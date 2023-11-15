Российский богатырь завоевал чемпионский пояс в армрестлинге. Здесь санкции не работают

«Сильнейшие армрестлеры мира — из России»

Армрестлинг – это один из немногочисленных видов спорта, где россияне в наши дни продолжают выступать, не скрывая по требованию национальную идентичность. Но касается это только профессиональных турниров, которые проходят не под эгидой Мировой федерации армрестлинга.

А на таких турнирах, куда спортсмены отправляются через Минспорта и где присваиваются спортивные звания, нашим разрешено выступать лишь в качестве нейтральных атлетов. И Федерация армрестлинга России отказалась отправлять спортсменов на официальные турниры на таких условиях.

Коммерческие турниры же просто собирают лучших со всего мира, и организаторам плевать на все ограничения, которые сейчас так любят накладывать на российских спортсменов международные федерации.

Лига East vs West была создана всего три года назад инвесторами из ОАЭ и Турции. И организаторы спокойно пригласили в эту лигу спортсменов из России. «А-а-а-а-а-а-rtem Taynov from Russia!» – вот так представляют наших спортсменов. Представителей других стран объявляют аналогично.

Артём Тайнов Фото: Из личного архива Тайнова

«Если бы нам запретили национальную идентичность, мы отказались бы от предложения. Мы представляем Россию и очень этим гордимся», – сказал «Чемпионату» заслуженный тренер России Андрей Шарков.

На данный момент эта лига считается сильнейшей лигой в мире армрестлинга. Принцип простой – в каждой категории выступают лучшие рукоборцы планеты на левую и на правую руки. Россия, Украина, США, Литва, Болгария – да множество стран. И всё почти как в лигах смешанных единоборств: поединки один на один, отличный призовой фонд, отсутствие допинг-контроля.

В Стамбуле на днях завершился уже 10-й турнир East vs West.

Спортсмен из Крыма Артём Тайнов в титульном поединке на левой руке одержал победу в весовой категории до 95 кг над неоднократным чемпионом мира и Европы болгарином Сашо Андреевым – 4:1. Тайнов имел за плечами пять побед на чемпионатах мира по версии WAF, пять раз выигрывал Кубок мира WAF, но титул лучшей лиги мира взял впервые.

Наставник чемпиона Андрей Шарков рассказал, что эта победа носит исторический характер.

«Артём Тайнов доказал, что сильнейшие армрестлеры мира представляют Россию. Знаете, в лиге выступают представители многих стран, и никаких конфликтов не было. Мы с Артёмом были готовы к тому, что подобные ситуации могут возникнуть. Но наша задача – высоко нести флаг России на международных турнирах», – сказал Шарков «Чемпионату».

Ещё одной победой российских болельщиков порадовал четырёхкратный чемпион мира Иван Матюшенко. Он оказался сильнее Камила Яблонского – 3:0. Правда, в этом поединке чемпионский пояс не разыгрывался.

Иван Матюшенко (слева) на тренировке Фото: Из личного архива Матюшенко

«Нужно сильно поработать над атакой»

Поражения на турнире East vs West 10 тоже были. В поединке между Зауром Пайзулаевым и болгарином Георгием Цветковым сильнее был последний – 3:0.

А в центральном поединке турнира в супертяжёлом весе сошлись обладатель огромного количества профессиональных титулов Денис Цыпленков и канадец Девон Ларратт. Россиянин уступил своему сопернику со счётом 0:5.

Турнир, разумеется, не прошёл мимо любителей армфайта. Поединки и тематические видео в социальных сетях и видеохостингах собирали по несколько сотен тысяч просмотров. Так, по горячим следам, на YouTube вышло интервью с Денисом Цыпленковым. Видео залетело в тренды российской версии видеохостинга, набрав более 300 тысяч просмотров.

В интервью российский атлет рассказал, почему ему не хватило сил в принципиальной схватке с Ларраттом на турнире в Стамбуле.

«Всё шло так, как я думал. Но сил не хватило. Очень много тренировочного времени было потрачено на защиту. Наверное, все это видели. В том числе и он. Думал, что по выносливости перестою соперника. Да, получалось выдерживать движения. Но, когда он перестраивался сверху, уже было тяжело. Я был в капкане», – рассказал армрестлер в интервью YouTube-каналу GoB Channel.

Денис Цыпленков Фото: Из личного архива Цыпленкова

Впрочем, российский спортсмен подчеркнул, что реванш возможен.

«Надо отдать должное Ларратту, он очень сильный. Я у него спросил о возможном реванше, он ответил, что готов. Не будем торопить события. Ещё нужно очень сильно поработать над атакой», – сказал Цыпленков.

За выступлениями российских спортсменов на международных турнирах следят тысячи людей. Фан-база велика, а сами поединки кажутся очень зрелищными. Так что соревнования по армспорту точно стоит посмотреть. Тем более что следующий крупный турнир пройдёт в Москве в конце декабря – это будут схватки лиги AMC.