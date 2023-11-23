«Мужик посмотрел на меня и без слов деньги отдал». Российский армрестлер — лучший в мире!

Несмотря на все ограничения, у российского спорта по-прежнему есть большие победы. В середине ноября в Стамбуле состоялся очередной турнир сильнейшей лиги армрестлеров East vs West или «Запад – Восток». И в титульном поединке за чемпионский пояс в весовой категории до 95 кг на левой руке верх одержал российский спортсмен Артём Тайнов.

У Тайнова за плечами было пять побед на чемпионатах мира по версии Мировой федерации армрестлинга, но лучшим в мире среди профессионалов он стал впервые. При этом победил он не в нейтральном статусе, а как россиянин. В лиге «Запад – Восток» санкции не действуют.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Артём рассказал о завоевании титула, специфических тренировках армрестлеров, переходе из Украины в Россию в 2014 году и о забавном поединке с прохожим в Ялте.

А пока читаете – разомните свои бицепсы.

«У нас не бокс или футбол, но приятные доходы»

– Чемпионство в лиге «Восток – Запад» – это самое крутое достижение в карьере на данный момент?

– На сегодняшний день это одна из самых значимых побед в карьере, поскольку открывает дорогу в новый спортивный этап.

– Что вы имеете в виду под новым этапом?

– В лигу «Восток – Запад» не всех приглашают, туда могут попасть только лучшие из лучших. Я очень рад, что оказался в числе избранных спортсменов. Теперь у меня будут поединки за защиту своего титула. Это новый интерес, новый стимул тренироваться, показывать лучший результат.

– Насколько этот турнир в финансовом плане выгоднее, чем победа на том же чемпионате мира по версии WAF (Мировой федерации армрестлинга)?

– Прежде всего организаторы вообще освобождают участников от всех расходов – на дорогу, на проживание, на питание. Твоё дело только тренироваться и бороться. И за это ещё и вознаграждение идёт. Чемпионаты мира, Европы – это всё для любителей. А «Восток – Запад» – профессиональная лига. Но чтобы попасть в профессионалы, необходимо сначала среди любителей себе имя заработать. Как в боксе. Ну а затем лучшие из любителей становятся профессионалами.

Конечно, профессиональная лига намного выгоднее. И с точки зрения подготовки проще. Я целенаправленно готовлюсь под конкретного спортсмена, а не к целому турниру. А ещё один колоссальный плюс – регулярность подобных турниров. Вот сейчас прошёл уже 10-й турнир этой лиги. Получается, три-четыре соревнования в год участникам гарантировано. И участие в лиге «Восток – Запад» уже может стать основным доходом. Конечно, у нас не бокс, футбол или теннис, но всё равно очень приятные доходы. Чем больше побеждаешь, тем выше гонорары.

Артём Тайнов с чемпионским поясом Фото: Из личного архива Артёма Тайнова

«Угрозы поступали. Но на меня они не действуют»

– Вы начинали свою карьеру в армрестлинге очень давно как украинский спортсмен. Но уже почти 10 лет представляете Россию. Были сложности в связи со сменой гражданства в 2014-м?

– В Крыму в 2014-м был референдум о вхождении в состав России. Я совершенно осознанно голосовал «за». Меня никто к этому не принуждал, кроме собственного сердца. Кто-то решил, что останется украинцем, это же был свободный выбор каждого. Я тогда даже не думал о том, как это скажется на моей спортивной карьере, что могут быть какие-то проблемы.

Очень скоро я убедился, что к спорту в России относятся намного лучше. Никогда не было проблем с тем, чтобы выехать на крупные турниры. Поскольку я отношусь к числу лидеров российского армрестлинга, то ездил на все соревнования, в которых хотел участвовать. Мне Минспорта Крыма всё компенсировал.

– Угроз в ваш адрес не было? Типа того, что «как ты мог страну предать»?

– С учётом того, что я достаточно известный спортсмен и в России, и на Украине, и в мире в своём виде спорта, угрозы поступали. Но я к этому отнёсся спокойно, на меня это не действует. Писали просто левые люди, которых я вообще не знаю. Нравится писать, что я предатель, такой-сякой – пишите. Не вижу смысла в полемику с такими людьми входить.

– Сейчас, когда выезжаете на международные турниры, нет опасений, что могут быть провокации?

– Понимаем, что такое возможно. Даже перед последним выездом в Стамбул обговаривали с тренером, как быть, если что-то произойдёт. Но никаких инцидентов не произошло. Российских армрестлеров представляли россиянами, никаких ограничений. Зрители поддерживали, аплодировали. Мне вообще показалось, что за меня во время схватки с Сашо Андреевым болел почти весь зал. Может быть, публике понравилась моя эмоциональность, я именно так свои поединки провожу.

– Вы достаточно громко кричите во время схваток. Перекричали бы Марию Шарапову?

– Нет, она громче (смеётся). Она вообще вне конкуренции.

