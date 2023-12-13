«Кузбасс» из Кемерово сразился с «Водником» из Архангельска в 30-градусный мороз. Русский хоккей, какой он есть.

В российском хоккее с мячом состоялась битва года. Рассказываем о ней, если вы не слышали

Признаться, хоккей с мячом в нашей стране незаслуженно обделён вниманием. Здесь не меньше интриги, и с помощью клюшки хоккеисты вытворяют настоящее шоу. А там уже без разницы: шайба на льду или мяч. Главное – эмоции. И ощущение праздника бенди дарит с лихвой.

Сто игр как один миг

Покуда в Кемерово суровые 30-градусные морозы, на лёд городской арены вышли два титана отечественной Суперлиги – местный «Кузбасс» и «Водник» из Архангельска. Команды в этом розыгрыше чемпионата России не знали поражений до очной встречи: по девять побед в девяти матчах у каждой. Антуража встрече добавила ещё и давняя история противостояний.

Впервые соперники встретились в матче чемпионата страны аж 5 января 1956 года (!) в Петрозаводске. Тогда со счётом 7:4 победили северяне.

А всего между командами было сто матчей.

Наибольшее число побед одерживал «Водник» — 49. 14 встреч заканчивались ничейным счётом, а ещё 37 раз побеждал кемеровский «Кузбасс».

Вообще, и Архангельск, и Кемерово – два мощных хоккейных города страны. Но архангелогородцы чемпионами России становились девять раз, а вот кемеровчане – пока ни разу. Хоккей с мячом в Кемерово любят, но, видимо, из-за суровой погоды трибуны арены были заполнены не целиком.

«Кузбасс» Фото: vk.com/kuzbass_bandyclub

Битва года

Первый тайм выдался относительно спокойным для обеих команд. Был забит всего один гол: хозяева повели в счёте после удара Александра Баздырева.

На второй тайм лидеры Суперлиги вышли с совсем иным настроем. Хозяева поля отлично прессинговали, и это привело ко второму голу в ворота гостей. На 55-й минуте Дмитрий Макаров отправил в сетку мяч, который вратарь архангелогородцев почти вытащил. Но почти – не считается.

А дальше началось настоящее шоу.

«Водник» за несколько минут сравнял счёт, а потом и вышел вперёд. Команду вернул в игру Евгений Дергаев, оформивший дубль. И ещё был автогол – 3:2.

Атакующий стиль игры, которым славится русский хоккей, проявился в Кемерово во всей красе. Не прошло и минуты после того, как гости вышли вперёд, а хозяева их уже хорошенько огорчили: сравняли счёт – 3:3.

«Кузбасс» Фото: vk.com/kuzbass_bandyclub

Почувствовав вкус борьбы, игроки то и дело фолили друг на друге. Два подряд удара с 12-метровой линии за минуту – подарок судьбы для «Кузбасса». Оба пенальти реализовал Евгений Макаров, тем самым оформивший хет-трик. А Владислав Тарасов и Александр Егорычев закрепили успех – 7:3.

Но на последних минутах встречи Евгений Дергаев оформил покер, забив с игры и 12-метровой отметки, но на исход встречи это не повлияло. «Кузбасс» нанёс «Воднику» первое поражение в важнейшей битве – 7:5.

«Никакой паники не было»

Главный тренер «Водника» Иван Максимов отметил провалы в обороне.

«Если бы не наделали ошибок в обороне, которые привели к удалениям во втором тайме, думаю, всё могло сложиться по-другому».

Итоги встречи подвёл и главный тренер ХК «Кузбасс» Ильяс Хандаев.

«Тактика очень похожа у команд. Результат игры зависел от того, кто сделает меньше ошибок. Молодые ребята соперника растут, обрастают мясом, как говорится. Наши игроки молодцы, что не растерялись. Никакой паники не было, свои эмоции контролировали», – отметил Хандаев.

«Кузбасс», выиграв матч, вышел вперёд в чемпионской гонке.

И для Кемерово это очень важно. Ведь там действительно ждут, когда их команда наконец-то доберётся до золотых медалей чемпионата России.