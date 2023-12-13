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Чемпионат мира по гандболу среди женщин – 2023: итоги группового этапа, расписание, сетка и расклады матчей плей-офф

Расклады на плей-офф чемпионата мира по гандболу. Финал турнира будет суперзвёздным?
Батраз Томаев
Расклады на плей-офф чемпионата мира по гандболу
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Кто-то сможет остановить Норвегию и Францию?

В Дании, Норвегии и Швеции продолжается женский чемпионат мира по гандболу – 2023. На турнире уже пройден экватор и начинаются самые интересные матчи. Игры на выбывание определят лучших в мире.

Лидеры – без осечек

В основной групповой этап из предварительного прошли 24 из 32 сборных, стартовавших на турнире. Здесь обошлось без неожиданностей.

Матч Франция — Чехия на ЖЧМ по гандболу

Матч Франция — Чехия на ЖЧМ по гандболу

Фото: ihf.info

Пожалуй, и основной групповой этап не преподнёс особых сюрпризов. В плей-офф ожидаемо вышли лидеры: Швеция, Черногория, Германия, Дания, Нидерланды, Чехия. И, конечно, Франция с Норвегией, которые сошлись в очном противостоянии уже на групповом этапе. Действующие олимпийские чемпионки оказались сильнее действующих чемпионок мира – 24:23.

Удивил разве что невыход из группы сборной Испании.

Гандболистки с Пиренейского полуострова на прошлом ЧМ стали четвёртыми, но на сей раз повторить результат уже не получится. В группе №4, что тоже символично, они проиграли Чехии и Нидерландам.

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Испытания для фаворитов

На радость поклонникам гандбола сетка плей-офф развела норвежек и француженок. Путь в решающей стадии турнира они начнут порознь и смогут встретиться только в финале. И болельщики этот финал ждут!

И Норвегия, и Франция первый шаг к очному противостоянию уже сделали. И если в победе француженок над гандболистками из Чехии никто не сомневался (матч завершился со счётом 33:22), то норвежкам пришлось попотеть. Сборная Нидерландов на последнем ЧМ была девятой, но праздновала чемпионство в 2019-м. Многим подопечным Пера Юханссона был знаком вкус победы, и норвежек они не боялись. Но проиграли – 23:30.

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Следующим испытанием для норвежек станет победитель довольно крепкой пары Дания – Черногория. Впрочем, и француженкам сладко не будет. Они сыграют с лучшей командой в противостоянии Швеция – Германия.

Безусловно, и Норвегия, и Франция будут фаворитами своих полуфинальных пар, но история знает немало случаев, когда фавориты оступались.

Так что следим за турниром и ждём главных битв.

Третий и четвёртый четвертьфиналы будут сыграны 13 декабря. Полуфиналы – 15 декабря. Ну а в воскресенье, 17 декабря, определится новый чемпион.

Расписание матчей чемпионата мира по гандболу – 2023
Турнирная таблица чемпионата мира по гандболу - 2023 на «Чемпионате»
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