«Я не уезжаю, потому что люблю Россию»

– Спортивные достижения, которых вы добились, выступая за Украину, были учтены в России?

– Конечно. Был же указ президента России на тему признания званий спортсменов, которые завоевали свои титулы до референдума. Я был заслуженным мастером спорта Украины, стал заслуженным мастером спорта России. Но уже выступая за Россию, я подтвердил это звание, дважды выиграв чемпионат мира и дважды став призёром этого турнира. В России и на Украине чуть-чуть отличается градация для получения звания ЗМС: у нас нужно набрать необходимое количество баллов, и я намного перевыполнил необходимый норматив.

– Не жалеете, что в своё время сделали такой выбор? Вы могли бы вообще за другую страну выступать.

– Не жалею ни капельки. Выступать за другую страну? А что мне мешает сейчас это сделать – взять и уехать? Но я не уезжаю. Потому что люблю Россию, меня всё полностью устраивает.

– Кто ваш главный соперник в России?

– На левую руку я уверенно выигрываю чемпионат России на протяжении шести или семи лет подряд, а правая рука у меня послабее. Тут мы бьёмся с Максимом Черским из Калуги и Хаджимуратом Золоевым из Северной Осетии. Года три мы занимаем призовые места на чемпионате страны и других туда не пускаем.

Артём Тайнов Фото: Из личного архива Артёма Тайнова

«Пусть соперники думают, чем я их удивлю»

– В армрестлинге что превалирует – техника или сила?

– Совокупность техники и силы. Можно быть очень сильным, но совершенно не знать технику. Не скажу, что это минус, но точно не плюс. Многие тренеры и судьи говорят, что у меня и техника хорошая, и силы много для своей категории. Чтобы не показаться нескромным – я далеко не один такой, я просто один из тех, у кого в наличии совокупность техники и силы гармонично развита. Я могу бороться разной техникой. Я планировал бороться в титульном поединке с Сашо Андреевым одной техникой, не получилось – перестроился на другую. Получилось успешно. А многие спортсмены – однобокие, у них есть одна сильная сторона, и они её используют максимально. Но если подобрать к этой сильной стороне ключик, то они сразу теряются.

– Как тренируются армрестлеры?

– Как и в любом виде спорта, у нас есть общая физическая подготовка и специальная подготовка. В ОФП входят и бег – основа вообще всего, и спортивные игры, и силовые упражнения общей направленности, которые делают и обычные люди. Эти тренировки делают в определённый период подготовки. Но когда уже идёт специальная подготовка, то у нас очень своеобразные упражнения. Обычный человек, если зайдёт в зал, не поймёт, что тренируются армрестлеры. Мы можем работать в половину амплитуды, с лямочками, своеобразными ручками и т.д. В межсезонье тренировка может длиться 60-70 минут. В период подготовки к соревнованиям, когда тебе нужно выходить на пиковые веса, одно упражнение делаешь по 30-40 минут, а таких упражнений – три-четыре. Продолжительность тренировки зависит от периода подготовки.

– Сборы, изматывающие тренировки, подготовка и несколько месяцев может занять. А потом выходишь – и через секунду всё закончено.

– Я как раз сторонник того, чтобы выиграть за секунду-две. Ведь чем дольше ты борешься, тем тяжелее потом. Это касается турниров с большим количеством участников.

– Вы подстраиваетесь под соперников или предпочитаете, чтобы они голову ломали?

— Я достаточно разносторонний борец, поэтому пусть под меня подстраиваются и думают, чем я на этот раз их удивлю. Это пришло со временем, с опытом.

Артём Тайнов на тренировке Фото: Из личного архива Артёма Тайнова

«Я не привык подставлять лицо под удары»

– Сколько продолжался самый длинный ваш поединок в карьере?

– Дело было на турнире «Арнольд Классик», только год не помню. Моим соперником был канадец Джордж Исаковиц, наш поединок продолжался более шести минут. Насколько я знаю, за всю историю была только одна схватка, которая продолжалась дольше. Поединок такой продолжительности – крайняя редкость, а поскольку никаких перерывов не предусмотрено, то это измотает тебя до предела. Для армрестлинга схватки продолжительностью 30-60 секунд уже считаются затяжными, и если у тебя по турнирной сетке ещё есть спортсмены, то о победе в соревнованиях можно не мечтать, билет в один конец. А уж шесть минут – это на выживание.

– А вы не думали попробовать себя в другом направлении – в том же силовом экстриме, например?

— Да я маленький от природы (смеётся). Рост 1,80 м, а если говорить о строении тела, то худой. В силовом экстриме крупные, массивные мужики выступают весом за 130 кг! Они такие тяжести поднимают – будь здоров. Возможно, я подниму эти тяжести, но вряд ли смогу переместить. Толкать машины или самолёты – не моё. Хотя пробовал себя в жиме лёжа – в межсезонье или под настроение, в вольной борьбе, в кикбоксинге. Но я нашёл свою нишу и делаю то, что у меня хорошо получается.

