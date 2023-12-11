Дальнобойщик из Сибири Виталий Лалетин не справился с итальянцем Эрмесом Гаспарини. Хотя был намного больше соперника.

«Я сказал, что будет тяжело». Русский гигант проиграл на крутом турнире по армрестлингу

Главный поединок состоявшегося в Дубае очередного турнира лиги King of the Table по армрестлингу радости российским болельщикам не принёс. Россиянин Виталий Лалетин, абсолютный чемпион лиги AMC, дальнобойщик-гигант из Красноярска проиграл значительно уступавшему в габаритах итальянцу Эрмесу Гаспарини.

Эту схватку организаторы девятого турнира King of the Table раскручивали так же активно, как и поединок канадского мастера трэш-тока Девона Ларатта с болгарином Георгием Цветковым. Но по накалу схватка россиянина и итальянца оказалась намного круче. Возрастной Ларатт просто деклассировал Цветкова, вытянув из того все силы и подначивая по ходу схватки. Болгарин даже отказался выходить на шестой раунд, признав сухое поражение.

Лалетин и Гаспарини выдали более крутой контент.

Ради этой схватки Виталий решил отказаться от всех рейсов – он и владелец собственной логистической компании, и один из водителей, – и целенаправленно готовиться, соблюдая режим, правильное питание и тренировочный график. Лалетин, рост которого 204 см, а вес – 135 кг, считался фаворитом. Многие даже ждали лёгкой победы россиянина, а сам он говорил, что находится в пиковой форме.

Но итальянец тоже подошёл к схватке готовым на 100%. Гаспарини во время подготовки очень много внимания уделил работе кистью. Это и стало решающим фактором в схватке. Когда Эрмес забирал, да просто заламывал кисть, шансов у Лалетина не оставалось. Виталий действовал в своей излюбленной манере – атаковал, пытался додавить с первых секунд, но если этого не происходило, то итальянец забирал раунд.

Виталий Лалетин Фото: из личного архива Виталия Лалетина

Итоговый счёт – 4:2 в пользу более техничного и вариативного Гаспарини. Можно говорить о странном судействе, когда рефери не обращали внимания на множество моментов, которые в других лигах просто недопустимы – например, практически не следили за плечами, но Эрмес в конкретный день был просто сильнее Виталия. Россиянину не хватило умения дожимать соперника трицепсом, особенно в моменты, когда итальянец едва держался.

«Я сопернику сразу сказал, что, если даже проиграю, борьба будет тяжёлая. Так и случилось. Сложно было бороться в обвязке и пробовать пробить кисть. У меня это так и не получилось. Если бы я у него забрал кисть, он бы весь со мной зашёл», — Лалетин после поражения был краток.

Он также отметил, что в Дубае обошлось без травм, а это значит, что шансы на участие Виталия в лиге AMC в Москве перед Новым годом, где он должен защищать титул в абсолютной категории, достаточно высоки.

В King of the Table 9 состоялся дебют на элитном уровне россиянина Валерия Чуботару. Ему вообще не давали шансов в схватке с опытным норвежцем Ларсом Рорбаккеном. Но Чуботару не зря уже много лет спаррингуется с Денисом Цыплёнковым. Российский дебютант повёл сначала 2:0, затем 3:1, но Рорбаккен за счёт борьбы на трицепс сумел отыграться. В дополнительном раунде норвежец вырвал победу. Возможно, это была не самая крутая схватка по технике, но по драматургии превзошла все остальные.