоеванию второго подряд титула – это настоящая голливудская драма.

Сильнейшая регбийная держава на протяжении почти полутора веков сохраняет свой высочайший уровень, несмотря на все сложности и период изоляции.

Если вы не знаете, за кого переживать в финальных матчах чемпионата мира по регби – 2023, то болейте за ЮАР. Команда заслуживает любви болельщиков.

Никаких спортивных контактов с ЮАР

С конца XIX века регби для ЮАР – национальный вид спорта. Правда, вплоть до конца прошлого столетия играть в регби могли только белые жители страны. Сегрегация населения была настолько мощной, что даже соперники, приезжающие в ЮАР играть в регби, должны были отказаться от темнокожих игроков в составе своей команды, чтобы выйти на поле.

Сборная ЮАР на Кубке мира — 2023 Фото: Ramsey Cardy/Getty Images

Ещё в начале 1900-х годов сборные ЮАР («Спрингбокс») и Новой Зеландии («Олл блэкс») утвердились как сильнейшие регбийные державы. И в 1960-х ради очного матча даже «Олл блэкс» пошли на уступки «Спрингбокс» и отказывались от темнокожих игроков на время визита в Африку.

Но не все принимали правила, основанные на сегрегации. В 1981 году выезд сборной ЮАР в Новую Зеландию сопровождался протестами против апартеида. То же было в Австралии и Великобритании. Болельщики усыпали поле гвоздями, устраивали забастовки, швыряли пакеты с мукой в игроков «Спрингбокс». В итоге сначала МОК отстранил ЮАР от участия в Олимпиаде, а затем и в регби страну отрезали от международных соревнований.

Сборная ЮАР по регби образца 1952 года Фото: S&G/Getty Images

Существовало соглашение, согласно которому команды из других стран были обязаны отказаться от любых спортивных контактов с ЮАР. Однако «Спрингбокс» были так сильны, что сборные других стран всё равно к ним приезжали. Даже «Олл блэкс» в период подготовки к первому Кубку мира съездили в ЮАР, за что их наказывали штрафами и дисквалификациями.

Хэппи-энд в стиле Голливуда

В 1994 году режим апартеида пал, а президентом страны стал темнокожий политик Нельсон Мандела. И ЮАР вновь допустили до международных турниров. К тому времени «Спрингбокс» пропустили два Кубка мира, но уже в 1995 году принимали главный турнир планеты на своей земле.

Несмотря на многолетнюю изоляцию, «Спрингбокс» одержали победу над своими извечными соперниками из Новой Зеландии. При этом темнокожее население страны по привычке болело против своей сборной, ещё до конца не осознав политические перемены. Хотя в составе команды к тому времени уже появился первый темнокожий игрок — Честер Уильямс.

Честер Уильямс с Кубком мира Фото: Carl Fourie/Getty Images

Президент страны Нельсон Мандела призывал население поддержать сборную. И когда сборная ЮАР выиграла финал, сам вышел на награждение в регбийке капитана команды – белого Франсуа Пиенаара. Ему же он вручил кубок, поставив символическую точку в конфликте людей с разным цветом кожи.

По мотивам этой истории, символизировавшей объединение страны, Голливуд даже снял фильм «Непокорённый», который был номинирован на «Оскар».

Заклятые враги. Кто сильнее?

После такого легендарного первого выступления сборной Южной Африки ещё дважды покорялся Кубок мира. В 2007 году в финале «Спрингбокс» встретились со сборной Англии и выиграли со счётом 15:6. В 2019-м история практически повторилась. ЮАР снова встретилась с Англией в финале. На этот раз встреча закончилась со счётом 32:12 в пользу африканской сборной.

Финал Кубка мира по регби — 2019 Фото: David Rogers/Getty Images

Немудрено, что Англия ждёт реванша. Трижды сборная этой страны выходила в финал Кубка мира. И все три раза оставалась без трофея. Причём в первый раз они проиграли Новой Зеландии, а после – дважды ЮАР.

На текущем Кубке мира ситуация накалилась до предела. ЮАР и Англия встретятся в полуфинале, а победитель схватки выйдет в финал, где встретится с Новой Зеландией. Самой голодной до побед командой в этой раскладке выглядит именно Англия. Так что матчи будут захватывающими!

Если же в финале окажется сборная ЮАР, то мы увидим очередное противостояние двух титанов, которые сражаются за лидерство в мировом регби с основания этого вида спорта, то есть уже полтора века. На счету обеих команд по три чемпионства в Кубке мира. Каким бы ни был исход финального матча, одна из регбийных держав как минимум на четыре года вырвется в лидеры. Кто окажется сильнее, узнаем уже совсем скоро.