Неожиданная развязка читерского скандала в шахматах: наказание понесёт Магнус Карлсен!

Признаков мошенничества со стороны Ханса Ниманна не нашли. А вот норвежского чемпиона оштрафуют за импульсивную выходку.

Всё — главный шахматный скандал современности завершён. Комиссия по этике и дисциплине Международной федерации шахмат (ФИДЕ) вынесла решение по скандальному противостоянию Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна.

Напомним, в 2022 году действующий ещё чемпион мира из Норвегии проиграл юному американцу Ниманну и косвенно обвинил того в читерстве. Дальше были демонстративные отказы от игры на втором ходу, признания Ханса в читерстве в детстве и слухи о том, что он мог использовать секс-игрушки, чтобы победить. Затем уже сам американец пошёл в атаку и подал в суд на Магнуса с требованием астрономической компенсации – $ 100 млн. Но успеха ожидаемо не добился: иск, очевидно, появился только ради пиара.

Ну а в середине декабря 2023-го пузырь скандала сдулся окончательно.

Комиссия по этике и дисциплине, рассмотрев все обстоятельства конфликта между Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном пришла к заключению, что американец вообще ни при чём, а вот норвежец должен быть наказан.

Согласно данным отчёта профильного комитета ФИДЕ, игра Ниманна была проанализирована независимыми экспертами, и те не нашли в ней каких-то признаков читерства. Ханс комиссией ФИДЕ считается невиновным.

Теперь к Магнусу. Его признали виновным только по одному пункту из четырёх: в том, что он самовольно снялся с турнира Sinquefield Cup. А вот в том, что Карлсен необоснованно обвинил соперника в читерстве – нет.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Почему? Потому что Магнус не делал прямых заявлений. Напомним, после проигранной партии Карлсен опубликовал в соцсетях цитату футбольного тренера Жозе Моуриньо, намекавшего на проблемы с судейством. А позже, когда Ханс уже признался в читерстве в онлайн-шахматах, заявил, что, по его мнению, Ниманн мог читерить больше, чем он сам о себе рассказал.

Ни одно заявление, ни второе, ни сам факт снятия с турнира комиссия ФИДЕ не смогла расценить как прямое обвинение Ниманна, как неправомерное поведение по отношению к официальным лицам турнира Sinquefield Cup или как попытку унизить репутацию ФИДЕ. По этим пунктам Магнуса оправдали.

А за снятие с турнира наказали штрафом в размере € 10 тысяч.

Исход этой истории, пожалуй, неутешителен, если говорить о борьбе с читерством в шахматах в целом. Между очевидными случаями читерства, когда человека попадается с телефоном в кармане, и прозрачной игрой существует огромная серая зона, с которой никто не знает что делать.

Магнус своими действиями хотя бы привлёк внимание к проблеме. Правда, уверенности в том, что дело сдвинется с мёртвой точки, нет никакой.