– Мне кажется, вы могли бы проявить себя на чемпионате мира по пощёчинам. Удар у армрестлеров должен быть очень сильным.

– Про удар расскажу такую историю. У нас есть такой известный армрестлер Дзамболат Цориев, который сейчас в Питере живёт. Как-то в Москве проходил турнир по свободному удару. Грушу можно было бить хоть ногами, хоть руками, а электроника замеряла силу удара. Так вот, Цориев нанёс удар 1160 кг, если мне не изменяет память. Вес самого Дзамболата – 95 кг. Вот такие удары армрестлеры могут нанести! Что касается пощёчин, пусть ими лучше занимается мой друг Василий «Пельмень» Камоцкий. Я как-то не привык добровольно подставлять лицо под удары.

– Алексей Воевода пришёл в бобслей из армрестлинга и стал двукратным олимпийским чемпионом. Каким он был рукоборцем?

– Невероятным. Самым сильным армрестлером мира. У него феноменальные силовые показатели. Да просто богатырь от природы. Он ещё приложил упорство в тренировках и добился в совершенно другом виде потрясающих успехов. Алексей – заслуженный мастер спорта и там, и там.

«Пристал на прогулке мужичок — давай поборемся!»

– Какую самую необычную схватку можете вспомнить? Или с самым необычным соперником?

– Наверное, с Денисом Цыплёнковым. Это была официальная схватка на Кубке мира в абсолютной весовой категории.

– Вы же в разных категориях! У Дениса кисть такая, что он, кажется, медведю лапу может сломать. Да и вес ого какой!

– Ну да, Денис – огромный парень. Он легко победил. Но тогда я весил 78 кг, а он, кажется, 130 или 140 кг. Я просто попробовал, каково это – бороться с таким огромным соперником. Мы с ним большие друзья. Я очень хочу, чтобы однажды он вновь забрал титул абсолютно сильнейшего в мире.

– Может, вам кто-то из известных силачей вызов бросал?

– Из известных – нет. Но однажды в Ялте – было дело – пришлось побороться со случайным прохожим. Там же столы стоят специальные, все желающие побороться могут. И пристал на прогулке коренастый и мощный мужичок – давай поборемся. Я отказывался, но он уж очень сильно настаивал, был подшофе, море по колено. Предложил на деньги побороться. Я, конечно, сторонник того, что каждый должен заниматься своим делом.

Человек, не знающий технику, может очень серьёзную травму получить. Я даже давить не буду, просто руку держать, а человек будет дёргаться и руку сломает. Так что предпочитаю бороться с теми, кто понимает, что такое армрестлинг. Но в данном случае он уж слишком меня завёл, пришлось сесть за стол и выиграть. Сделал всё аккуратно, чтобы он травму не получил, не дай бог. Мужик проиграл, посмотрел на меня и без лишних слов деньги отдал. Всё по-честному.

Артём Тайнов (слева) Фото: Из личного архива Артёма Тайнова

«Нельзя просто поставить стол и сказать — боритесь!»

– Вы любите риск?

– Я не люблю риск, но был в своё время очень азартным. Был в Лас-Вегасе – играл в казино, в покер. Любил всякие экстремальные аттракционы. Ещё ставки на спорт делал. Выигрывал максимум 90 000 рублей, проигрывал – 5000. Да просто чтобы смотреть интереснее было. Но когда появилась семья, ребёнок – это всё ушло. Огромная ответственность перед самыми близкими людьми меняет человека.

– Армрестлинг – сверхдоступный вид спорта, соревнования можно организовать на любом физкультурном празднике. И всё-таки он нишевый. Медийной раскрутки не хватает?

– Действительно, организовать соревнования можно в любом дворе. Но я категорически против таких мероприятий. Если бы я сам проводил турниры, как у нас любят, среди медработников, пожарных, сельские игры, то ни в коем случае не включал бы туда армрестлинг. Потому что потенциальные участники понятия не имеют о том, что это такое, и бороться будут, как умеют и как знают. А они не знают ничего. В результате – травмы и предвзятое отношение. Армрестлинг – единоборство со своими тонкостями и техникой, со своей методикой тренировок. Даже в городках и перетягивании каната можно травму получить. Выходить бороться должны только подготовленные люди. Нельзя просто взять, поставить стол и сказать – боритесь. Годы уходят на то, чтобы это делать правильно.

– Вы уже все вершины в армрестлинге покорили. Что ещё можно завоевать?

– Я получил чемпионский пояс в категории до 95 кг на левой руке. Его нужно отстоять. А чтобы этот пояс остался у меня навсегда, нужно провести три подряд успешных защиты. Правую руку нужно подтянуть и попробовать на другой руке тоже чемпионом стать. Ну а затем можно перейти в категорию 105 кг – там другие соперники. На левую руку это реально.