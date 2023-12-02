За девушками с северного острова точно стоит последить. Как и за турниром в целом, несмотря на то что там не выступает Россия.

Сборная Гренландии ликовала после поражения на чемпионате мира по гандболу. Почему так?!

29 ноября стартовал 26-й чемпионат мира по гандболу среди женских сборных, который проходит сразу в трёх странах: Норвегии, Швеции и Дании. В этот раз за высшую награду борются 32 страны, в составе почти каждой из них по суперзвезде. А ещё есть странная и милая сборная Гренландии.

На кого же в первую очередь надо обратить внимание?

Без России норвежки — фавориты

В отсутствие россиянок фаворитом соревнований являются титулованные норвежки. Они – действующие чемпионки мира и Европы, кроме того, на их счету ещё три золота ЧМ, восемь медалей высшей пробы ЧЕ и два золота Олимпийских игр. Ну и, чтобы понять уровень норвежского гандбола, стоит добавить, что именно их «Вайперс» (за которых играет россиянка Анна Вяхирева) – действующий победитель Лиги чемпионов.

В финале чемпионата мира – 2021 норвежки обыграли француженок со счётом 29:22. Мотивации девушкам из Скандинавии хватало, ведь за несколько месяцев до турнира они заняли только третье место на Олимпийских играх в Токио, уступив сборной России в полуфинале. Так что для норвежек было делом чести вернуть домой хотя бы звание чемпионок мира.

Сборная Норвегии по гандболу в матче с Гренландией Фото: ihf.info

На чемпионат мира 2023 года норвежки заявили весьма звёздный состав. Вратарь команды 43-летняя Катрин Лунде – одна из самых титулованных гандболисток в истории, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, играющая вместе с Вяхиревой за «Вайперс». За сборную также выступают лучший бомбардир чемпионата Европы – 2022 Нора Мёрк, MVP чемпионата Европы – 2022 Хенни Рейстад и MVP чемпионата мира – 2021 Кари Браттсет-Дале.

На стороне норвежек и домашняя площадка. Матчи предварительного этапа они играют дома при мощнейшей поддержке трибун, обожающих гандбол.

Звезда в каждой сборной

Непримиримый соперник для Норвегии – сборная Франции. Завоевав в Токио золото Олимпиады, девушки стараются вернуть себе и почётное звание чемпионок мира, которое они завоёвывали в 2017 году.

Их секретное оружие – 22-летняя Полетт Фоппа – новый гандбольный феномен, которой приписывают великое будущее. Именно с её игрой главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева связывает поражение в основном раунде чемпионата мира 2021 года.

Помимо Фоппы, в составе команды самый результативный игрок венгерского «Дьёра», блистающего в Лиге чемпионов, Эстель Нзе Минко, а добрую половину команды составляют игроки мощного и сыгранного «Метца».

В борьбу за медали вступает и Дания, которую поведёт за собой Сандра Тофт – один из лучших голкиперов Лиги чемпионов. Два года назад она вошла в символическую сборную по итогам чемпионата мира. Проявляет себя и Кристина Йёргенсен, играющая за «Метц». Она занимает лидирующие позиции сразу в нескольких личных зачётах текущей Лиги чемпионов.

Ещё одна одноклубница Вяхиревой Маркета Ерабкова тянет вверх сборную Чехии. Лучший бомбардир прошлого чемпионата мира Натали Хагман ведёт за собой сборную Швеции. А Эставана Полман – MVP чемпионата мира – 2019 – помогает сборной Нидерландов быть повыше в турнирной таблице.

Эставана Полман Фото: ihf.info

Составы команд блистают суперзвёздами. Каждая из девушек постарается сделать всё для победы своей страны. Лучшая из команд получит путёвку на Олимпийские игры в Париже. На данный момент на Игры-2024 уже точно отправятся Ангола, Бразилия, Франция, Норвегия и Республика Корея.

Особая история Гренландии

На предварительном этапе у фаворитов пока не возникает никаких проблем. Разве что француженки понервничали в матче с крепкой Анголой (30:29).

Куда интереснее наблюдать за некоторыми аутсайдерами. Например, за сборной Гренландии. Если что, Гренландия – это фактически колония Дании, так что неудивительно, что гандбол там – один из популярных видов спорта.

Забавно, что на чемпионат мира Гренландия отобралась через турнир, проходивший под эгидой Конфедерации гандбола Северной Америки и Карибского бассейна, но на северном острове в Европе. В гренландский Нуук съехались сборные США, Канады, Мексики и Кубы, но ни одна из них не смогла оказать хозяйкам должного сопротивления, и Гренландия во второй раз в своей истории (первый был в 2001-м) пробилась на ЧМ.

На самом чемпионате мира Гренландия попала под каток Норвегии в первом же матче. Островитянки проиграли действующим чемпионкам мира со счётом 11:43, но радовались при этом так, как будто выиграли. Почему? Да потому что смогли избежать антирекорда чемпионатов мира. Самую крупную победу в истории турнира Венгрия одержала над Австралией – 57:9.

Ликование Гренландии – это уже один из самых ярких моментов текущего мирового гандбольного форума. Но дальше будет только интереснее.